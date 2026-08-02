Spider-Man: Brand New Day svela il motivo dell'immunità di Peter Parker al controllo mentale

Pubblicazione: 02 agosto alle 10:00

L'Uomo Ragno ha sempre avuto un rapporto complicato con i suoi poteri. Morso da un ragno radioattivo, Peter Parker ha sviluppato capacità che lo hanno reso uno degli eroi più amati dell'universo Marvel: forza sovrumana, agilità felina, la capacità di arrampicarsi sui muri e quel famoso senso di ragno che gli permette di percepire il pericolo prima ancora che si manifesti. Ma in Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della Fase 6 del MCU, scopriamo qualcosa di completamente inaspettato: il DNA di Peter Parker continua a mutare, e con esso emergono abilità che ridefiniscono la natura stessa del personaggio... con tanto di resistenza al controllo mentale.

Prima di addentrarci nella spiegazione, precisiamo che nell'articolo saranno disponibili. rivelazione più sconvolgente del film è che. Non parliamo di una resistenza parziale o di una lotta interiore drammatica:è completamente immune ai poteri telepatici di Jean Grey, uno dei mutanti più potenti mai apparsi nei fumetti Marvel. Quando, interpretata da, usa le sue abilità per piegare al suo volere chiunque le capiti a tiro,rimane l'unica persona su cui questi poteri semplicemente non funzionano.

Per capire quanto sia straordinaria questa immunità, bisogna considerare chi è Jean Grey. Nel film viene presentata come villain, una telepate in grado di saltare da una mente all'altra come si cambia canale televisivo. La vediamo prendere il controllo di MJ per tormentare psicologicamente Peter, trasformare Punisher e Hulk in suoi burattini muscolosi, e nel finale addirittura comandare simultaneamente ogni singola persona entro un determinato raggio d'azione. La sua è una dimostrazione di potenza telepatica raramente vista sullo schermo, eppure contro Spider-Man questi poteri si infrangono come onde contro uno scoglio.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Il film suggerisce che questa resistenza non sia un caso fortunato, ma il risultato diretto dell'evoluzione continua dei poteri di Peter. Il suo DNA sta mutando ulteriormente, e il lato aracnido della sua natura sta diventando sempre più prominente. Ma cosa significa esattamente "lato aracnido" in questo contesto? I ragni, nel mondo naturale, possiedono sistemi nervosi radicalmente diversi da quelli dei mammiferi. Il loro cervello funziona secondo logiche aliene rispetto alle nostre: distribuzione neuronale decentralizzata, processi cognitivi che coinvolgono l'intero corpo, meccanismi sensoriali che non hanno equivalenti umani.

Se il cervello dista assumendo caratteristiche più, diventa plausibile che i poteri telepatici progettati per interfacciarsi con menti umane o mutanti semplicemente. È come tentare di hackerare un computer usando comandi scritti perpuò leggere pensieri, manipolare emozioni e prendere il controllo motorio di chiunque perché conosce, consciamente o meno, l'architettura mentale standard degli esseri umani. Ma cosa succede quando quella architettura viene riscritta secondo un blueprint evolutivo completamente estraneo?

Brand New Day esplora proprio questa trasformazione. Peter non sta semplicemente diventando più forte o più veloce: sta diventando qualcosa di fondamentalmente diverso. Il film lo mostra alle prese con abilità nuove che deve imparare a comprendere e controllare, un processo che ricorda il Peter Parker adolescente che scopriva i suoi poteri originali, ma con una sfumatura più inquietante. C'è qualcosa di leggermente alieno in questa evoluzione, un allontanamento dall'umanità che solleva domande filosofiche sul confine tra miglioramento e trasformazione.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

L'immunità al controllo mentale cambia profondamente il ruolo di Spider-Man nell'MCU. Peter Parker diventa l'unico eroe naturalmente protetto da una delle minacce più pericolose in assoluto: mentre gli altri possono essere manipolati e trasformati in armi contro i propri alleati, lui resta mentalmente inviolabile. Un vantaggio enorme che, però, ha anche un prezzo. Il film mostra infatti come questa resistenza lo costringa ad assistere impotente al controllo delle persone a cui tiene, senza poterle proteggere. È immune, ma non invulnerabile: può opporsi alla manipolazione, ma non impedire che gli altri ne diventino vittime.

Brand New Day suggerisce inoltre che l'evoluzione di Peter sia appena iniziata. Il suo DNA continua a mutare e il lato aracnide sta diventando sempre più dominante, aprendo interrogativi su quali nuovi poteri potrebbe sviluppare in futuro. La spiegazione si ispira persino alla biologia dei ragni, i cui sistemi nervosi sono profondamente diversi da quelli umani, offrendo una giustificazione sorprendentemente coerente all'interno dell'universo Marvel.

Più che un semplice potenziamento, questa trasformazione ridefinisce l'identità stessa di Spider-Man. Peter è sempre più potente, ma anche più distante dalla propria natura umana, in una direzione che richiama alcune delle storie più inquietanti dei fumetti e lascia intravedere sviluppi molto interessanti per i prossimi capitoli dell'MCU, forse già in Avengers: Doomsday.