Spider-Man: Brand New Day, il leak del film dilaga su X prima che Sony riesca a fermarlo

Pubblicazione: 02 agosto alle 08:00

Mentre i fan Marvel si preparavano ad affollare le sale cinematografiche per l'attesissimo Spider-Man: Brand New Day, una copia pirata in alta qualità del film è apparsa su X, l'ex Twitter, raggiungendo milioni di spettatori prima di essere rimossa. Un evento che ha scosso Sony Pictures e che rappresenta l'ennesimo capitolo di una piaga sempre più difficile da contenere nell'era dei social media.

Il video è stato pubblicato da un account sotto il nome dialle 6:05 del mattino, ora della costa occidentale americana. Nel giro di poche ore, il leak ha raggiunto, raccogliendo oltre 143.000 like e 10.000 condivisioni prima che la piattaforma lo rimuovesse intorno. Un'emorragia di visualizzazioni che ha tenuto col fiato sospeso gli studios per quasi dieci ore. E non si è trattato di un caso isolato, visto che diversi altri accountanche se la maggior parte è stata eliminata rapidamente.

Gli studios solitamente inviano notifiche di violazione del copyright a chi pubblica copie non autorizzate, ma tenere il passo con il volume di pubblicazioni per i film più popolari si rivela un'impresa titanica. È una battaglia contro i mulini a vento dell'era digitale, dove ogni contenuto rimosso può riapparire istantaneamente altrove. Sony Pictures ha preferito non commentare l'accaduto, mantenendo il silenzio stampa che solitamente accompagna questi incidenti, ma l'azienda non è rimasta con le mani in mano: dietro le quinte si sono attivati immediatamente i protocolli di rimozione e le squadre legali per proteggere la proprietà intellettuale.

A high-quality bootleg of “Spider-Man: Brand New Day” leaked online Friday:



• Posted to X by an account named Fredrick Bryan at 6:05 a.m. PT, the video reached roughly 6 million accounts before it was taken down



• Regardless of the leak, “Brand New Day” is already doing… pic.twitter.com/gbB2CXrEq8 — Variety (@Variety) August 1, 2026

Brand New Day non è il primo blockbuster a subire questa sorte, visto che appena la settimana precedente, Odissea di Christopher Nolan aveva fatto la stessa fine su X, con un bootleg in alta qualità che aveva raggiunto 2,1 milioni di visualizzazioni in appena due ore e mezza prima di essere cancellato. In quel caso, Universal Pictures aveva rilasciato una dichiarazione ferma, dicendosi molto contrariata e dispiaciuta per quanto accaduto.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

La somiglianza tra i due casi solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza dei contenuti nell'industria cinematografica. Come fanno? Si tratta di registrazioni fatte nelle sale con equipaggiamenti sofisticati, o? Le risposte restano avvolte nel mistero, ma l'escalation del fenomeno è innegabile. Comunque, nonostante il leak,sta registrando numeri da capogiro al botteghino.

Infatti il film ha incassato la cifra record di 72 milioni di dollari nelle anteprime, incluse le proiezioni speciali del martedì, segnando il miglior risultato di sempre per un'anteprima cinematografica. Un dato che supera persino i 60 milioni di dollari di Avengers: Endgame, il precedente detentore del primato. Il film segna il ritorno di Tom Holland nei panni dell'amichevole arrampicamuri di quartiere, affiancato dalla vincitrice di Emmy Zendaya nel ruolo di MJ. Il cast include anche Sadie Sink in un ruolo misterioso che sta alimentando speculazioni tra i fan, Jon Bernthal e Jacob Batalon. Una squadra stellare che sta attirando il pubblico nelle sale nonostante la disponibilità illegale del film online.

Comunque una cosa è certa: Spider-Man: Brand New Day continuerà la sua corsa al box office nei prossimi giorni, e probabilmente raggiungerà cifre stratosferiche nonostante il leak. Ma l'episodio resterà come un promemoria dell'eterna lotta tra creatori di contenuti e pirati digitali, una sfida che definirà il futuro dell'intrattenimento nell'era digitale.