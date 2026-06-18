Spider-Man: Brand New Day, dopo le recenti novità il mistero si infittisce: Sadie Sink è davvero Jean Grey?

Pubblicazione: 18 giugno alle 11:20

Dopo settimane di leak e speculazioni, Sony e Disney hanno finalmente pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, il film in uscita il 31 luglio. Ma a far discutere non sono soltanto le nuove scene d'azione o il ritorno di Peter Parker, visto che il filmato ha scatenato una valanga di teorie tra i fan, convinti di aver individuato indizi decisivi sull'identità del misterioso villain e sul possibile debutto degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. E se queste ipotesi dovessero rivelarsi corrette, Brand New Day potrebbe trasformarsi in uno dei capitoli più importanti della nuova saga Marvel.

Partiamo dal dire che il video mostra unin piena crisi esistenziale e biologica, con una mutazione in corso, con Peter che strappa via i suoi web-shooter meccanici ed inizia ad utilizzare ragnatele organiche che gli escono direttamente dai polsi. Ma questa evoluzione ha un prezzo e durante lo scontro con Scorpion, Spider-Man entra in una modalità berserk, perdendo il controllo e schiantandosi contro un'auto della polizia senza nemmeno tentare di evitarla.

Ed è qui che entrano in gioco gli altri protagonisti di questo puzzle narrativo. Frank Castle, il Punitore, non è solo un cameo d'azione come molti avevano ipotizzato dopo i primi teaser, visto che il vigilante armato fino ai denti ha un ruolo centrale nella storia, offrendo aiuto a Peter quando non ha più nessun altro che possa offrirgli una mano. Ma il momento che ha fatto saltare dalla sedia i fan arriva con l'apparizione di Bruce Banner.

Spider-Man cerca l'aiuto dello scienziato per capire cosa sta succedendo al suo corpo, ma le cose non vanno come previsto, con il trailer che ci regala la prima sequenza completa dello scontro tra Spider-Man e Savage Hulk, con il gigante verde che letteralmente scaraventa Peter fuori da un edificio con un colpo poderoso. Ma tornando alle teorie di inizio articolo, Sony e Marvel continuano a mantenere un riserbo assoluto sull'identità del villain principale di Spider-Man: Brand New Day, descritto come una figura da scoprire attraverso un'indagine.

C'è però un dettaglio che, secondo molti fan, vale quasi più di qualsiasi indizio mostrato nel trailer: l'assenza delanche in questo nuovo trailer. Nonostante il film sia ormai vicino all'uscita e l'attrice stia partecipando alla promozione,, i poteri o il ruolo nella storia. Se si trattasse di un personaggio secondario, perché continuare a nasconderlo con tanta attenzione anche nel trailer più ricco di dettagli pubblicato finora? È proprio questa scelta ad aver alimentato le teorie della community.

Come se non bastasse, molti fan fanno notare anche un altro elemento. Marvel ha già confermato che gli X-Men debutteranno nella fase successiva a Doomsday e che questa nuova incarnazione dei mutanti sarà diversa dalle precedenti, senza limitarsi a un semplice reboot di First Class. Viste queste premesse, la Casa delle Idee potrebbe raccontare l'origine dei mutanti da un'angolazione completamente nuova: una giovane ragazza dai capelli rossi che sviluppa poteri psichici devastanti, perde il controllo, semina il caos e deve essere fermata prima di essere guidata verso il suo destino eroico.

Peter Parker di Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

È proprio a questo punto che, secondo la teoria più discussa delle ultime ore, i pezzi del puzzle iniziano a combaciare: Sadie Sink potrebbe interpretare Jean Grey, introducendo così uno dei mutanti più iconici della Marvel direttamente all'interno di Spider-Man: Brand New Day.

E chi meglio di Spider-Man, l'eroe sempre disposto ad aiutare gli altri, può aiutarla a trovare la sua strada? Secondo le teorie, questa strategia narrativa permetterebbe a Marvel di evitare l'ennesimo origin story degli X-Men, introducendo invece i mutanti attraverso un personaggio chiave già formato, ma ancora acerbo, che compare prima nel contesto di un'altra storia

A questo punto non ci reste che attendere il 31 luglio, così da scoprire se Sadie Sink è davvero Jean Grey (e un villain), con Marvel che potrebbe sfruttare gli eventi raccontati in Spider-Man: Brand New Day per far muovere il primo passo ufficiale agli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.