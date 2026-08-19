Avengers Doomsday: le prevendite del nuovo film Marvel superano un record storico

Pubblicazione: 19 agosto alle 16:20

Avengers Doomsday potrebbe riscrivere la storia del botteghino ancora prima di arrivare nelle sale. Il prossimo capitolo dell'universo cinematografico Marvel sta già facendo parlare di sé con numeri che lasciano a bocca aperta gli addetti ai lavori e gli appassionati. Secondo quanto riportato da The Wrap, dopo appena due giorni dall'apertura delle prevendite, il film diretto dai fratelli Russo ha registrato vendite superiori del 65% rispetto a Spider-Man: Brand New Day nello stesso arco temporale.

Si tratta di un margine considerevole, soprattutto se si considera che, diventando il film con il miglior weekend di apertura domestico di tutti i tempi con 360 milioni di dollari, superando persino Avengers: Endgame.e al momento ha incassato oltre 2 miliardi di dollari a livello globale, piazzandosi come il film di Spider-Man più redditizio della storia.

C'è però una differenza sostanziale da tenere in considerazione. Le prevendite di Spider-Man: Brand New Day erano partite solo 45 giorni prima dell'uscita in sala, mentre Avengers Doomsday ha aperto la vendita dei biglietti con ben quattro mesi di anticipo rispetto alla data di uscita fissata per il 16 dicembre 2026. Questo lasso temporale più ampio potrebbe spiegare in parte i numeri impressionanti, ma non li rende meno significativi. Anzi, dimostra un livello di attesa e di coinvolgimento del pubblico che va oltre ogni previsione.

? La saga degli Avengers ha sempre rappresentato una garanzia di successo commerciale. Il primo film del 2012 incassò 1,5 miliardi di dollari. Avengers: Age of Ultron scese leggermente a 1,4 miliardi, ma Avengers: Infinity War riportò il franchise in alto con 2,048 miliardi di dollari.

Il successo strepitoso di Spider-Man: Brand New Day e il ritorno delle figure iconiche del franchise sembrano aver dato una spinta ulteriore alle aspettative per Avengers Doomsday. La Saga del Multiverso della Marvel ha visto alcuni film performare poco rispetto alle previsioni, ma questo nuovo capitolo degli Avengers sembra aver riacceso l'entusiasmo del pubblico globale. Il fatto che le prevendite stiano andando così forte quattro mesi prima dell'uscita suggerisce che potremmo assistere a un fenomeno da botteghino di proporzioni storiche.

Se i dati delle prevendite dovessero tradursi in un'affluenza record durante il weekend di apertura, Avengers Doomsday potrebbe non solo recuperare il titolo di miglior weekend domestico per il franchise, ma forse anche puntare a superare Spider-Man: Brand New Day nell'incasso totale. E se dovesse riuscirci, potrebbe perfino avvicinarsi al record assoluto di Avengers: Endgame. Certo, è ancora presto per fare previsioni definitive, ma i segnali che arrivano dal mercato delle prevendite sono inequivocabili: il pubblico vuole vedere questo film, e lo vuole vedere subito.

L'attesa per Avengers Doomsday rappresenta anche un test cruciale per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Dopo anni di espansione attraverso serie televisive su Disney + e film che hanno esplorato angoli diversi del multiverso, Doomsday ha il compito di riunire i fili narrativi e riportare il pubblico a quella sensazione di evento imperdibile che aveva caratterizzato la Saga dell’Infinito. I numeri delle prevendite suggeriscono che la Marvel potrebbe aver centrato l'obiettivo ancora prima che il film arrivi nei cinema. Resta da vedere se questi dati si tradurranno in un successo di pubblico e critica all'altezza delle aspettative. Ma una cosa è certa: Avengers Doomsday sta già facendo la storia, biglietto dopo biglietto.