Pubblicazione: 24 novembre alle 17:04

Manca meno di un mese all'arrivo nei cinema italiani di Avengers: Doomsday e Marvel Studios ha pubblicato il trailer finale. Siamo ormai in dirittura d'arrivo per il film con il più strano percorso di marketing fatto dallo studio americano, ed è giunto il momento di snocciolare le ultime teorie prima di andare in sala il prossimo 16 dicembre. Parliamo quindi di cosa si nasconde e cosa ci racconta il trailer finale di Avengers: Doomsday.

Questo trailer finale si concentra principalmente su Steve Rogers. Il personaggio interpretato da Chris Evans è protagonista del minuto prima del logo dei Marvel Studios, dove vediamo il primo incontro con Peggy Carter (Hayley Hatwell) e allo stesso tempo, un dialogo sul loro figlio, con Steve che si interroga sul perchè ha mentito sulla sua identità. La moglie lo chiama col suo nome reale (Steven Grant Rogers) che, come nei fumetti, è un tributo a Ulysses S. Grant, generale dell'esercito dell'Unione durante la Guerra Civile americana e 18° presidente degli Stati Uniti, un vero simbolo di patriottismo. Peggy gli risponde che per quanto lui nasconda chi sia, il figlio lo vedrà sempre come suo padre.

Mentre i due parlano vediamo Steve nascondere la sua vecchia tuta, e poi frammenti della sua vita da padre mentre gioca col figlio o gli insegna ad andare in bicicletta. Il momento tra i due viene interrotto dall'arrivo dei Fantastici 4, che indossano dei nuovi costumi, e Reed che domanda “Sei tu Steve Rogers?”.

Dopo il logo Marvel Studios, Steve ricapitola gli eventi di Endgame, ricordando la sua squadra di Avengers e il ritorno delle Gemme dell'Infinito al loro posto, hanno fatto quello che era necessario per sconfiggere Thanos. Sullo sfondo appaiono il cuore di Tony nella corona di fiori, la valigetta con le gemme e lo stesso Steve che torna indietro nel tempo e si riunisce a Peggy. Il racconto viene interrotto dal figlio di Steve che scopre l'identità del padre dopo aver ascoltato tutto.





La scena si sposta quindi in quello che presumibilmente è il castello di Doom, con quest'ultimo che scende le scale seguito da tre donne in costume. Sui bordi della scalinata, altre persone incappucciate e mascherate. Sappiamo che una delle tre è quasi sicuramente Wanda, soprattutto dopo la post credit di VisionQuest , dove Doom la recluta per i suoi poteri. Non ci azzardiamo a ipotizzare le identità delle altre due, perchè riporteremmo eventuali leak e rumor di cui è pieno il web. Doom ripete poi quanto detto nel primo trailer, gli Avengers stanno vivendo vite rubate, e dovranno pagare per questo. Nel frattempo, Steve sale sulla nave dei Fantastici 4 lasciando Peggy e il figlio a casa, Thor con Love e Scott Lang con sua figlia Cassie.

Vediamo poi uno skyline notturno di New York, e nel cielo sono in corso delle incursioni: sulla sinistra c'è una terra in avvicinamento, mentre sulla destra altri due pianeti si stanno già scontrando. Rivediamo quindi lo scontro tra Thor e Doom, con quest'ultimo che lo sconfigge con un gesto della mano (probabilmente un incantesimo d'energia).

Inizia poi una sequenza dedicata agli eroi, con l'arrivo della nave dei Fantastici 4 nell'Avengers Tower, Shang Chi che utilizza uno dei suoi anelli per salire su un gargoyle, i New Avengers che guardano fuori dalle vetrate, di nuovo Cassie Lang, e Kate Bishop preoccupata, in quello che probabilmente sarà il terzo atto del film. Hailee Steinfeld torna a interpretare il personaggio, e in questa scena ha tra le braccia dei vestiti o delle bende, ipotizziamo per un cambio di un post-conflitto. Nelle immagini successive, Captain America e Falcon si allontanano in volo dall'Avengers Tower, mentre Thor prosegue il discorso iniziato nel primo trailer: non conosce le capacità e i poteri di metà dei presenti, ma devono mettere da parte le ostilità per affrontare il nemico comune. Si riferisce ovviamente alla rivalità tra i due gruppi di Avengers, accennata nella post credits di Thunderbolts*.

Il trailer si sposta nell'X-Mansion, dove Yelena, Shang Chi e Captain America si imbattono in Ciclope. Lo scontro che ne segue cita una cover variant di Secret Wars disegnata da Gabriele dell'Otto, come potete vedere nell'immagine qui sotto. Torniamo poi all'Avengers Tower e all'arrivo dei Fantastici 4, con Steve che riabbraccia il suo amico Bucky. Il discorso di Thor viene concluso da Steve stesso, che chiede di fidarsi di lui se non si possono fidare gli uni degli altri. Sullo sfondo intanto il regno del Wakanda, con le scene che abbiamo già visto di Ben Grimm e Shuri.

Mentre la colonna sonora cresce, vediamo Steve usare Mjolnir (probabilmente per scagliare Doom fuori dalla torre), Sue creare un campo di forza e Thor utilizzare per la prima volta i fulmini gialli, quello che sarà quasi sicuramente il suo power up per il film. Seguono Ben impegnato in uno scontro e Doom che crea un esercito di Sentinelle portandoci alla migliore scena del trailer.

Ciclope recita la sua iconica frase “A me, miei X-Men” (ereditata da Xavier), e mutanti e Avengers si uniscono alla battaglia attorno a lui, richiamando la altrettanto iconica scena a New York del primo Avengers. Non crediamo che questa sia la battaglia finale contro Doom, ma probabilmente l'ultimo grande momento degli X-Men. Anche perché Thor qui utilizza i fulmini blu, invece che quelli gialli che abbiamo menzionato prima.

E quindi ci siamo: titolo del film, e scena finale con Thor e Steve che utilizzano il bifrost per andare da qualche parte. Steve si complimenta con Thor per il discorso, mentre quest'ultimo gli dice che la sua parte non era all'altezza di quelli di Cap. Steve gli chiede quindi se gli dà fastidio che utilizzi Mjolnir, e Thor risponde con un freddissimo “Certo che sì”. Questo scambi di battute ci ha fatto dubitare dell'identità di Steve, perché in Avengers: Endgame Thor era felicissimo che il suo compagno fosse degno del martello. Si tratta di un errore di sceneggiatura o sotto quelle spoglie si nasconde l'ex dio dell'inganno e attuale dio delle storie? D'altronde Loki si è trasformato più volte in Steve Rogers nei film passati, e dopo gli eventi della serie tv è probabilmente diventato degno di Mjolnir.

A ogni modo, scopriremo le risposte tra meno di un mese il prossimo 16 dicembre, quando Avengers: Doomsday rivelerà tutti i suoi segreti al pubblico di tutto il mondo.