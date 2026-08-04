Spider-Man: Brand New Day supera Avengers: Endgame e firma il miglior debutto della storia del box office

Pubblicazione: 04 agosto alle 08:00

C'è una domanda che aleggia nei corridoi di Hollywood in queste ore: Spider-Man è davvero più potente di tutti gli Avengers messi insieme? Dopo il weekend appena concluso, la risposta sembra essere un clamoroso sì. Spider-Man: Brand New Day ha riscritto la storia del cinema con un incasso domestico (USA) di 360 milioni di dollari, superando il precedente record assoluto detenuto da Avengers: Endgame, fermo a 357 milioni dal 2019.

Stiamo parlando di un trionfo che colloca: sono gli unici due film nella storia del box office ad aver superato la soglia dei. Per dare un'idea della portata di questo risultato, basti pensare che il terzo e il quarto miglior debutto di sempre appartengono rispettivamente acon. Stiamo parlando di circa 100 milioni di dollari di differenza tra il primo e il terzo posto. Una voragine.

Il dominio Marvel sui record del box office è ormai totale: i quattro maggiori debutti della storia appartengono tutti a produzioni del Marvel Cinematic Universe. Ma Brand New Day non si è limitato a dominare il mercato domestico americano. A livello globale, il film ha accumulato la stratosferica cifra di 932 milioni di dollari in soli tre giorni di programmazione, un risultato che la maggior parte dei blockbuster fatica a raggiungere nell'intero ciclo di vita nelle sale. Solo Avengers: Endgame ha fatto meglio nel weekend d'esordio, con 1,2 miliardi di dollari a livello mondiale.

“Spider-Man: Brand New Day” climbed to $360M in its domestic debut, surpassing the all-time opening weekend record of 2019’s “Avengers: Endgame” with $357M:



• The final tally for “Brand New Day” landed above Sunday’s estimate of $355M, which ranked as the second-largest debut… pic.twitter.com/lzOapPEox0 — Variety (@Variety) August 3, 2026

Tom Rothman, presidente di Sony Pictures, non ha nascosto l'entusiasmo per questo risultato storico:

"Wow! 360 milioni di ringraziamenti a tutti i cineasti, gli attori, i produttori e ai miei colleghi della Sony, che hanno creato un film così fantastico e una campagna di marketing e distribuzione eccezionale. I record sono fatti per essere battuti, ma ci prenderemo grande orgoglio in questo, finché lo deterremo." - Tom Rothman

Il percorso verso questo primato è iniziato già con le anteprime, che hanno generato, stabilendo un nuovo record. Il giorno d'apertura ha portato altriancora una volta cifra mai vista prima. Con un passaparola entusiastico e una concorrenza praticamente assente,è destinato a dominare le sale per tutto il resto dell'estate. Gli analisti prevedono che il film supererà facilmente i, un traguardo raggiunto da soli sette film nella storia del cinema.

Diretto da Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Brand New Day riprende le fila narrative lasciate da No Way Home, che si era concluso con il mondo intero che dimenticava l'esistenza di Peter Parker. Il giovane eroe, interpretato ancora una volta da Tom Holland, continua a combattere il crimine a New York, ma deve fare i conti con una minaccia misteriosa che incombe sulla città e con poteri che stanno mutando in modi imprevedibili. A complicare le cose, c'è la dolorosa assenza di MJ, interpretata da Zendaya, e del migliore amico Ned, Jacob Batalon, che non ricordano nemmeno chi sia Peter.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Con Brand New Day, la saga di Spider-Man con Tom Holland conferma una crescita costante al botteghino, passando dagli 880 milioni di Homecoming agli 1,9 miliardi di No Way Home, fino al debutto record dell'ultimo capitolo. Un risultato che rende sempre meno probabile un addio imminente dell'attore al ruolo di Peter Parker, nonostante le recenti dichiarazioni sui piani per il futuro del personaggio.

Il successo del film rappresenta anche un segnale importante per l'industria cinematografica. In un momento in cui si continua a parlare di crisi delle sale, Brand New Day e i suoi incassi straordinari dimostra che un grande evento è ancora in grado di richiamare milioni di spettatori. Con una concorrenza limitata nelle prossime settimane, il blockbuster di Sony e Marvel Studios punta ora a superare i 2 miliardi di dollari al box office mondiale, entrando nella ristretta élite di Avatar, Avengers: Endgame e Spider-Man: No Way Home.