Ghost Rider, quale Spirito della Vendetta interpreterà Ryan Gosling nell'MCU? Ecco i tre candidati

Pubblicazione: 29 luglio alle 09:30

Durante il San Diego Comic-Con 2026, Marvel Studios ha sganciato una bomba che ha fatto vibrare le fondamenta della Hall H: Ryan Gosling interpreterà Ghost Rider in un film standalone del Marvel Cinematic Universe, previsto per il 2028. L'annuncio, con l'attore che è salito sul palco tra applausi scroscianti, ha confermato una delle voci più insistenti degli ultimi anni e ha riunito nuovamente Gosling con il regista Shawn Levy e lo sceneggiatore Jonathan Tropper, dopo il loro Star Wars: Starfighter del 2027.

Ma c'è un dettaglio cruciale che Marvel Studios ha volutamente lasciato nell'ombra: qualeesattamente porterà in vita Gosling? Non si tratta di una domanda banale o di un capriccio da nerd accaniti. Nei decenni di storia Marvel Comics, il mantello diè stato indossato da diversi personaggi, ognuno con la propria origine, personalità e iconografia visiva. Johnny Blaze potrebbe essere il nome più riconoscibile, l'originale motociclista infernale che ha definito il personaggio, mahanno conquistato un loro spazio nell'immaginario collettivo dei lettori.

L'identità dello Spirito della Vendetta che vedremo sul grande schermo non è solo una curiosità: determinerà il tono narrativo del film, il suo posizionamento nell'MCU e il tipo di storia che Kevin Feige e i suoi collaboratori vogliono raccontare. Analizziamo i tre candidati principali e valutiamo le probabilità di ciascuno. Robbie Reyes rappresenta la versione più recente e fresca di Ghost Rider nel panorama fumettistico. Debuttato nel 2014 come parte dell'iniziativa editoriale "All-New Ghost Rider", Robbie è un giovane meccanico e pilota di strada di Los Angeles che, a differenza dei suoi predecessori, non cavalca una motocicletta fiammeggiante ma una muscle car nera chiamata Hell-Charger, avvolta da fiamme infernali.

Ryan Gosling in Project Hail Mary, fonte: Sony Pictures Italia

La sua origine è radicalmente diversa da quella dei Ghost Rider classici. Robbie diventa legato allo spirito vendicativo di Eli Morrow, uno zio serial killer satanista, creando una dinamica di possessione più complessa e psicologicamente stratificata. Questa dualità tra l'innocenza di Robbie e la corruzione di Eli offre terreno fertile per un dramma caratteriale che si sposerebbe perfettamente con la sensibilità narrativa contemporanea dell'MCU. C'è però un elefante nella stanza quando si parla di Robbie Reyes: Gabriel Luna lo ha già interpretato nella serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D. durante la quarta stagione, offrendo una performance apprezzata dai fan.

La questione della canonicità delle serie Marvel Television rispetto all'MCU propriamente detto è sempre stata nebulosa. Cone la riorganizzazione creativa sotto il controllo diretto dei, molte di quelle produzioni sono state effettivamente disconnesse dalla continuità principale. Tuttavia, l'MCU ha dimostrato conche non tutti i legami con il passato televisivo vengono necessariamente recisi. Potrebbe Marvel scegliere di reintrodurrecon un nuovo interprete, ignorando completamente la versione di? Assolutamente sì.

Ma questa sovrapposizione potrebbe generare confusione in una parte del pubblico e rappresenta comunque un fattore da considerare. Il vantaggio di Robbie Reyes è la sua modernità. È un personaggio più giovane, più diversificato dal punto di vista culturale, con radici latine che potrebbero ampliare la rappresentazione nell'MCU. La Hell-Charger offrirebbe sequenze d'azione visivamente distinte da tutto ciò che abbiamo visto finora. Inoltre, la sua evoluzione nei fumetti lo porta a diventare l'"All-Rider", capace di cavalcare qualsiasi cosa attraverso il multiverso, una caratteristica che potrebbe integrarsi perfettamente nella Saga del Multiverso che dominerà l'MCU nei prossimi anni.

Ghost Rider e Ryan Gosling, fonte: Sony Pictures

Johnny Blaze è l'archetipo, il Ghost Rider per antonomasia. Creato da Roy Thomas, Gary Friedrich e Mike Ploog nel 1972, Johnny è uno stuntman motociclista che vende la sua anima al demone Mefisto per salvare la vita del suo mentore, condannandosi a trasformarsi nello Spirito della Vendetta. La sua motocicletta avvolta dalle fiamme, il teschio fiammeggiante, la catena infernale: questi sono gli elementi iconici che hanno definito Ghost Rider nell'immaginario collettivo. Nicolas Cage ha già portato Johnny Blaze sul grande schermo in due film, Ghost Rider del 2007 e Ghost Rider: Spirito di Vendetta del 2011.

Entrambe le pellicole hanno avuto un'accoglienza tiepida, oscillando tra il camp involontario e un'estetica superata che non ha mai trovato il giusto equilibrio tonale. Sono ormai passati quindici anni dall'ultimo tentativo, abbastanza tempo per un reboot completo che possa fare giustizia al personaggio. Johnny Blaze resta il candidato più immediato visto che il Ghost Rider più famoso, quello che anche il grande pubblico associa al personaggio, e Ryan Gosling potrebbe finalmente regalargli la profondità che i film con Nicolas Cage non sono mai riusciti a raggiungere. Allo stesso tempo, però, Marvel Studios ha spesso preferito reinventare i propri eroi piuttosto che riproporre versioni già viste, come dimostrano Spider-Man e Ant-Man.

Più defilata appare invece l'ipotesi Danny Ketch. Pur essendo uno dei Ghost Rider più amati dai lettori, non ha la popolarità di Johnny Blaze né la freschezza di Robbie Reyes, finendo così in una posizione intermedia che oggi sembra la meno vantaggiosa per l'MCU. Per questo motivo la sfida sembra ridursi proprio a Johnny Blaze e Robbie Reyes. Il primo garantirebbe un volto iconico e facilmente riconoscibile, mentre il secondo permetterebbe ai Marvel Studios di raccontare una storia nuova, sfruttando la Hell-Charger, il suo background e l'evoluzione fumettistica dell'All-Rider, che potrebbe sposarsi perfettamente con la futura Saga del Multiverso.

Anche il team creativo lascia spazio a entrambe le possibilità. Shawn Levy e Jonathan Tropper hanno già dimostrato di saper bilanciare spettacolarità e sviluppo dei personaggi, qualità che si adatterebbero sia a Johnny sia a Robbie. Fino a quando Marvel Studios non svelerà ufficialmente l'identità del nuovo Spirito della Vendetta, tutto resta nel campo delle ipotesi. Una cosa, però, sembra certa: con l'arrivo di Ghost Rider, l'MCU è pronto a espandere ulteriormente il suo lato soprannaturale, affiancando personaggi come Doctor Strange, Blade e Werewolf by Night. Chiunque sia la scelta finale, Ryan Gosling ha tutte le caratteristiche per trasformare Ghost Rider in uno dei volti più attesi della nuova era Marvel.