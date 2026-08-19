Le voci storiche di Rogue e Tempesta celebrano le nuove interpreti del reboot Marvel degli X-Men

Pubblicazione: 19 agosto alle 16:23

Il passaggio di testimone tra generazioni è sempre un momento carico di significato, specialmente quando si tratta di personaggi iconici che hanno segnato l'immaginario collettivo di milioni di fan in tutto il mondo. È esattamente quello che sta accadendo nell'universo degli X-Men, dove le interpreti storiche delle versioni animate di Rogue e Tempesta hanno voluto celebrare pubblicamente le nuove attrici chiamate a incarnare questi ruoli leggendari nel Marvel Cinematic Universe.

, voci indimenticabili rispettivamente di Rogue e Tempesta in Insuperabili X-Men e nella recente serie sequel X-Men '97,, le giovani attrici selezionate dal regista Jake Schreier per portare questi personaggi sul grande schermo

Zann, che ha prestato la sua voce all'affascinante mutante dalle ciocche bianche per ben cinque stagioni della serie originale e ora nella nuova iterazione animata, ha pubblicato un video speciale su Instagram direttamente da Dublino, in Irlanda. Con l'inconfondibile accento del Sud che caratterizza il personaggio di Rogue, l'attrice ha dichiarato: "Ebbene, ciao a tutti. Questa è Lenore Zann, alias Rogue degli X-Men, che vi parla oggi dalla bellissima Dublino, Irlanda. Voglio solo fare un saluto a Inde Navarrette, l'attrice che è appena stata scelta per interpretare Rogue nel prossimo film Marvel degli X-Men. Non vedo l'ora di conoscerti, tesoro. Tornerò in Nord America il mese prossimo, quindi attendo con impazienza quel giorno." Non è difficile cogliere l'entusiasmo genuino e l'affetto nelle parole di Zann, che dimostra come il legame con questo personaggio vada ben oltre il lavoro di doppiaggio. La prospettiva di incontrare la sua "erede" live-action rappresenta un momento simbolico di continuità per un franchise che ha attraversato decenni di evoluzione mediatica.

, ha voluto congratularsi con Maya Boyd attraverso un messaggio che riflette perfettamente la nobiltà del personaggio che interpreta. "Il teatro ti insegna a volare senza reti di sicurezza, e saper spiccare il volo sul palco è molto utile quando ti cali nei panni della Signora degli Elementi. Sono così emozionata di vederti elettrizzarci, Maya", ha scritto l'attrice, giocando abilmente con i poteri meteorologici di Tempesta e

Questi messaggi di benvenuto arrivano in un momento cruciale per il Marvel Cinematic Universe, che si prepara a inaugurare una nuova era con l'introduzione ufficiale dei mutanti dopo la conclusione della Saga del Multiverso. Il film degli X-Men, che debutterà nella Fase 7 del franchise, rappresenta uno dei progetti più attesi dai fan, ansiosi di vedere come Kevin Feige e il suo team interpreteranno personaggi che hanno già goduto di dieci film sotto la bandiera della Fox.

Il cast annunciato finora promette una combinazione intrigante di talenti emergenti e nomi affermati. Oltre a Navarrette e Boyd, Jake Schreier ha ingaggiato Kit Connor nel ruolo di Ciclope, Samara Weaving come Emma Frost, Christopher Abbott nei panni del Professor X e Adam Driver in quelli di Nathaniel Essex, meglio conosciuto dai lettori di fumetti come Mister Sinister. Durante il D23 del 2026, dove questi casting sono stati formalmente rivelati insieme alla data di uscita, Kevin Feige ha tenuto a sottolineare che gli annunci sono tutt'altro che conclusi: "Presto avremo altro da annunciare, ma volevamo riunire tutti e salutarvi ", ha dichiarato il presidente dei Marvel Studios, lasciando intendere che la squadra di mutanti si espanderà ulteriormente nei prossimi mesi.

Feige ha anche voluto tranquillizzare i fan più affezionati alle precedenti incarnazioni cinematografiche, spiegando la filosofia dietro questo nuovo approccio: "Ci sono stati dieci ottimi film sugli X-Men e potrebbero essercene altri cento. Ci sono saghe su saghe all'interno di quei fumetti che non sono ancora state raccontate." Una dichiarazione che evidenzia come l'intenzione non sia cancellare o sminuire quanto fatto in passato, ma esplorare le innumerevoli storie rimaste sulla carta, attingendo a un patrimonio narrativo pressoché inesauribile.

Gli X-Men in una scena della serie animata X-Men’97 Fonte: Disney +

La reazione calorosa delle voci storiche di X-Men '97 alle nuove interpreti live-action sottolinea un aspetto fondamentale della cultura dei mutanti Marvel: l'idea di comunità e continuità attraverso le generazioni. Proprio come nel fumetto la Xavier School forma nuove leve di X-Men che imparano dai veterani, così nel mondo reale Zann e Sealy-Smith accolgono con generosità chi raccoglierà il loro testimone in un medium diverso.

L'uscita prevista per maggio 2028 lascia ancora tempo per ulteriori annunci, riprese e la costruzione dell'hype mediatico che accompagnerà inevitabilmente un progetto di questa portata. Ma intanto, questi primi messaggi di passaggio di testimone hanno stabilito un tono positivo e rispettoso, ricordando a tutti che, al di là degli effetti speciali e dei budget hollywoodiani, al centro degli X-Men ci sono sempre state storie profondamente umane di diversità, accettazione e famiglia scelta.