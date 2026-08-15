Data di uscita per Ahsoka 2 e nuovi dettagli su Ryan Gosling in Starfighter: gli annunci di Star Wars al D23

Pubblicazione: 15 agosto alle 14:09

L'attesa è finita. Durante il Disney Entertainment Showcase al D23, Lucasfilm ha finalmente svelato la data di debutto della seconda stagione di Ahsoka: 20 gennaio 2027. Un annuncio accompagnato dal primo trailer ufficiale, che promette di alzare l'asticella in termini di spettacolarità, profondità narrativa e connessioni con l'intero universo di Star Wars. Rosario Dawson, Hayden Christensen, Eman Esfandi e Dave Filoni in persona hanno presentato il materiale dal palco, confermando quanto questa serie sia centrale nei piani della galassia lontana lontana.



Il trailer si apre con una sequenza che farà battere il cuore ai fan della Clone Wars: Anakin Skywalker chiede ad Ahsoka cosa la tormenti, mentre le immagini ci riportano indietro nel tempo, a un'epoca di battaglie e formazione Jedi. Ariana Greenblatt torna nei panni della giovane Ahsoka, suggerendo un ritorno alle origini del rapporto Maestro-Padawan. Non è ancora chiaro se si tratti di una visione nel Mondo tra i Mondi, simile alla toccante riunione della prima stagione, o di un flashback diretto che esplorerà nuovi capitoli della loro storia condivisa.

La scena procede con un duello contro una figura misteriosa armata di una spada laser a doppia lama, elemento che richiama immediatamente i Sith e alimenta le speculazioni sulla natura di questo nuovo avversario. Subito dopo, vediamo Anakin sotto forma di fantasma della Forza dialogare con Ahsoka nel presente, confermando il suo ruolo di guida spirituale.

Il trailer poi cambia registro e ci riporta alla minaccia centrale della stagione:. Lars Mikkelsen, che ha già prestato la voce al personaggio nella serie animata Rebels,mai creati nell'universo di Star Wars. Nel footage,, un gesto audace che segna l'inizio di un conflitto su vasta scala.

Infine, il trailer ci riporta a Baylan Skoll, il Jedi caduto interpretato dal compianto Ray Stevenson nella prima stagione. Le immagini lo mostrano mentre continua la sua ricerca di un potere connesso a Peridea, un mistero che la prima stagione ha solo accennato e che ora sembra destinato a esplodere in rivelazioni cosmiche. La perdita di Stevenson, scomparso nel 2023, rende queste scene particolarmente toccanti e pone interrogativi su come la produzione gestirà il futuro del personaggio. Il 20 gennaio 2027 segnerà l'inizio di un nuovo capitolo nella saga degli eredi della Clone Wars, e il trailer suggerisce che sarà un viaggio memorabile.

Ma non è l'unica cosa che è stata mostrata e annunciata legata all'universo di Star Wars., si prepara a decollare con un cast stellare e una promessa che fa tremare i polsi agli appassionati della saga. Durante l'evento Disney sono statedel film e, stilizzato e squadrato.

Le immagini mostrate al D23 hanno confermato che Starfighter non rinnega questa eredità, anzi. Il footage avrebbe rivelato sequenze di combattimento aereo mozzafiato, con una fotografia che bilancia l'oscurità dello spazio profondo con l'esplosione di colori tipica delle battaglie tra caccia stellari. Le scene di volo sarebbero state girate con una combinazione di effetti pratici e CGI di ultima generazione, un approccio ibrido che omaggia il lavoro pioneristico di Lucas pur sfruttando le tecnologie moderne.



La data di uscita di Star Wars Starfighter non è ancora stata ufficializzata, ma le voci di corridoio parlano di una finestra di rilascio tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Nel frattempo, i fan dovranno accontentarsi degli altri annunci fatti al D23 2026, dalle tantissime sorprese legate a Frozen 3 e Coco 2 fino al nuovissimo e rinnovato cast degli X-Men.