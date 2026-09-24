Non vuoi rivedere al cinema Avengers Endgame solo per le scene extra? Trapelata la spiegazione
Scopri i leak e le scene extra di Avengers: Endgame Extra: da Loki a Bruce Banner e Dottor Destino, tutte le novità che preparano l'arrivo di Doomsday.
Il fenomeno dei leak colpisce ancora la Marvel: a brevissimo spazio dall'uscita di Avengers: Endgame Extra. Le proiezioni d'oltreoceano della riedizione speciale hanno consentito la diffusione integrale del materiale inedito, rivelando snodi narrativi di fondamentale importanza creati per spalancare le porte al capitolo Avengers: Doomsday. Piuttosto che semplici riprese marginali, l'operazione offre veri e propri pilastri di raccordo per il futuro della saga multiversale. Di seguito viene presentata la ricostruzione meticolosa di ogni singolo contenuto emerso sul web, non proseguite se non volete spoiler.
Spostando il focus sulle clip inserite tra i titoli di coda, si assiste a un cambio di scenario che mette al centro il personaggio di Bruce Banner, collocato temporalmente dopo le vicende narrate in Spider-Man: Brand New Day. Lo scienziato vive in completo isolamento all'interno di un complesso bunker situato a grande profondità, impegnato nello sviluppo di un siero utile a contenere le sue alterazioni biologiche. Nonostante la presunta inaccessibilità della fortezza, la solitudine dell'eroe viene interrotta dall'intrusione verbale di Doctor Doom, che gli comunica la propria intenzione di portarlo via.
Un successivo segmento mostra la quotidianità operativa degli uffici della TVA, ponendosi temporalmente a valle degli eventi visti nella seconda stagione della serie TV sul Dio dell'Inganno. Dopo una breve presentazione istituzionale guidata dall'ologramma di Miss Minutes, alle cui spalle figura l'immagine di Loki integrato nella struttura ad albero delle linee temporali, la sequenza si sposta sugli schermi di monitoraggio gestiti da Mobius, Casey e Ouroboros. Il trio identifica un imminente impatto multidimensionale tra la Terra-10005 (l'universo cinematografico mutante targato Fox) e la Terra-1127, per poi scoprire che la catastrofe sta contagiando ben tremila realtà parallele.