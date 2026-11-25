Avengers: Doomsday, i fratelli Russo rompono il silenzio sull'ultimo giorno di Patrick Stewart: "È stato difficile"
Patrick Stewart, l'ultimo giorno sul set di Avengers: Doomsday, il discorso commovente e il tributo che Marvel prepara per Professor X.
Quando Patrick Stewart ha lasciato il set di Avengers: Doomsday per l'ultima volta, probabilmente sapeva che quella sarebbe stata la sua ultima esperienza nel Marvel Cinematic Universe. Secondo quanto raccontato dai registi Joe e Anthony Russo, l'attore britannico ha pronunciato un discorso emozionante durante il suo ultimo giorno di riprese. Le sue condizioni di salute erano ormai evidenti e tutta la troupe era consapevole del valore speciale di quel momento.
In Avengers: Doomsday, il personaggio avrà un ruolo importante anche sul piano narrativo. Come ha spiegato Joe Russo in un'intervista, Xavier rappresenta la coscienza del film, una guida morale per gli eroi chiamati ad affrontare scelte estremamente difficili. Particolarmente significativa sarà la scena condivisa con Ian McKellen, storico interprete di Magneto e amico di lunga data di Stewart, incentrata sul tema del perdono.
Anthony Russo ha ricordato con commozione l'ultimo giorno dell'attore sul set, sottolineando quanto fosse difficile ignorare le sue condizioni di salute. "Penso che fosse nella mente di tutti noi, potremmo non rivederlo mai più su un set", ha raccontato il regista. Anche Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha confermato che Stewart ha svolto un lavoro straordinario e che la produzione sta valutando il modo migliore per rendergli omaggio all'interno del film.
Già apparso in Doctor Strange nel Multiverso della Follia nel 2022, Stewart torna per un'ultima interpretazione destinata a unire idealmente gli X-Men originali, gli Avengers e i Fantastici Quattro. Il film, atteso nelle sale nel 2026, rappresenterà un'occasione speciale per celebrare una carriera che ha attraversato il teatro shakespeariano, Star Trek e il cinema dei supereroi. Per milioni di spettatori, sarà soprattutto il momento di salutare un Professor X diventato simbolo di saggezza, speranza e umanità.