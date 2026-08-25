X-Men: c'è un attore della serie 9-1-1 che amerebbe interpretare Nightcrawler nel reboot Marvel

Pubblicazione: 25 agosto alle 15:39

Anirudh Pisharody ha lanciato il guanto di sfida. L'attore indiano-americano, noto al grande pubblico per i suoi ruoli in 9-1-1 e Non ho mai…, ha risposto pubblicamente a una campagna fan che lo vorrebbe nei panni di Nightcrawler nel reboot degli X-Men targato Marvel Studios. E la sua risposta non lascia spazio a interpretazioni: "So, so down", accompagnato da un tag diretto a Marvel Studios e un'emoji del diavolo che ammicca. Il messaggio è chiaro, l'entusiasmo palpabile.

: da un lato il volto di Pisharody, dall'altro i pannelli di Nightcrawler tratti direttamente dai fumetti X-Men. "Anirudh divorerebbe il ruolo di Nightcrawler", scrive l'utente. Non è passato molto prima che l'attore stesso intercettasse il post,La reazione della community è stata immediata e travolgente:, fan che si sono trasformati in agenti di casting improvvisati pur di attirare l'attenzione del presidente dei Marvel Studios.

Il tempismo non potrebbe essere migliore. Il cast del nuovo film sugli X-Men è ancora in fase di costruzione, con alcuni nomi già confermati durante il D23 di quest'anno: Inde Navarrette interpreterà Rogue, Maya Boyd sarà Tempesta, Christopher Abbott vestirà i panni del Professor X e Adam Driver quelli del villain Mister Sinister. A questi si aggiungono Samara Weaving come Emma Frost e Kit Connor nel ruolo di Ciclope, un casting che molti definiscono già perfetto sulla carta. Ma Nightcrawler, il teleportatore bavarese dal cuore cattolico e l'aspetto demoniaco, resta ancora senza un volto ufficiale.

Certo, Alan Cumming riprenderà il personaggio in Avengers: Doomsday, ma Marvel ha chiarito che il film sugli X-Men sarà un reboot completo della saga mutante, il che significa nuovo cast, nuove dinamiche, una nuova generazione. Cumming aveva già interpretato Nightcrawler in X2, così come Kodi Smit-McPhee lo aveva fatto in X-Men: Apocalypse. Ora il testimone potrebbe passare a qualcuno di più giovane, qualcuno capace di portare freschezza al personaggio mantenendone intatta la complessità.

Anirudh Pisharody nei panni di Ravi Panikkar in una scena della serie 9-1-1 Fonte: Fox

Classe '95, indiano-americano, Pisharody ha costruito la sua carriera su ruoli che mescolano commedia e dramma in produzioni popolari. Il, la serie Netflix di Mindy Kaling, e come il pompiere Ravi Panikkar in 9-1-1, dove ha recitato per quattro stagioni. Il suo curriculum include anche apparizioni in Big Sky, The Goldbergs, Last Man Standing e Unit 234, una varietà di generi che dimostra versatilità.Alcuni fan hanno già posto il problema dell'accento tedesco, considerato essenziale per il personaggio bavarese. Ma c'è chi lo vede perfetto fisicamente, chi apprezza il suo background teatrale e la capacità di portare profondità emotiva ai suoi personaggi.

Nightcrawler è un personaggio tecnicamente complesso da portare sullo schermo. Oltre all'accento, richiede un'agilità fisica straordinaria per le scene acrobatiche legate al suo potere di teletrasporto, una profondità spirituale per rappresentare la sua fede cattolica e la capacità di trasmettere il conflitto interiore di chi appare demoniaco ma possiede un'anima pura. È un personaggio di contrasti, uno dei più amati della saga mutante proprio per questa dualità.

Il reboot degli X-Men è atteso per il 5 Maggio 2028. Il logo è stato svelato al D23 e il film dovrebbe arrivare dopo Avengers: Doomsday, permettendo ai nuovi mutanti di inserirsi in un MCU già profondamente trasformato dagli eventi del multiverso. Marvel Studios non ha ancora commentato ufficialmente la campagna per Pisharody, e va chiarito che il suo tweet resta un'espressione di interesse personale, non una negoziazione in corso. Eppure, la storia di Pisharody ci ricorda quanto sia cambiato il rapporto tra fan, attori e studios. Non più solo audizioni a porte chiuse e annunci a sorpresa, ma conversazioni pubbliche, campagne spontanee, attori che dichiarano apertamente il loro desiderio di interpretare certi ruoli. È un nuovo modo di fare casting o semplicemente rumore di fondo? Solo il tempo lo dirà.