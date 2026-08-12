Spider-Man Brand New Day: Rosario Dawson doveva essere nel film, ecco i motivi del taglio

Pubblicazione: 12 agosto alle 07:45

Il cinema è fatto anche di ciò che non vediamo. Scene girate, montate, poi sacrificate sull'altare del ritmo narrativo. E quando a finire sul tavolo della sala di montaggio è il ritorno di un personaggio amato dopo otto anni di assenza, la curiosità dei fan diventa irrefrenabile. È esattamente quello che è successo con Rosario Dawson e la sua Claire Temple in Spider-Man Brand New Day.

, confermando ciò che molti sospettavano:Non si è trattato di una semplice comparsata o di un cameo lampo. Claire Temple, l'infermiera che per anni ha rappresentato il tessuto connettivo delle serie Marvel su Netflix, avrebbe dovuto incontrare Spider-Man in un momento cruciale della storia.

La scena si sarebbe collocata subito dopo lo scontro tra Peter Parker e Scorpion, uno dei primi grandi momenti d'azione del film. Spider-Man, ferito e provato, si sarebbe recato in ospedale dove ad attenderlo ci sarebbe stata proprio Claire, pronta a svolgere quel ruolo di angelo custode dei supereroi che l'ha resa così memorabile in Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Defenders. Un passaggio che avrebbe perfettamente rispecchiato la funzione narrativa del personaggio: essere lì quando gli eroi di strada hanno bisogno di cure, domande scomode e un pizzico di umanità.

"Rosario Dawson è fantastica", ha dichiarato a TheWrap, prima di entrare nel merito delle scelte produttive. Il problema, infatti, non era la qualità della performance o della scena in sé, ma un vero ostacolo matematico:

Erik Sommers ha rincarato la dose, precisando che la scena era molto buona e confermando che l'unica ragione della sua rimozione era stata proprio la durata complessiva del film. Inoltre qui entra in gioco un concetto che McKenna ha definito "una sorta di doppio colpo": Peter sarebbe andato direttamente dall'incontro con Claire Temple alla ricerca di aiuto presso Bruce Banner, interpretato da Mark Ruffalo.

Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner in una scena di Spider-Man Brand New Day Fonte: Marvel Studios

Questa sovrapposizione avrebbe creato, quindi, due scene consecutive in cui Spider-Man cerca sostegno da personaggi consolidati dell'MCU. Banner viene inserito nella storia specificamente perché Peter ha bisogno di capire il suo crescente problema da ragno, un deterioramento fisico che minaccia la sua sopravvivenza. Avere Claire che lo cura subito prima avrebbe potuto diluire l'impatto dell'incontro con Banner o, peggio, rallentare il ritmo in un momento in cui la narrazione doveva accelerare verso la rivelazione scientifica sul problema di Peter.

L'ultima volta che abbiamo visto Rosario Dawson nei panni di Claire risale al 2018, nella seconda stagione di Luke Cage. Sono passati otto anni. Nel frattempo, la Disney ha acquisito il controllo completo dei personaggi Netflix, Charlie Cox è tornato come Daredevil in diverse produzioni, Vincent D'Onofrio ha ripreso il ruolo di Kingpin, e ora anche Bernthal nei panni di The Punisher è ufficialmente di nuovo in campo.

Claire Temple sembrava l'anello mancante di questa reunion. La rivelazione di McKenna e Sommers offre una prospettiva interessante su come funzionano le decisioni creative nell'era dei cinecomic pieni di personaggi. Non sempre un taglio significa disapprovazione. A volte è semplicemente una questione di spazio, di tempo sullo schermo, di evitare ridondanze narrative anche quando entrambe le scene funzionano singolarmente.

Resta la domanda: quella scena esisterà mai in una director's cut o in un'edizione estesa? Hollywood ha abituato il pubblico a versioni alternative, materiali bonus, scene eliminate che diventano contenuti premium per le piattaforme streaming. Spider-Man Brand New Day, con il suo cast stellare e il suo ambizioso intreccio narrativo, sembra il candidato perfetto per un'edizione arricchita. Ma McKenna e Sommers non hanno lasciato intendere nulla in merito. Quello che rimane è la certezza che Rosario Dawson ha indossato di nuovo i panni di Claire Temple e ha recitato in una scena dove ha curato Spider-Man.