Spider-Man 5, Tom Holland può davvero dire addio? Sony risponde dopo il record di Brand New Day

Pubblicazione: 04 agosto alle 09:00

Il futuro di Tom Holland nei panni di Spider-Man potrebbe essere molto meno incerto di quanto sembrasse fino a pochi giorni fa. Dopo il debutto record di Spider-Man: Brand New Day, capace di incassare 360 milioni di dollari negli Stati Uniti e 932 milioni nel mondo nel solo weekend d'esordio, in casa Sony Pictures cresce la convinzione che l'attore britannico debba continuare a vestire i panni di Peter Parker anche dopo questo capitolo.

"La verità è che in questo momento non lo sappiamo. Questo film è stato il focus del nostro studio per quasi due anni. Posso dirvi questo: certamente, certamente lo spero. Ho sentito Tom dire che vorrebbe continuare, e noi lo ameremmo se lo facesse." - Tom Rothman

Negli ultimi mesi lo stesso Holland aveva lasciato intendere che esistesse giàe per un eventuale passaggio di testimone. Tuttavia, davanti a un successo di queste proporzioni, il presidente di, non ha nascosto il desiderio di continuare a lavorare con lui.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

ha poi confermato che. Alla domanda se esista davvero la possibilità di vedere un nuovo sequel con, la sua risposta è stata tanto breve quanto significativa: "." E questo è un qualcosa che non sorprende più di tanto, visto che il clamoroso successo diha rafforzato inevitabilmente

Il film ha infatti firmato il miglior debutto della storia del box office statunitense, superando perfino Avengers: Endgame, e ha registrato il secondo miglior esordio globale di sempre con 932 milioni di dollari. Numeri che rendono difficile immaginare un addio imminente dell'attore al personaggio che interpreta ormai dal 2016. Secondo Rothman, il risultato dimostra anche che il pubblico continua a premiare i cinecomic quando riescono a distinguersi.

"I film di supereroi devono sembrare freschi", ha spiegato il dirigente, sottolineando come Brand New Day abbia conquistato gli spettatori puntando soprattutto sulle emozioni e su una storia capace di differenziarsi dai precedenti capitoli del genere. Diretto da Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli), Spider-Man: Brand New Day riprende la storia dopo gli eventi di No Way Home, con un Peter Parker ormai dimenticato dal mondo intero che prova a ricostruire la propria vita continuando a proteggere New York come Spider-Man.

La sua nuova quotidianità viene però sconvolta dall'arrivo di una misteriosa minaccia che mette alla prova non solo le sue capacità, ma anche il suo equilibrio emotivo. Nel cast tornano Tom Holland, Zendaya nei panni di MJ, Jacob Batalon come Ned Leeds e Mark Ruffalo come Bruce Banner/Hulk. Tra le novità spiccano invece Sadie Sink, Liza Colón-Zayas e Jon Bernthal, che fa il suo esordio cinematografico nell'MCU nei panni del Punitore.

Con un passaparola estremamente positivo e la prospettiva di superare i 2 miliardi di dollari al box office mondiale, il futuro di Spider-Man appare oggi più solido che mai. E se fino a qualche settimana fa l'idea di un successore di Tom Holland sembrava un'ipotesi concreta, dopo un debutto di questa portata anche in casa Sony sembra esserci un'unica priorità: convincerlo a restare.