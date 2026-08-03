Spider-Man e Odissea dominano il box office mondiale: Hollywood firma un weekend da record

Pubblicazione: 03 agosto alle 08:00

Hollywood ha appena vissuto un momento che resterà impresso negli annali della settima arte. Il box office nordamericano ha registrato il weekend più redditizio di sempre, con un incasso complessivo di circa 430 milioni di dollari. Un risultato che sembrava impossibile da raggiungere e che invece è stato polverizzato grazie alla combinazione esplosiva di due titoli che non potrebbero essere più diversi: Spider-Man: Brand New Day e Odissea di Christopher Nolan, con il primo che ha debuttato in tutto il mondo con un incasso di 927 milioni di dollari.

Prima di questo straordinario weekend, il record apparteneva ad, che aveva generato 402 milioni di dollari complessivi durante il suo debutto. Seguivanocon 314 milioni econ 313 milioni. Ora questo nuovo traguardo rappresenta solo il secondo weekend nella storia a superare la soglia dei 400 milioni di dollari.

Paul Dergarabedian, analista di Rentrak ed esperto di tendenze del mercato cinematografico, ha commentato con entusiasmo: "Abbiamo conquistato un traguardo che sembrava per sempre fuori portata. Questo è ora solo il secondo weekend da oltre 400 milioni di dollari nella storia del box office". Spider-Man: Brand New Day ha fatto la parte del leone con un debutto domestico da 355 milioni di dollari, piazzandosi come il secondo miglior esordio di tutti i tempi e diventando solo il secondo film nella storia a superare i 300 milioni in un singolo weekend. Il primato assoluto rimane ancora nelle mani di Avengers: Endgame con i suoi 357 milioni, ma gli analisti ritengono che Brand New Day potrebbe effettivamente superare questo record quando i numeri definitivi verranno conteggiati lunedì.

'Spider-Man: Brand New Day' and 'The Odyssey' Power Biggest Collective Weekend in Box Office History With $430 Million https://t.co/PHbOqdTJus — Variety (@Variety) August 2, 2026

Il quarto capitolo delle avventure di Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno ha già stabilito diversi record: il maggior incasso dalle anteprime con 72 milioni di dollari e il più grande opening day con 168 milioni. Questi numeri diventano ancora più impressionanti considerando che arrivano cinque anni dopo Spider-Man: No Way Home, che aveva debuttato con 260 milioni di dollari e raggiunto i 1,9 miliardi globali senza nemmeno il mercato cinese.

No Way Home aveva lasciato i fan con un cliffhanger devastante:aveva preso la difficile decisione di cancellare la propria identità dal mondo per salvare il multiverso. Mezzo decennio di attesa per scoprire cosa sarebbe successo dopo ha alimentato un'aspettativa palpabile che. La critica e il pubblico hanno risposto con entusiasmo, regalando al film un 90% su Rotten Tomatoes e un punteggio "A" nei sondaggi CinemaScore, segnali che indicano un dominio prolungato nelle sale per tutto agosto.

Ma Spider-Man non avrebbe potuto raggiungere questo record da solo, visto che Odissea di Christopher Nolan ha dimostrato una resistenza sorprendente, mantenendo al suo terzo weekend un incasso di 51 milioni di dollari nonostante la frenesia totale attorno a Peter Parker. Un risultato notevole che testimonia la forza dell'epica greca firmata dal regista britannico. L'adattamento cinematografico del poema omerico ha già generato 911 milioni di dollari in meno di un mese di programmazione globale. Manca ormai meno di una settimana al traguardo del miliardo, cifra che farà di Odissea il film di maggior incasso nella carriera di Nolan, superando The Dark Knight con 1,008 miliardi e Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno con 1,08 miliardi. Non male per l'adattamento di un'opera di quasi tremila anni.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

David A. Gross, editore della newsletter FranchiseRe specializzata in analisi del box office, ha sintetizzato perfettamente la situazione: "La combinazione di Spider-Man e Odissea – un sequel di supereroi storici e una grande produzione originale – sta portando il botteghino a nuovi massimi con un margine confortevole. Questi sono numeri strabilianti". C'è un dettaglio che rende questo weekend ancora più affascinante dal punto di vista mediatico: Tom Holland e Zendaya, recentemente sposati, sono protagonisti di entrambi i film. Lei interpreta una ragazza misteriosa nel kolossal di Nolan, mentre lui indossa nuovamente la maschera dell'Uomo Ragno. Una coincidenza romantica che ha aggiunto ulteriore interesse attorno a questo evento cinematografico.

Anche i film in seconda battuta hanno contribuito al risultato straordinario. Toy Story 5 e Moana della Disney, insieme a Minion & Monsters della Universal, hanno continuato a generare incassi solidi, dimostrando che un mercato cinematografico sano può sostenere contemporaneamente più titoli di successo. Questo weekend storico rappresenta molto più di una semplice collezione di cifre impressionanti. Dimostra che il cinema può ancora essere un evento culturale collettivo capace di attirare centinaia di milioni di spettatori nelle sale in pochi giorni. La combinazione di un franchise amato che conclude una storia attesa da anni e di un'opera originale visionaria firmata da uno dei registi più rispettati al mondo ha creato una tempesta perfetta. Il successo di Odissea conferma ancora una volta l'abilità unica di Christopher Nolan nel trasformare ogni suo progetto in un appuntamento imperdibile, capace di trascendere i generi e attirare un pubblico trasversale.

Che si tratti di supereroi, spionaggio, fantascienza o epica antica, il regista ha dimostrato di possedere il tocco di Mida quando si tratta di coinvolgere gli spettatori. Per Spider-Man: Brand New Day, i numeri globali sono ancora più impressionanti: 927 milioni di dollari nel weekend di debutto in tutto il mondo. Una cifra che proietta il film verso una corsa potenziale ai 2 miliardi di dollari, territorio rarissimo riservato solo ai più grandi blockbuster della storia. Mentre Hollywood si riprende da questo weekend monumentale, una cosa è certa: il 2026 è destinato a essere ricordato come uno degli anni più straordinari nella storia del cinema moderno, soprattutto grazie a Brand New Day e Odissea. E siamo solo all'inizio di agosto.