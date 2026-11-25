Pubblicazione: 25 novembre alle 16:30

Quando Patrick Stewart ha lasciato il set di Avengers: Doomsday per l'ultima volta, probabilmente sapeva che quella sarebbe stata la sua ultima esperienza nel Marvel Cinematic Universe. Secondo quanto raccontato dai registi Joe e Anthony Russo, l'attore britannico ha pronunciato un discorso emozionante durante il suo ultimo giorno di riprese. Le sue condizioni di salute erano ormai evidenti e tutta la troupe era consapevole del valore speciale di quel momento.

La scomparsa di Stewart, avvenuta nell'ottobre scorso all'età di 86 anni, ha lasciato un grande vuoto tra i fan e nel mondo del cinema. L'attore, che aveva affrontato l'Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy,

In Avengers: Doomsday, il personaggio avrà un ruolo importante anche sul piano narrativo. Come ha spiegato Joe Russo in un'intervista, Xavier rappresenta la coscienza del film, una guida morale per gli eroi chiamati ad affrontare scelte estremamente difficili. Particolarmente significativa sarà la scena condivisa con Ian McKellen, storico interprete di Magneto e amico di lunga data di Stewart, incentrata sul tema del perdono.

Anthony Russo ha ricordato con commozione l'ultimo giorno dell'attore sul set, sottolineando quanto fosse difficile ignorare le sue condizioni di salute. "Penso che fosse nella mente di tutti noi, potremmo non rivederlo mai più su un set", ha raccontato il regista. Anche Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha confermato che Stewart ha svolto un lavoro straordinario e che la produzione sta valutando il modo migliore per rendergli omaggio all'interno del film.

La storia di Avengers: Doomsday si ispira liberamente all'evento fumettistico Time Runs Out di Jonathan Hickman, incentrato sulle incursioni multiversali e sulle decisioni impossibili che gli eroi devono affrontare per salvare la propria realtà. Nel fumetto,, la compassione e la benevolenza. All'attore era stata proposta anche una partecipazione a Avengers: Secret Wars, ma aveva scelto di limitare il suo ritorno al solo Doomsday.

Già apparso in Doctor Strange nel Multiverso della Follia nel 2022, Stewart torna per un'ultima interpretazione destinata a unire idealmente gli X-Men originali, gli Avengers e i Fantastici Quattro. Il film, atteso nelle sale nel 2026, rappresenterà un'occasione speciale per celebrare una carriera che ha attraversato il teatro shakespeariano, Star Trek e il cinema dei supereroi. Per milioni di spettatori, sarà soprattutto il momento di salutare un Professor X diventato simbolo di saggezza, speranza e umanità.