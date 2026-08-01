Dopo mesi di speculazioni, ecco chi intrepreta Sadie SInk in Spider-Man Brand New Day

Pubblicazione: 01 agosto alle 09:45

Il mistero è finalmente risolto. Dopo mesi di speculazioni, teorie dei fan e un silenzio tombale da parte di Marvel Studios, sappiamo finalmente quale sia il ruolo assegnato a Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day, il quarto capitolo della saga con Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno. Il film ha mantenuto la promessa di sorprendere il pubblico, e la rivelazione del ruolo della star di Stranger Things è solo uno dei colpi di scena che attendono gli spettatori. Ne parleremo di seguito, ma ovviamente saranno presenti spoiler sul film.



Quindi sì, Sadie Sink è davvero Jean Grey, la mutante conosciuta come Fenice negli X-Men, ma in una versione completamente nuova. Come ha spiegato il regista Destin Daniel Cretton in un'intervista a The Hollywood Reporter, nascondere il personaggio di Sadie Sink era fondamentale per preservare l'esperienza cinematografica. "Mantenere nascosto ciò che fa Sadie, lo capirete onestamente quando vedrete il film. Il film è migliore se non sapete alcune cose", ha dichiarato il filmmaker. "Vorrei che la gente non sapesse nulla prima di entrare in sala, ma lo facciamo solo per proteggere l'esperienza dei fan. Chi va al cinema nel weekend di apertura avrà un'esperienza molto più interessante se entra senza conoscere certi dettagli".



Eppure, i fan più attenti avevano già fiutato qualcosa. Tutto è iniziato con il primo trailer rilasciato a marzo, dove una clip di appena due secondi mostrava una figura misteriosa con una giacca verde. Un dettaglio apparentemente insignificante che ha scatenato un'ondata di speculazioni online. La giacca verde, i capelli rosso fuoco di Sadie Sink, la conoscenza delle apparizioni classiche di Jean Grey nei fumetti: i pezzi del puzzle hanno iniziato a combaciare nelle menti dei cultori Marvel, che hanno correttamente indovinato l'identità del personaggio molto prima della conferma ufficiale.

Per Sink, entrare nell'universo Marvel rappresenta la realizzazione di un sogno personale. "Spider-Man è sempre stato il mio preferito. Amo Spider-Man, amo soprattutto lo Spider-Man di Tom", aveva confessato. "Essere fan di qualcosa e poi farne parte è una sensazione familiare per me, perché ero una fan di Stranger Things prima di entrare nella serie, ma ero super entusiasta di quello che avevano pianificato." Non solo: la collaborazione con Cretton segna anche un momento di pieno cerchio nella sua carriera, dato che aveva già lavorato con il regista in uno dei suoi primi film quando aveva solo 14 anni.



Spider-Man: Brand New Day arriva dopo il trionfo al botteghino di Spider-Man: No Way Home del 2021, che aveva infranto record su record e questo nuovo capitolo lo ha già surclassato. Questa volta, la storia vede Peter Parker vivere completamente solo come Spider-Man in un mondo che non lo ricorda più, conseguenza degli eventi del film precedente. Tom Holland torna naturalmente nel ruolo principale, affiancato da Zendaya e Jacob Batalon che riprendono i panni di MJ e Ned.



L'introduzione di Jean Grey nell'universo cinematografico di Spider-Man apre scenari affascinanti. Il personaggio, uno dei mutanti più potenti dell'universo Marvel, conosciuta per i suoi poteri telepatici e telekinesici, porta con sé un bagaglio narrativo ricchissimo. La scelta di inserirla in una storia di Spider-Man suggerisce che Marvel Studios stia tessendo una trama più ampia, probabilmente collegando gli universi mutanti e spider-maniani in modi che vedremo svilupparsi nei prossimi capitoli della saga.