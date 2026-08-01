Spider-Man Brand New Day: il regista del film ha sempre amato il personaggio, la foto da piccolo è adorabile

Pubblicazione: 01 agosto alle 07:45

La storia di Destin Daniel Cretton, regista di Spider-Man: Brand New Day, è quella di un bambino con una t-shirt dell'Uomo Ragno che cresce e, anni dopo, si ritrova a dirigere il film del suo supereroe preferito. E ora quella foto d'infanzia è tornata a galla, conquistando il web in modo virale.



A condividere lo scatto è stato lo stesso Cretton sul suo profilo Instagram, in un momento di celebrazione per il successo straordinario del film al box office. L'immagine mostra un giovanissimo Destin con indosso una maglietta di Spider-Man, mentre accanto a lui compare il fratello maggiore, Denim, con una canottiera dedicata a Hulk. Una foto scattata nel giardino della loro casa a Haiku, Maui, che oggi assume un significato quasi profetico.



Spider-Man: Brand New Day sta frantumando record su record, registrando un esordio da capogiro in Italia e conquistando i fan su scala globale. Su Rotten Tomatoes, gli appassionati lo hanno già eletto come il miglior film Marvel di sempre, un riconoscimento che testimonia quanto il lavoro di Cretton abbia colpito nel segno. E quella foto d'infanzia aggiunge un livello ulteriore di autenticità al progetto: non stiamo parlando di un regista qualunque assunto per dirigere un blockbuster, ma di qualcuno che ha amato questi personaggi fin dalla più tenera età.

"Se qualcuno mi avesse detto all'epoca che un giorno avrei diretto un film con entrambi questi personaggi, la mia piccola mente non avrebbe nemmeno capito cosa stesse dicendo". - Destin Daniel Cretton

Ma c'è di più. Cretton ha voluto trasformare questo momento di celebrazione personale in un messaggio universale di connessione. "Grazie per tutto l'amore e il supporto che avete già dimostrato a questo film", ha aggiunto. "Questo fine settimana, mentre lo guarderete nei cinema di tutto il mondo, in ogni lingua e cultura, spero che la nostra storia vi ricordi quanto siamo tutti connessi". Parole che rivelano l'approccio del regista al materiale: non un semplice film di supereroi, ma una riflessione sui legami umani, sull'importanza di non sentirsi soli anche quando la vita ci spinge verso l'isolamento.



Il percorso di Cretton nel Marvel Cinematic Universe è cominciato con Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli nel 2021, un'esperienza che il regista ha definito "life-changing". Di origini metà giapponesi, cresciuto a Maui, Cretton ha raccontato in diverse interviste come quel film gli abbia aperto gli occhi su qualcosa che non sapeva di cercare.

Quella cena a Manhattan, dove Cretton è stato festeggiato insieme a Tom Holland, Zendaya e altre star del film, oltre a luminari come Michelle Yeoh, Celine Song e Ronny Chieng, ha rappresentato un momento simbolico. Un raduno di talenti asiatici e asiatici-americani che raramente si vedono riuniti in un'unica stanza, a testimonianza di quanto Hollywood stia lentamente cambiando. Anche se, come ha sottolineato lo stesso regista, il cammino è ancora lungo e pieno di incertezze, come sottolineato dallo stesso Tom Holland.



E così quella foto di un bambino con la maglietta di Spider-Man, scattata decenni fa in un giardino delle Hawaii, diventa molto più di un semplice ricordo nostalgico. Diventa la prova vivente che i sogni possono realizzarsi, che l'amore genuino per una storia può portarti a raccontarla tu stesso un giorno, davanti a milioni di persone in tutto il mondo. In un'industria spesso cinica e guidata dai numeri, è una storia che vale la pena celebrare.