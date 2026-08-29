Hawkeye tornerà in Avengers Doomsday o in Secret Wars? Jeremy Renner dà un indizio sui social
L'attore di Hawkeye, Jeremy Renner, ha pubblicato una criptica storia instagram in cui si fa riferimento al suo personaggio.
Jeremy Renner ha appena acceso la miccia della speculazione tra i fan del Marvel Cinematic Universe. L'attore che ha dato volto a Clint Barton, meglio conosciuto come Hawkeye, ha pubblicato una storia Instagram che ha immediatamente fatto il giro del web: un primo piano ravvicinato del suo iconico costume viola e nero, quello che ha indossato nei film degli Avengers. Nessuna didascalia, nessuna spiegazione. Solo quella foto. E ora tutti si chiedono: cosa significa?
Renner non sarà solo in questa avventura a tema. Ad affiancarlo ci saranno altri veterani del MCU: Chris Hemsworth tornerà come Thor, Anthony Mackie vestirà nuovamente i panni di Captain America, e persino Robert Downey Jr. riprenderà il ruolo di Iron Man per l'attrazione. Iman Vellani apparirà come Ms. Marvel, accogliendo gli ospiti prima che salgano sulla giostra. Disney ha promesso che l'esperienza combinerà set massicci con sequenze mozzafiato, creando un'immersione totale nell'universo Marvel.
Ma è davvero solo per il parco a tema che Renner ha deciso di rispolverare l'arco e le frecce? La domanda che circola ossessivamente sui social è un'altra: Hawkeye tornerà anche in Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars? Al momento, la risposta ufficiale è no. La lista del cast attuale di Disney per Doomsday non include il nome di Renner, e l'attore stesso aveva dichiarato nell'ottobre 2025 di non essere stato chiamato per nessuno dei due film. Il suo ritorno confermato nel parco a tema non cambia questa versione dei fatti.
La foto su Instagram potrebbe essere semplicemente un modo per celebrare il ritorno del personaggio nell'attrazione Disney. Potrebbe anche essere un riferimento al ritorno nei cinema di Avengers Endgame, come testimonia uno dei suoi ultimi post Instagram. Oppure potrebbe essere un indizio lasciato cadere strategicamente, un easter egg per i fan più attenti. In fondo, il Marvel Cinematic Universe ha costruito il suo impero anche su questo: la capacità di seminare briciole narrative che i fan seguono con dedizione maniacale.
La domanda resta aperta: quella foto è solo un teaser per l'attrazione Disney o nasconde qualcosa di più grande? Hawkeye è sempre stato il cuore pulsante degli Avengers, l'umano senza superpoteri che si è guadagnato il suo posto tra dei e soldati supersiero. Il suo arco narrativo nel MCU si è concluso con la serie Disney+ dedicata al personaggio, dove ha passato il testimone a Kate Bishop. Ma questo significa davvero che non lo rivedremo più combattere al fianco dei suoi compagni?