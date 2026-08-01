Spider-Man: Brand New Day batte Avengers: Endgame: è già il miglior debutto nelle anteprime di sempre

Pubblicazione: 01 agosto alle 08:15

Spider-Man: Brand New Day è già entrato nella storia del box office, e il weekend di debutto non è ancora cominciato. Il nuovo film con Tom Holland ha infatti incassato 72 milioni di dollari nelle anteprime statunitensi, comprese le proiezioni anticipate di mercoledì, firmando il miglior risultato di sempre per questo tipo di uscite e superando un record che sembrava destinato a durare ancora a lungo.

A detenere il primato, fino a oggi, era, che nelnelle anteprime del giovedì prima di dare il via a quello che sarebbe poi diventato il più grande weekend d'esordio della storia del cinema, con. Il confronto con il kolossal dei fratelli Russo è inevitabile, visto che secondo le stime aggiornate,potrebbe chiudere il suo primo fine settimana tra, un risultato che lo collocherebbe al secondo miglior debutto domestico di sempre, alle spalle di Endgame ma

Alcuni analisti ritengono addirittura possibile superare quota 300 milioni, mentre Sony continua a mantenere una previsione più prudente, compresa tra 190 e 195 milioni. Per capire la portata del risultato basta guardare un altro dato: nella storia del box office americano soltanto nove film hanno superato i 200 milioni di dollari nel weekend d'esordio.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Oltre a Endgame, in questa ristrettissima élite figurano Spider-Man: No Way Home, Avengers: Infinity War, Star Wars: Il risveglio della Forza, Star Wars: Gli ultimi Jedi, Deadpool & Wolverine, Jurassic World, The Avengers e Black Panther. Dati questi che rendono ancora più chiara la straordinarietà del debutto del nuovo film con protagonista l'Uomo Ragno.

Anche fuori dagli Stati Uniti le prospettive sono estremamente positive. Le prime stime parlano di un debutto internazionale compreso tra, ma gli analisti ritengono che il risultato finale possa essere ancora più alto. Il precedente capitolo con Tom Holland,, aveva aperto connei mercati internazionali e, firmando all'epoca il terzo miglior esordio globale di sempre.

Ambientato quattro anni dopo gli eventi di No Way Home, Brand New Day segue un Peter Parker ormai dimenticato da tutti, costretto a ricominciare da zero senza MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon), mentre affronta una nuova e misteriosa minaccia interpretata da Sadie Sink. Se il debutto nelle anteprime è un'indicazione attendibile, il nuovo capitolo di Spider-Man potrebbe non limitarsi a dominare il box office del weekend, ma entrare di diritto tra i più grandi successi commerciali della storia del Marvel Cinematic Universe.