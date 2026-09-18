Avengers: Endgame torna al cinema con scene inedite, ma la durata potrebbe deludere molti fan

Pubblicazione: 18 settembre alle 08:00

Chi pensava di tornare al cinema per vedere una versione sensibilmente più lunga di Avengers: Endgame potrebbe dover ridimensionare le aspettative. A pochi giorni dall'arrivo nelle sale di Avengers: Endgame Encore, sono infatti emersi nuovi dettagli sulla durata della riedizione e, soprattutto, sulla quantità di materiale inedito che Marvel Studios avrebbe aggiunto al film.

La sorpresa è che tutto dipenderà dalla sala scelta. Secondo i dati riportati sulla base della classificazione del, la versione standard di. Ildurava invece. Facendo i conti, quindi, chi vedrà il film in una sala tradizionale dovrebbe trovare appena. Decisamente meno di quanto qualcuno avrebbe potuto immaginare dopo l'annuncio di una riedizione pensata per costruire un ponte verso Avengers: Doomsday.

La situazione cambia però scegliendo IMAX o Infinity Vision. In questi formati la durata indicata sale infatti a 3 ore, 6 minuti e 14 secondi, portando la differenza rispetto al montaggio originale a poco più di cinque minuti. È proprio qui che dovrebbe entrare in gioco una parte importante dell'operazione organizzata dai Marvel Studios. Le proiezioni premium includeranno infatti anche contenuti esclusivi legati ad Avengers: Doomsday, mentre la riedizione è stata presentata fin dall'inizio come qualcosa di più di una semplice occasione per rivedere Endgame sul grande schermo.

Avengers: Endgame, fonte: Marvel

Marvel ha confermato la presenza di nuovo materiale e di contenuti pensati per avvicinare il pubblico al prossimo grande crossover dell'MCU. A rendere la questione ancora più interessante sono state le parole di Joe e Anthony Russo, visto che i due registi hanno spiegato che esiste una connessione molto forte tra Endgame e Doomsday e che il nuovo materiale dovrebbe servire proprio a mostrarla al pubblico. Joe Russo si è spinto anche oltre, definendo questa nuova visione di Endgame praticamente necessaria per seguire ciò che accadrà nel prossimo film.

Secondo il regista, esiste, nella quale confluiscono anche le numerose storie raccontate dalnegli anni successivi alla sconfitta di Thanos. Resta però un punto fondamentale: al momento Marvel Studios non ha svelato esattamente cosa mostreranno queste sequenze. Le ipotesi che circolano online coinvolgono inevitabilmente personaggi come, ma non ci sono conferme ufficiali sul loro contenuto.

In Italia Avengers: Endgame Encore tornerà al cinema dal 24 settembre, anche in IMAX e nelle sale certificate Infinity Vision. L'operazione servirà a preparare il terreno per Avengers: Doomsday, atteso invece nelle sale italiane il 16 dicembre 2026. Insomma, nonostante le dichiarazioni dei Fratelli Russo, chi sperava in una vera e propria extended edition di Endgame potrebbe rimanere deluso. Ma quei pochi minuti aggiuntivi potrebbero avere un peso decisamente superiore alla loro durata, soprattutto se Marvel li utilizzerà davvero per mostrare il primo collegamento diretto tra la fine della Saga dell'Infinito e ciò che sta per accadere nell'atteso Doomsday.