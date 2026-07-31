Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland svela perché i feedback del pubblico hanno quasi rovinato il film

Pubblicazione: 31 luglio alle 10:00

Quando pensiamo al processo creativo di un blockbuster Marvel, immaginiamo sceneggiatori, registi e produttori riuniti in sale montaggio a perfezionare ogni singolo fotogramma. Ma cosa succede quando sono gli spettatori comuni a prendere in mano le redini creative? Secondo Tom Holland, il risultato può essere catastrofico. Durante un'intervista con Quotable nel tour promozionale di Spider-Man: Brand New Day, l'attore britannico ha sollevato il velo su uno degli aspetti più controversi della produzione hollywoodiana contemporanea: i test screening.

"In uno di questi, hanno preso tutte le note di tutte le persone a caso che avevano visto il film durante i test screening. Poi hanno cambiato il film in base a quelle, l'abbiamo guardato e lo abbiamo odiato. Non funzionava per niente. Era quello che il pubblico chiedeva, ma non era esattamente quello che volevamo noi come creativi." - Tom Holland

E lo ha fatto con una certa naturella, raccontando di comesia nato proprio dall'ascolto pedissequo delle note del pubblico. "Abbiamo visto tantissimi montaggi diversi di questo film",

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Laarriva in un momento particolarmente delicato per l'industria cinematografica, dove il dibattito sul ruolo dei focus group nellaNon è un caso che anche, il creatore di Star Wars, abbia recentemente preso posizione contro questa pratica, accusando Hollywood di aver delegatoa discapito della visione artistica dei registi.

I test screening sono diventati uno strumento standard nel processo produttivo dei grandi studios. Il meccanismo è apparentemente semplice: si mostra una versione non definitiva del film a un pubblico selezionato, si raccolgono feedback attraverso questionari e discussioni, e poi si apportano modifiche in base alle reazioni. Ma la realtà, come testimonia Holland, è molto più complessa e rischiosa. "Hanno imparato delle lezioni da quell'esperienza", ha aggiunto l'attore. "Un film può cambiare in mille modi diversi in sala montaggio."

Questa frase racchiude tutta la fragilità del processo creativo: una scena spostata, un dialogo tagliato, un personaggio ridimensionato possono stravolgere completamente l'equilibrio narrativo di un'opera. Comunque è bene precisare che il caso di Spider-Man: Brand New Day non è isolato. Maggie Gyllenhaal ha rivelato all'inizio del 2026 che i test screening di The Bride l'hanno messa sotto pressione per la rappresentazione della violenza e della violenza sessuale nel film.

Invece James Gunn ha ignorato completamente le reazioni negative del pubblico quando, durante i test di Superman, gli spettatori si sono opposti alla scena in cui l'Uomo d'Acciaio decide di salvare uno scoiattolo mentre Metropolis viene attaccata da un mostro Kaiju. Gunn ha mantenuto la scena, dimostrando che a volte i registi devono avere il coraggio di difendere la propria visione.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Lucas, nella sua intervista ad A Rabbit's Foot, è stato ancora più esplicito:

"Non mi piacciono i focus group. Il pubblico non sa cosa vuole vedere. Se non gli piace un personaggio, è interessante, e come filmmaker voglio scoprire perché. Ma quando gli studios lo sentono, traggono il messaggio sbagliato. Lasciano che il pubblico faccia il film. Ovviamente, ora esagerano con questo approccio. Ora è tutto basato su quello che pensano i fan. Non è così che si fa un film. Si fa un film trovando qualcuno che sa come fare film, che ha una storia da raccontare ed è appassionato." - George Lucas

Spider-Man: Brand New Day è uscito nelle sale il 29 luglio 2026 e la scelta del team creativo sembra essere stata premiata. Il film è infatti pronto a realizzare numeri record al botteghino, confermando l'entusiasmo del pubblico anche sui mercati internazionali. Una risposta che, almeno per ora, sembra dare ragione a Tom Holland.