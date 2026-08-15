Annunciati gli X-Men del MCU: Adam Driver, Sadie Sink e la star di Obsession. Ecco cosa sappiamo

Pubblicazione: 15 agosto alle 11:55

Il D23 del 2026 passerà alla storia come il momento in cui i mutanti sono ufficialmente entrati nell'universo cinematografico Marvel. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha svelato sul palco della convention il cast completo del reboot degli X-Men, atteso nelle sale per il 5 maggio 2028. Un annuncio che chiude un'attesa durata anni, da quando la Disney ha acquisito i diritti Fox e i fan hanno iniziato a chiedersi quando e come i mutanti più famosi del fumetto avrebbero fatto il loro ingresso nel MCU.



La notizia più sorprendente riguarda Adam Driver. L'attore, celebre per il ruolo di Kylo Ren nella trilogia sequel di Star Wars, vestirà i panni del villain Sinistro, uno degli antagonisti più complessi e affascinanti della mitologia mutante. Sinistro, nel fumetto, è uno scienziato genetista vittoriano ossessionato dall'evoluzione dei mutanti, capace di manipolare il DNA e dotato di poteri che lo rendono praticamente immortale. La scelta di Driver per questo ruolo indica una direzione precisa: Marvel punta su un cattivo stratificato, psicologicamente denso, lontano dagli stereotipi del villain monodimensionale.

Ma Driver non è l'unica sorpresa. Il cast degli eroi presenta una combinazione intrigante di volti emergenti e nomi già noti al pubblico. Christopher Abbott, attore versatile visto in progetti come Catch-22 e Povere Creature, interpreterà il Professor Charles Xavier, il telepate fondatore degli X-Men. Una scelta audace, considerando che il ruolo è stato incarnato per decenni da Patrick Stewart nella trilogia originale Fox e da James McAvoy nei prequel.

, l'attrice di Stranger Things che ha conquistato il pubblico con il personaggio di Max Mayfield,. Al suo fianco,, protagonista della serie Netflix Heartstopper,, leader sul campo degli X-Men e storico interesse amoroso di Jean. La chimica tra questi due giovani attori sarà cruciale per ricreare una delle relazioni più iconiche del fumetto.

Samara Weaving, come già annunciato in precedenza, attrice australiana nota per ruoli in Finché Morte Non Ci Separi e The Babysitter, interpreterà Emma Frost, la Regina Bianca, telepate e mutante dalla pelle di diamante. Emma è un personaggio complesso, che ha oscillato tra alleanza e rivalità con gli X-Men, e la presenza di Weaving suggerisce che il film potrebbe esplorare zone grigie morali, evitando la divisione netta tra buoni e cattivi.



Inde Navarrette, giovane attrice che ha fatto impazzire gli spettatori per la sua magistrale interpretazione in Obsession, vestirà i panni di Rogue, la mutante del Sud capace di assorbire i poteri e i ricordi altrui attraverso il contatto fisico. Rogue è sempre stata un personaggio tragico, segnato dall'impossibilità di toccare chi ama, e la scelta di un'attrice emergente potrebbe dare freschezza a questa figura tanto amata.

Maya Boyd sarà Tempesta, la mutante capace di controllare il clima, regina e dea, figura di potenza e nobiltà. Tempesta è uno dei personaggi più iconici della Marvel, interpretata nella trilogia originale da Halle Berry e da Alexandra Shipp nei film più recenti. Boyd avrà il compito di portare nuova linfa a un ruolo che richiede presenza scenica e autorevolezza.



Questo cast segna un netto distacco dalle precedenti incarnazioni cinematografiche. L'ultima volta che gli X-Men sono apparsi sul grande schermo è stato nel 2019 con Dark Phoenix, capitolo conclusivo della saga Fox che ha deluso critica e pubblico. Quel film vedeva Sophie Turner nei panni di Jean Grey, James McAvoy come Xavier, Michael Fassbender come Magneto e Jennifer Lawrence come Mystica. Prima ancora, la trilogia originale di Bryan Singer aveva definito gli standard del cinecomic moderno con Patrick Stewart, Ian McKellen, Hugh Jackman e Halle Berry.



Il ritorno degli X-Men rappresenta una scommessa importante per i Marvel Studios. Dopo anni di dominio incontrastato al box office, il MCU ha mostrato qualche segno di stanchezza nella Fase Cinque, con alcuni progetti che non hanno replicato il successo di un tempo. L'introduzione dei mutanti potrebbe rappresentare il rilancio necessario, portando nuove dinamiche narrative, temi sociali complessi come la discriminazione e l'integrazione, e soprattutto una galassia di personaggi amati da generazioni di lettori.