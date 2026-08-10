Quali film Marvel usciranno dopo Avengers? Ecco cosa vedremo dal 2028 in poi

Pubblicazione: 10 agosto alle 09:45

Il Marvel Cinematic Universe sta vivendo una rinascita. Dopo anni in cui i film del franchise sembravano aver perso parte del dominio culturale che li aveva resi inarrestabili, il successo straordinario di Spider-Man: Brand New Day ha ridato vigore al marchio. Il film sta frantumando record al botteghino, mentre l'entusiasmo generato dal trailer di Avengers: Doomsday e le rivelazioni esplosive del San Diego Comic-Con 2026 hanno riportato la Marvel al centro della conversazione globale.



E ora gli occhi dei fan si rivolgono al futuro. I Marvel Studios hanno piani delineati fino al 2042, un orizzonte temporale che sembra quasi fantascientifico per l'industria cinematografica. Anche se le date di uscita non sono fissate così in là, i prossimi anni vedranno il ritorno di alcuni dei franchise più amati: gli X-Men finalmente protagonisti nel MCU, Ghost Rider interpretato da Ryan Gosling, un terzo capitolo di Black Panther e gli Avengers impegnati in quello che viene presentato come il culmine della Fase Sei.



Avengers: Doomsday apre le danze il 18 dicembre 2026. Questo film rappresenta la prima parte di un finale in due atti che vedrà Avengers, Nuovi Avengers, Fantastici Quattro e gli X-Men dell'era 20th Century Fox unirsi per affrontare il Dottor Destino, interpretato in un colpo di scena sorprendente da Robert Downey Jr. Il film nasce dalle ceneri dei piani abbandonati per Avengers: The Kang Dynasty, riforgiato dopo le vicende che hanno portato alla rimozione di Jonathan Majors dal ruolo di Kang.

Tra i progetti Marvel in arrivo c'è anche un film che tecnicamente non appartiene al MCU, ma che i fan attendono con la stessa intensità: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà il 18 giugno 2027, quasi tre anni dopo la data di uscita inizialmente prevista per il 2024. Il terzo capitolo della saga animata deve chiudere la storyline della Spider-Society, offrire uno scontro finale tra Miles Morales e La Macchia, e introdurre la nuova dimensione in cui Miles è diventato il Prowler. Le aspettative sono altissime dopo il successo critico e commerciale dei primi due capitoli, e la speranza è che l'attesa prolungata sia giustificata dalla qualità del risultato.



Dopo Avengers: Doomsday ci sarà un anno intero di pausa prima del secondo atto del finale con Avengers: Secret Wars arriverà il 17 dicembre 2028. Tra questi due film non usciranno altre pellicole Marvel, una strategia che punta a mantenere alta la tensione e l'attesa per la risoluzione. Secret Wars è presentato come la chiusura definitiva della Fase Sei e l'inizio di una nuova era per il MCU.

Il 2028 è un anno particolarmente significativo per Marvel poiché segna il ventesimo anniversario del MCU, e lo studio ha riservato ben tre date di uscita per celebrarlo. L'unico titolo confermato per il 15 dicembre 2028 è Black Panther III. Ryan Coogler torna alla regia dopo i successi dei primi due capitoli, e vedrà il ritorno di Letitia Wright nei panni di Shuri e Winston Duke in quelli di M'Baku. La grande novità è l'ingresso di David Jonsson, noto per i ruoli in Alien: Romulus e The Long Walk, che interpreterà Toussaint, ovvero T'Challa II, e prenderà il mantello di Black Panther.

Ghost Rider e Ryan Gosling

La data del 5 maggio 2028 è ancora ufficialmente vuota, ma tutti gli indizi puntano verso X-Men come occupante di quello slot. Sarebbe un tempismo perfetto: tre giorni prima del ventesimo anniversario di Iron Man, il film che ha dato il via al MCU. Quale modo migliore di festeggiare se non inaugurando una nuova era con uno dei team più iconici dell'universo Marvel? Il film sarà diretto da Jake Schreier, che ha già collaborato con Marvel per Thunderbolts*. Sadie Sink, che ha interpretato Jean Grey in Spider-Man: Brand New Day, riprenderà il ruolo, mentre Samara Weaving è stata confermata come Emma Frost, ma proprio negli ultimi giorni è stato anche annunciato l'attore di Ciclope.



L'altro grande progetto del 2028 è Ghost Rider, confermato al San Diego Comic-Con 2026 con l'annuncio del casting tanto desiderato dai fan: Ryan Gosling interpreterà lo Spirito della Vendetta. Il film non ha ancora una data ufficiale, ma si vocifera che occuperà lo slot del 28 luglio 2028. La regia sarà affidata a Shawn Levy, che ha già dimostrato di saper bilanciare azione e umorismo con Deadpool & Wolverine. I dettagli sulla versione del personaggio che Gosling interpreterà sono ancora scarsi, anche se i rumor suggeriscono che si tratterà di Johnny Blaze, il Ghost Rider più famoso.



Con franchise storici come X-Men e Black Panther al centro della scena, personaggi cult come Ghost Rider finalmente sotto i riflettori, e eventi epocali come Secret Wars all'orizzonte, il Marvel Cinematic Universe sembra pronto a riconquistare quel dominio culturale che per un momento aveva vacillato.