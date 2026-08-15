L'antagonista in Frozen 3, Zootropolis 3 senza Nick, Coco 2 e tutti gli annunci di Disney e Pixar

Pubblicazione: 15 agosto alle 12:54

Sono tanti gli annunci che sono stati fatti al D23 Expo 2026, l'evento più grande e importante che coinvolge le produzioni televisive e cinematografiche della Disney, della Marvel, di Hulu, Star Wars e tanto altro. Tutti i brand del colosso di Topolino ricevono importanti aggiornamenti proprio qui, in questo momento. E parlando di quelli che sono i classici Disney e i progetti Pixar, uno dei nomi più altisonanti è quello di Zootropolis 3.

Durante il D23, la Disney ha ufficialmente confermato chemostrato al pubblico della convention. L'annuncio del terzo capitolo ha rivelato dettagli interessanti sui ritorni confermati., la determinata coniglietta che ha conquistato il pubblico con la sua tenacia da rookie della polizia. Ma la vera sorpresa è stata la conferma dele introdotto proprio in Zootropolis 2.Eppure, c'è un'ombra che si allunga su questo annuncio festoso.. Nessuna conferma, nessuna smentita, solo un silenzio assordante che ha immediatamente. Nick Wilde è, insieme a Judy,. La loro improbabile partnership, nata dalla diffidenza reciproca e maturata in un legame profondo, ha rappresentato il nucleo narrativo sia del primo che del secondo film.

L'assenza di Bateman dall'annuncio non significa necessariamente che Nick sarà assente dalla storia. La Disney potrebbe semplicemente non aver ancora finalizzato i dettagli contrattuali, o potrebbe voler mantenere il mistero su alcuni aspetti della trama. Dopotutto, la strategia di marketing moderna vive di rivelazioni graduate, di teaser che alimentano la conversazione online settimana dopo settimana. Ma l'incertezza resta, e con essa la preoccupazione di chi teme che il franchise possa perdere uno dei suoi elementi fondanti.

Frozen 3

Altro annuncio importante riguarda il regno di Arendelle che si prepara a riaprire i cancelli. Disney ha ufficialmente svelato il logo Frozen 3, accompagnato da materiale visivo in anteprima mostrato in occasioni selezionate. Il franchise che ha incassato complessivamente oltre 2,8 miliardi di dollari al botteghino mondiale si prepara a tornare nel 2027 con una nuova avventura che promette di espandere ulteriormente l'universo delle sorelle reali più amate del cinema d'animazione.



Le immagini in anteprima mostrate da Disney in eventi selezionati offrono uno sguardo preliminare su quello che potrebbe essere il tono e l'ambientazione del nuovo film. Sebbene i dettagli della trama rimangano avvolti nel mistero, sappiamo che ci sarà il matrimonio reale tra Anna e Kristoff, il quale verrà interrotto. In seguito, un fiocco di neve trasformatosi in farfalla vola per un paesaggio innevato maestoso finché non viene afferrato da una mano misteriosa, la quale è stato confermato sarà di un nuovo antagonista. Negli ultimi anni la Disney ha curato i suoi film senza le iconiche figure dei villain, ma sembra che sia tornata a svilupparne di nuovi e, si spera, interessanti tanto quanto quelli degli anni '80-2000.

Coco 2

Il Regno dei Morti riaprirà le sue porte colorate e luminose. Coco 2 è ufficiale e arriverà nelle sale a novembre 2029, quasi dodici anni dopo il trionfo del film originale che nel 2017 conquistò il pubblico mondiale incassando oltre 800 milioni di dollari e portando a casa due Oscar. L'annuncio non è arrivato da solo. La prima immagine rilasciata mostra un Miguel completamente trasformato: non più il bambino dagli occhi sognanti che abbiamo conosciuto, ma un adolescente con un nuovo taglio di capelli e sempre accompagnato dalla sua inseparabile chitarra. L'iconico strumento musicale che ha rappresentato il ponte tra i vivi e i morti nel primo capitolo sembra destinato a giocare nuovamente un ruolo centrale nella storia.



Ma la vera bomba narrativa riguarda il ritorno del villain. Benjamin Bratt, che ha prestato la voce al manipolatore Ernesto de la Cruz nell'originale, ha confermato durante la presentazione che il suo personaggio tornerà per il sequel. E non lo farà da semplice comparsa: Ernesto vuole vendetta. Alla fine di Coco, il mondo aveva scoperto le sue frodi e l'omicidio di Hector, l'antenato di Miguel. Una gigantesca campana replica lo aveva schiacciato, apparentemente ponendo fine alla sua storia. Apparentemente.



Il cattivo è sopravvissuto e ora cerca di regolare i conti. Questo innesca un'avventura che riporterà Miguel nel Regno dei Morti, ma con una premessa narrativa che ribalta completamente le dinamiche del primo film. Il teenager, descritto da Bratt come una "minaccia" nella sua versione adolescente, dovrà fare l'impensabile: allearsi proprio con Ernesto, l'uomo che ha tradito la sua famiglia e ha cercato di cancellare la memoria di Hector.

Gli Incredibili 3

Dieci anni dopo Gli Incredibili 2, la famiglia Parr si prepara a tornare sul grande schermo. Pixar ha finalmente svelato le prime immagini di Gli Incredibili 3, atteso nelle sale il 16 giugno 2028, regalando ai fan un assaggio di quello che sarà un capitolo profondamente diverso dai precedenti.



Le immagini concept diffuse durante l'evento mostrano Mr. Incredible nel pieno della sua azione eroica: indossa la sua iconica tuta rossa e solleva un oggetto massiccio per salvare diverse persone da un destino tragico. Intorno a lui, una folla si raduna per fotografare l'impresa, in quello che sembra essere un momento di celebrazione pubblica del supereroe. Ma c'è un dettaglio che non sfugge: un'altra immagine mostra Bob Parr seduto su una panchina, la schiena bendata, segno evidente che il peso dell'eroismo sta iniziando a farsi sentire sul suo corpo.



Accanto a queste, altre concept art rivelano la famiglia al completo in tenuta da combattimento insieme a Frozone, e un ritorno della stilista dei supereroi per eccellenza, Edna Mode. Il cast vocale originale torna praticamente al completo: Craig T. Nelson sarà nuovamente Bob Parr alias Mr. Incredible, Holly Hunter riprenderà il ruolo di Helen Parr alias Elastigirl, Sarah Vowell tornerà come Violet, Huckleberry Milner presterà la voce a Dash, e Samuel L. Jackson sarà ancora una volta l'indimenticabile Frozone.



Durante il panel al D23, Pete Docter, Chief Creative Officer di Pixar, ha svelato quello che è forse l'elemento più intrigante del film: questa volta sono i ragazzi a prendere il centro della scena. Violet, Dash e il piccolo ma potentissimo Jack Jack non saranno più semplici comprimari, ma i veri protagonisti della storia. E hanno qualcosa da nascondere ai loro genitori.

Ma la vera minaccia arriva dall'esterno. Una nuova forza antagonista si profila all'orizzonte, descritta come qualcosa che possiede più potere dell'intera famiglia Parr messa insieme. È una premessa che alza vertiginosamente la posta in gioco rispetto ai film precedenti, dove Syndrome e lo Screenslaver rappresentavano già sfide considerevoli. Qui si parla di una minaccia che potrebbe richiedere qualcosa di più della semplice forza bruta o dell'astuzia di un singolo supereroe, per quanto talentuoso.

Hexed

Altro momento cruciale è stato quello relativo al prossimo film d'animazione, Hexed. Disney ha rivelato un cast stellare e mostrando per la prima volta sequenze del mondo magico al centro della storia. Jodie Foster e Walton Goggins si uniscono al progetto, prestando le loro voci a due personaggi che promettono di rendere questa avventura animata particolarmente memorabile.



Il filmato presentato all'evento ha mostrato Billie, interpretata vocalmente da Hailee Steinfeld, nel momento in cui scopre i suoi poteri magici. Un portale si apre improvvisamente davanti a lei, trascinandola in Hexe, un regno nascosto abitato da streghe e creature straordinarie. Qui la giovane protagonista si ritrova circondata da oggetti parlanti e incontra Beef Roger Crummchuk, il personaggio doppiato da Goggins.

Beef Roger Crummchuk è un gatto a tre occhi che vive nel mondo di Hexe e possiede un'abilità piuttosto inquietante: può rimuovere la propria testa e farla girare su se stessa. Un dettaglio che testimonia quanto Disney stia puntando su un immaginario visivo decisamente più stravagante rispetto ai canoni tradizionali. La presenza di questo felino anomalo dovrebbe aggiungere una componente comica surreale alla narrazione, affiancandosi alla componente più seria della storia.

Jodie Foster, invece, presta la sua voce a Regina Celeste, figura ben più minacciosa. La Regina è descritta come una strega pericolosa che sta dando la caccia a Billie, desiderosa di impadronirsi dei suoi poteri. Il filmato si conclude proprio con l'immagine di una strega volante che si avvicina alla protagonista mentre questa continua a esplorare il mondo magico appena scoperto.

Hexed arriverà esclusivamente nelle sale cinematografiche il 25 novembre 2026, posizionandosi nella tradizionale finestra di rilascio del Ringraziamento che Disney riserva ai suoi titoli più importanti. Sarà interessante vedere se questo mondo di streghe, portali magici e gatti tricefali riuscirà a conquistare il pubblico globale e a stabilirsi come un nuovo capitolo nel canone delle storie Disney, o se rimarrà un esperimento visivamente audace ma isolato nel catalogo dello studio.

Altri annunci

Ci sono state altre sorprese, ma più piccole e con meno dettagli. Innanzitutto un film su Bluey, il cagnolino blu che fa impazzire i bambini di tutto il mondo, in arrivo il 6 Agosto 2027. Poi è il turno di una nuova immagine di L'Era Glaciale: Punto di Ebollizione, con uno Scrat gigantesco. Si passa a una nuova immagine di Gatto, il film Pixar ambientato a Venezia, Ghost Marke, nuovo film Pixar in uscita nella primavera del 2028, una serie animata intitolata Kingdom Hearts e basata sul famoso videogioco di successo, e il primo sguardo a Flip and Mushy, un progetto Disney del quale si sa pochissimo ma che dovrebbe essere il prossimo classico Disney in uscita a Novembre 2028 con Kieran Culkin.

Queste sono state solo alcune delle grandi novità svelate al D23 Expo 2026, solo quelle legate ai brand della Disney e della Pixar. Star Wars ha annunciato nuovi dettagli su Ahsoka 2, sul film Starfighter con Ryan Gosling e Marvel ha parlato della serie tv Vision Quest, di Avengers Doomsday e ha svelato il cast ufficiale del reboot degli X-Men.