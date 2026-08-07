X-Men, Kit Connor verso il ruolo di Ciclope: Marvel avrebbe scelto la star di Heartstopper

Pubblicazione: 07 agosto alle 09:15

Il Marvel Cinematic Universe continua ad assemblare la sua squadra di mutanti e questa volta la notizia ha del clamoroso. Kit Connor, il volto gentile e vulnerabile di Nick Nelson in Heartstopper, si prepara a indossare il leggendario visore rosso di Ciclope nel prossimo film sugli X-Men diretto da Jake Schreier. Un salto quantico che segna l'ingresso del giovane attore britannico nell'olimpo dei supereroi Marvel.

Secondo quanto riportato da Deadline,è la scelta diper interpretare, il leader de facto degli X-Men, personaggio iconico dotato di raggi ottici devastanti che può controllare solo attraverso ilal quarzo rubino. Il casting arriva a pochi giorni dall'annuncio chenello stesso film, delineando sempre più chiaramente la rosa dei mutanti che popoleranno questa nuova incarnazione cinematografica.

La scelta di Connor non è casuale, visto che l'attore ventitreenne ha dimostrato una versatilità notevole, passando dalla dolcezza adolescenziale di Heartstopper all'intensità bellica di Warfare di Alex Garland, fino al toccante epilogo di Heartstopper Forever. Una gamma espressiva che lo rende perfetto per un personaggio complesso come Scott Summers, spesso incompreso e relegato al ruolo di boy scout quando in realtà è uno dei leader più tormentati dell'universo Marvel.

EXCLUSIVE: Sources tell Deadline Kit Connor is the choice for Scott Summers, the mutant Cyclops, in Marvel Studios’ upcoming ‘X-Men’ film



Sources say director Jake Schreier and Marvel Studios president Kevin Feige met with a number of candidates and the studio has ultimately… pic.twitter.com/PfRWejXoR2 — Deadline (@DEADLINE) August 6, 2026

Connor seguirà le orme di James Marsden, che ha interpretato Ciclope nella trilogia originale degli X-Men di Bryan Singer, e di Tye Sheridan, che ha vestito i panni del giovane Scott nella timeline alternativa iniziata con X-Men: Apocalypse. Ma questa volta il contesto è radicalmente diverso. Siamo nell'MCU, dove i mutanti stanno facendo il loro ingresso ufficiale dopo anni di diritti cinematografici divisi e dove l'universo narrativo è già popolato da Vendicatori, maghi e divinità cosmiche.

Il tempismo di questo annuncio non è casuale. Conche ha riacceso l'entusiasmo dei fan, l'hype crescente pere i recenti sviluppi mutanti nell'MCU, il dibattito se "Marvel sia tornata" è più acceso che mai. E, dopo aver ricevuto consensi con, sembra essere l'uomo giusto per guidare questa nuova incarnazione degli X-Men. Nelle ultime settimane le voci sul casting di, con il nome dicircolato insistentemente negli ambienti hollywoodiani.

Ma alla fine la scelta è ricaduta su Connor, segno che Marvel stava cercando qualcuno capace di bilanciare autorevolezza e vulnerabilità, qualità che l'attore ha dimostrato ampiamente sia sul piccolo che sul grande schermo. Le fonti di Deadline suggeriscono che Kevin Feige ha intensificato gli incontri con potenziali candidati per gli X-Men in vista del D23 della prossima settimana. L'evento ad Anaheim potrebbe riservare ulteriori sorprese, magari con l'annuncio dell'intero team di mutanti sul palco. Jean Grey e Emma Frost sono già state cast, Ciclope ora ha un volto.

Heartstopper, fonte: Netflix

Mancano ancora Wolverine (anche se Hugh Jackman continua a essere presente nell'MCU), Tempesta, Bestia, Iceman e tutti gli altri membri che hanno reso gli X-Men una delle proprietà più amate della Marvel. La domanda che tutti si pongono è: come si inserirà questa nuova versione degli X-Men nell'universo cinematografico Marvel. Saranno una squadra già formata o assisteremo a una nuova origin story. Come verrà gestito il tema della discriminazione mutante in un mondo che ha già accettato alieni, androidi e stregoni. E soprattutto, quale sarà il tono del film dopo anni di cinecomic sempre più meta-narrativi e post-ironici.

Jake Schreier ha già dimostrato con Thunderbolts di saper gestire ensemble cast complessi e di bilanciare azione e caratterizzazione. La sua visione per gli X-Men potrebbe segnare una svolta nel modo in cui i mutanti vengono raccontati cinematograficamente, soprattutto dopo il successo critico e di pubblico di X-Men '97, la serie animata che ha riportato i mutanti al centro della conversazione pop culturale. Il Marvel Cinematic Universe si prepara dunque ad accogliere i suoi mutanti, e tutto lascia presagire che non sarà una semplice operazione nostalgia.

Con un cast giovane e talentuoso, un regista che ha dimostrato di saper maneggiare il materiale Marvel e un universo narrativo ormai maturo e stratificato, gli X-Men potrebbero finalmente ricevere il trattamento cinematografico che meritano. E Kit Connor, il ragazzo che ha fatto innamorare milioni di persone con un sorriso timido in Heartstopper, si prepara a guidare la squadra di supereroi più complessa dell'universo Marvel. Dopo questa notizia ed il coinvolgimento di Samara Weaving nel reboot, i fan non vedono l'ora di scoprire tutti gli altri volti della nuova generazione di mutanti del Marvel Cinematic Universe.