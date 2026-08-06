Spider-Man: Brand New Day continua a riscrivere il box office: è già il maggiore incasso del 2026

Pubblicazione: 06 agosto alle 09:00

Sette giorni, una sola settimana per riscrivere la storia del cinema contemporaneo e conquistare la vetta del box office mondiale del 2026. Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo delle avventure dell'Uomo Ragno interpretato da Tom Holland e affiancato da Zendaya, ha raggiunto quota 1,155 miliardi di dollari d'incasso globale, superando Toy Story 5 di Disney e trasformandosi nel film con l'incasso più alto dell'anno in corso.

Il dato è tanto clamoroso quanto emblematico di un fenomeno che va oltre il semplice successo commerciale. Conprovenienti dai mercati internazionali,non solo ha polverizzato le aspettative, ma ha ridefinito gli standard di ciò che un blockbuster può realizzare in tempi record., che fino a pochi giorni fa deteneva saldamente il primato annuale conaccumulati da giugno, è stato spodestato con una velocità che lascia senza fiato.

Ma i numeri raccontano una storia ancora più impressionante quando si scende nel dettaglio. Brand New Day ha stabilito il record assoluto per il martedì più redditizio nella storia del box office domestico americano, con 42 milioni di dollari, superando persino Spider-Man: No Way Home del 2021, che si era fermato a 39 milioni. Il lunedì successivo all'uscita ha registrato il miglior incasso di sempre per quel giorno della settimana, con 47 milioni di dollari che hanno battuto il precedente record di Black Panther del 2018, fermo a 40 milioni.

"Spider-Man: Brand New Day" has become the highest-grossing movie of 2026 in just seven days.



• The film has now grossed $1.15 billion worldwide, including $449M domestically and $706.3M internationally.



• The year's previous top grosser was "Toy Story 5," which has earned… pic.twitter.com/hBNsdfM0GK — Variety (@Variety) August 5, 2026

L'elenco dei primati sembra non finire mai. Il film Sony e Marvel Studios è diventato il più veloce di sempre a raggiungere i 400 milioni di dollari in Nord America, impiegando soli quattro giorni, e il secondo più rapido a superare il miliardo a livello globale, traguardo centrato in appena sei giorni. Solo Avengers: Endgame del 2019, con il suo mostruoso 1,2 miliardi incassati nei primi tre giorni di programmazione, è riuscito a fare meglio. Come se non bastasse, Brand New Day detiene anche il record assoluto per il debutto domestico più alto della storia del cinema con 360 milioni di dollari, oltre al secondo miglior esordio mondiale di tutti i tempi con 932 milioni.

, presidente di, ha commentato con ironia il risultato straordinario già nel primo weekend di programmazione, chiedendosi retoricamentecome alcuni analisti continuano a sostenere. La battuta nasconde una verità più profonda: in un'epoca dominata dallo streaming e dalle piattaforme on-demand, un film, a patto che l'esperienza offerta sia davvero irrinunciabile.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha attribuito il successo alla combinazione vincente tra l'appeal senza tempo di Spider-Man e la capacità di Tom Holland di incarnare Peter Parker. In un'intervista rilasciata il lunedì successivo all'uscita, Feige ha dichiarato che si può discutere quanto si vuole sui gusti mutevoli del pubblico, ma quando si hanno personaggi Marvel capaci di evolversi attraverso i decenni, e soprattutto quando si trova un attore come Holland in grado di dare vita a quel personaggio, si ottiene la formula magica del successo.

MJ in Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

L'Uomo Ragno, d'altronde, non è un supereroe qualunque. È un adolescente che lotta con responsabilità troppo grandi per lui, un ragazzo del Queens che deve bilanciare la scuola, l'amore e il peso di salvare il mondo. È questa sua umanità profonda, questa vulnerabilità che convive con un potere straordinario, a renderlo il più universale tra gli eroi Marvel. E Holland, alla sua quarta avventura in solitaria nei panni di Peter Parker, ha dimostrato ancora una volta di saper interpretare il personaggio come si deve.

La presenza di Zendaya, che torna nel ruolo di MJ, aggiunge un ulteriore livello di interesse. La coppia, amata dal pubblico tanto sullo schermo quanto fuori, genera un'alchimia naturale che amplifica il coinvolgimento emotivo degli spettatori. Non è solo azione e spettacolo, è anche una storia d'amore che il pubblico ha imparato a seguire attraverso i film e che continua a evolversi in modo organico. Il confronto con Avengers: Endgame è inevitabile ma anche significativo. Endgame rappresentava il culmine di oltre dieci anni di narrazione interconnessa nell'MCU, il punto d'arrivo di una saga che aveva costruito aspettative colossali.

Brand New Day, pur beneficiando dell'universo condiviso Marvel, è un film stand-alone che dimostra come un singolo personaggio, se gestito con cura e rispetto per la sua essenza, possa competere con gli eventi crossover più ambiziosi. I risultati internazionali confermano che Spider-Man è un fenomeno veramente globale. Con oltre 706 milioni di dollari raccolti al di fuori degli Stati Uniti in soli sette giorni, il film ha conquistato mercati diversissimi tra loro, dall'Europa all'Asia, dall'America Latina all'Oceania.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

In un momento storico in cui l'industria cinematografica cerca disperatamente formule vincenti per riportare il pubblico nelle sale dopo gli scossoni della pandemia e la concorrenza spietata dello streaming, Brand New Day offre una risposta chiara: il grande cinema, quello fatto di emozioni autentiche, spettacolo visivo di qualità e personaggi in cui il pubblico può identificarsi, continua a funzionare.

Il modello di distribuzione adottato da Sony, con un'uscita globale simultanea e una campagna marketing che ha saputo costruire l'attesa senza svelare troppo, si è rivelato vincente. Il successo di Brand New Day arriva in un anno, il 2026, che ha già visto risultati notevoli per l'industria cinematografica, con Toy Story 5 che aveva riportato il pubblico familiare nelle sale con numeri imponenti. Ma Spider-Man ha dimostrato che esiste ancora spazio per i record, per i fenomeni capaci di superare ogni previsione e ridefinire cosa significa essere un blockbuster nell'era moderna.

Mentre Brand New Day continua la sua corsa trionfale nelle sale di tutto il mondo, gli analisti si interrogano su quale sarà il tetto massimo dei suoi incassi. Raggiungere i 2 miliardi sembra un obiettivo alla portata, considerando il ritmo attuale e il passaparola entusiasta. Superare i 2,8 miliardi di Avengers: Endgame, il film più redditizio di sempre, appare molto più complesso ma non impossibile, soprattutto se il film manterrà le gambe lunghe nelle settimane a venire, ma una cosa è certa: il successo del film è straordinario. E forse, come suggeriva ironicamente Tom Rothman, il cinema non solo non è morto, ma è più vivo che mai.