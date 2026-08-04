Spider-Man e Odissea fanno volare il box office italiano: luglio 2026 entra già nella storia

Pubblicazione: 04 agosto alle 10:00

Il box office italiano sta vivendo un momento che ha tutti i contorni della leggenda. Luglio 2026 è ufficialmente diventato il miglior luglio di sempre da quando esiste il rilevamento Cinetel, con un totale mensile di 61,2 milioni di euro. Per capire la portata del risultato basta un confronto: il secondo miglior luglio risale al 2011, quando l'ultimo Harry Potter aveva spinto gli incassi a 42 milioni. Parliamo di quasi 20 milioni di differenza, un abisso che testimonia come il pubblico, quando trova il prodotto giusto, non esita a riempire le sale anche nel cuore dell'estate.

A trainare questo risultato storico sono stati due colossi che hanno dominato la scena con una forza difficilmente replicabile. Da una parte, il nuovo capitolo conche ha debuttato con un'esplosione di quasi 16 milioni di euro e. Dall'altra Odissea di, l'adattamento omerico che dal 16 luglio ha accumulato 37 milioni di euro e 4,4 milioni di presenze, piazzandosi come il film di maggior successo del 2026 in Italia. Per ora.ha riscritto praticamente ogni statistica possibile nel mercato italiano.

Il film distribuito da Eagle Pictures in 543 copie ha conquistato il miglior debutto di sempre per un film dedicato all'Uomo Ragno nel nostro paese, ma la lista dei primati è molto più lunga: miglior weekend di esordio del 2026, miglior weekend di esordio per un film uscito a luglio, miglior debutto per un film Marvel uscito in un weekend non festivo, miglior weekend di esordio per un film su un solo supereroe. Si tratta del secondo miglior weekend di esordio per un titolo statunitense da marzo 2021 e per un film Marvel, superato solo da Avengers: Endgame, e del terzo miglior weekend di esordio di sempre per un titolo statunitense. Senza dimenticare che rappresenta il miglior esordio della saga di Spider-Man e per un film Sony Pictures.

Tom Holland in Spider-Man, fonte: Sony Pictures

Il fenomeno non è circoscritto all'Italia. A livello globale, Brand New Day ha incassato 927 milioni di dollari nel weekend d'apertura, diventando il secondo miglior debutto della storia dietro Avengers: Endgame. Il film ha guadagnato 355 milioni di dollari nelle oltre 4.400 sale americane e 572 milioni di dollari nei 66 mercati esteri in cui è stato distribuito, per un totale di oltre 70.000 schermi. Numeri che vanno ben oltre le previsioni più ottimistiche e che hanno avuto effetti collaterali inaspettati, come l'impennata delle vendite dei videogiochi di Spider-Man sviluppati da Insomniac Games su Steam.

Eppure, nonostante questa performance devastante,potrebbe presto dover cedere il trono di film più visto dell'anno in Italia.continua infatti a macinare presenze con una costanza impressionante, forte di. La pellicola ha dimostrato una tenuta straordinaria al botteghino, attirando un pubblico trasversale che va dagli appassionati del regista britannico agli amanti del cinema epico, passando per chi cerca un'esperienza cinematografica che valorizzi la sala, sia in IMAX, o in qualunque formato proiettato. A livello internazionaledi dollari, confermandosi come uno dei fenomeni cinematografici dell'anno.

L'immagine che emerge è quella di un pubblico che ha ritrovato la voglia di cinema, ma non di un cinema qualunque. Serve qualcosa che faccia percepire lo spettatore come parte di un evento, di qualcosa che non può essere replicato a casa o per cui non si può aspettare. È il grande cinema americano che torna a dominare dopo anni in cui la sua assenza aveva lasciato un vuoto difficile da colmare. Durante le Giornate professionali di Sorrento e a Ciné di Riccione gli addetti ai lavori avevano discusso proprio di questo: la carenza di produzioni hollywoodiane aveva sì rafforzato alcuni titoli italiani, ma aveva tolto al settore un segmento fondamentale, capace di portare in sala il grande pubblico.

Spider-Man: Brand New Day e Odissea, fonte: Sony Pictures e Universal

Il totale annuo si avvicina ormai ai 50 milioni di presenze, con concrete possibilità di chiudere il 2026 ai livelli pre-Covid. Un traguardo che fino a pochi mesi fa sembrava lontano e che ora appare raggiungibile grazie alla combinazione di titoli capaci di creare quell'effetto evento indispensabile per riempire le sale. Alle spalle dei due dominatori assoluti si sono comunque fatti rispettare due titoli d'animazione: Toy Story 5, uscito a fine giugno e arrivato a 9 milioni, e Minions & Monsters con 7,3 milioni.

Numeri importanti in termini assoluti, che li collocano tra i migliori incassi della stagione, ma sotto le aspettative se confrontati con precedenti blockbuster animati. Inside Out 2, solo due anni fa, era riuscito a superare i 46 milioni di euro. Le ragioni possono essere molteplici: si tratta di ennesimi capitoli di saghe che potrebbero non aver intercettato la massa con la stessa forza dei predecessori, oppure il film family risulta meno appetibile in piena estate, quando le famiglie privilegiano altre forme di intrattenimento. C'è però un altro elemento da considerare: la prospettiva di avere questi titoli presto disponibili in streaming potrebbe impattare più che per i grandi colossi come Spider-Man e Odissea, per i quali l'esperienza cinematografica rappresenta un valore aggiunto difficilmente replicabile sul piccolo schermo.

Alessia Garulli, VP Marketing & Theatrical Distribution di Sony Pictures Italia, ha commentato il successo di Spider-Man: Brand New Day sottolineando quanto segue:

"Questo debutto fenomenale poteva avvenire solo con un vero simbolo come Spider-Man, amato da ogni generazione: passata, presente e futura. Siamo grati a tutto il pubblico italiano per essere venuto a vedere il nostro film e agli esercenti per averci dato fiducia, trasformando questo luglio nel migliore di sempre in Italia in termini di presenze e incassi." - Alessia Garulli

Ha inoltre aggiunto:

"le recensioni della stampa, le reazioni di chi lo ha visto in anteprima e la passione di chi ci ha lavorato ha permesso a Spider-Man: Brand New Day di raggiungere record inimmaginabili, in Italia e nelle sale di tutto il mondo. Questo nuovo capitolo è una storia unica, creativa e di valore, e siamo felici di essere riusciti a raggiungere insieme questi traguardi che resteranno nella storia perché, come abbiamo imparato dal celebre eroe, da grandi poteri derivano grandi responsabilità". - Alessia Garulli

I risultati di Spider-Man: Brand New Day ed Odissea dimostrano quindi che il pubblico ama ancora guardare i film in sala. Il resto è storia. O meglio, è cronaca di un'estate che ha riscritto i libri dei record.