Spider-Man, Tom Holland svela il piano per il suo erede: Marvel ci lavora da cinque anni dietro le quinte

Pubblicazione: 31 luglio alle 09:00

Mentre Tom Holland torna nelle sale questo weekend con Spider-Man: Brand New Day, dietro le quinte si sta già delineando il futuro dell'iconico personaggio Marvel. L'attore britannico, che interpreta Peter Parker dal 2016, ha rivelato durante un'intervista al podcast Happy Sad Confused che esiste un piano dettagliato per il suo successore, un progetto su cui si lavora da ben cinque anni. La notizia non arriva del tutto inaspettata per chi segue da vicino le dichiarazioni di Holland.

L'attore si è sempre mostrato estremamente consapevole dell'importanza del suo ruolo nell'universo cinematografico Marvel e del peso che. Ma ora, per la prima volta, conferma che non si tratta solo di desideri o dichiarazioni d'intenti:. "C'è un intero piano su cui abbiamo lavorato da quando abbiamo finito Spider-Man: No Way Home", ha dichiarato, facendo riferimento alche ha incassato quasi

"È tutto definito. Cambierà sicuramente, ma ho una visione molto chiara del passaggio di consegne e penso che sia davvero entusiasmante". La domanda che tutti si pongono è: chi sarà il prossimo Spider-Man? Holland ha lasciato intendere più volte che il suo candidato ideale potrebbe essere Miles Morales, il personaggio afroamericano-portoricano introdotto nei fumetti nel 2011 e già protagonista della fortunatissima trilogia animata Spider-Verse di Sony. Durante il tour promozionale di Brand New Day, l'attore ha espresso alla Associated Press il suo "desiderio di portare Miles Morales sullo schermo" in versione live-action e di "guidare il ragazzo fortunato che avrà quel ruolo".

Il timing potrebbe essere perfetto, visto che la saga animata di Miles Morales si concluderà la prossima estate con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, chiudendo un cerchio narrativo che ha conquistato critica e pubblico. Questo potrebbe aprire la strada a un passaggio del personaggio dal mondo dell'animazione a quello del cinema dal vivo, con Holland nel ruolo di mentore, proprio come Robert Downey Jr. ha fatto con lui agli esordi nel Marvel Cinematic Universe. Non è un caso che Holland citi proprio Downey Jr. come modello da seguire, poiché l'interprete di Iron Man ha letteralmente lanciato la carriera di Holland nell'MCU, introducendo il suo Peter Parker in Captain America: Civil War e diventando una figura paterna sia sullo schermo che fuori.

"Se potessi fare per qualcuno ciò che Robert Downey Jr. ha fatto per me, allora sarei felice di andarmene verso il tramonto", ha confidatoalla rivista Empire all'inizio dell'anno. Manon è l'unica possibilità sul tavolo,ha anche menzionato altri potenziali successori:o altri personaggi del ricco universo aracnide creato da Marvel. La scelta finale dipenderà probabilmente da molteplici fattori: la direzione narrativa che, la ricerca dell'attore giusto, e naturalmente le dinamiche sempre complesse dei diritti cinematografici legati al personaggio di Spider-Man.

Quello che appare chiaro è che Holland non vuole semplicemente abbandonare il costume rosso e blu e sparire. Vuole essere parte attiva della transizione, contribuire a garantire che il prossimo capitolo della saga Spider-Man mantenga la qualità e l'autenticità emotiva che hanno caratterizzato la sua trilogia. La pianificazione quinquennale rivelata da Holland suggerisce anche che Marvel Studios e Sony Pictures stanno pensando a lungo termine, un elemento cruciale in un'epoca in cui l'industria cinematografica dei cinecomic sta attraversando una fase di trasformazione.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Dopo anni di dominio incontrastato, i film di supereroi stanno affrontando una maggiore saturazione del mercato e aspettative sempre più elevate da parte del pubblico. Spider-Man: Brand New Day rappresenta quindi non solo un nuovo capitolo delle avventure di Peter Parker, ma potenzialmente l'inizio della fine di un'era. Holland ha portato al personaggio una vulnerabilità e un'autenticità che hanno conquistato una nuova generazione di fan. Passare il testimone non sarà semplice, ma il fatto che ci sia un piano chiaro, costruito con cura nel corso degli anni, è rassicurante.

Per ora, i fan possono godersi quello che potrebbe essere uno degli ultimi film con Tom Holland nei panni di Spider-Man, sapendo che l'attore sta già guardando oltre, pensando non solo alla sua eredità, ma anche a chi la porterà avanti. E in un universo cinematografico dove tutto è interconnesso e ogni decisione ha ripercussioni a lungo termine, questo tipo di visione strategica potrebbe fare la differenza tra un passaggio di consegne riuscito e uno disastroso.

Spider-Man: Brand New Day potrebbe non rappresentare soltanto una nuova avventura per Peter Parker, ma anche il primo passo verso il futuro della saga. Con un piano già in sviluppo da cinque anni, resta ora da vedere chi sarà chiamato a raccogliere l'eredità di Tom Holland e diventare il prossimo Spider-Man.