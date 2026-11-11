VisionQuest: la recensione della serie Marvel Television tra identità e famiglia

Pubblicazione: 11 novembre alle 15:05

Più rapidamente di uno schiocco di dita di un Titano pazzo, siamo giunti al finale di VisionQuest, l'ultima serie Marvel Television che precede l'uscita al cinema di Avengers: Doomsday. Nelle scorse settimane Visione ha fatto i conti con se stesso, con suo “padre” Ultron, con il ritrovato figlio Tommy e con una nuova terribile avversaria, la pericolosa Jocasta. Oggi, arrivati al finale di stagione e allo stesso tempo della trilogia inaugurata nel 2021 da WandaVision, è giunto il tempo di tirare le somme e parlare dei pro e dei contro di VisionQuest.

In cerca di sé

Della trama principale di VisionQuest ne abbiamo già parlato a grandi linee nell'articolo dedicato ai primi due episodi. A ogni modo, Visione Bianco è uscito dai radar dopo le vicende di Westview, ma scopre a sue spese di avere una taglia sulla testa il cui mandante rimane nascosto nell'ombra. Oltre a questo problema non da poco, sulla strada del sintezoide ritornerà Tommy, uno dei suoi due figli, e la pericolosa Jocasta, altro sintezoide intenzionato a recuperare una tecnologia pericolosissima. Cercando di fermare Jocasta, di riunirsi con Tommy e di scoprire chi è il mandante che vuole la sua testa, Visione cercherà anche di capire quanto dell'Avenger caduto contro Thanos c'è ancora in lui, e quanto invece c'è di nuovo. VisionQuest è la dimostrazione di come l’MCU domini il piccolo schermo quando sceglie di dare fiducia alla storia e si parla di intrattenimento.

Nel 2021, WandaVision si concludeva con due Visioni che, all'interno di una biblioteca, discutono del paradosso della nave di Teseo, prima che uno dei due cancelli la propria identità e l'altro si allontani in volo. Cinque anni dopo, VisionQuest cerca di rispondere a una domanda: cosa accade quando una macchina eredita i ricordi di un uomo defunto, ma non il suo cuore? Nel corso degli otto episodi Visione ha imparato a conoscere se stesso, fallendo e creando nuovi legami nel percorso. Visionquest non è solo una serie di super eroi, ma è una serie sci-fi a tutti gli effetti. È una serie tv psichedelica, trascendente e capace di emozionare toccando i tasti giusti. Il viaggio interiore di Visione alla ricerca della sua identità inoltre si rivela un’esplorazione sorprendentemente trasformativa e profonda della bellezza e dell’umanità che si celano dietro la macchina. Questo principalmente grazie alla performance di Paul Bettany, in completo stato di grazia, un Visione perfetto capace sia di essere freddo e duro, che gioviale e divertente. Un attore ormai perfettamente in sintonia col proprio ruolo, e che gode della presenza degli altri membri del cast, riuscendo a farli brillare quasi in egual misura.

Padri e Figli

È innegabile che la forza dello show stia anche nel suo cast, e se abbiamo già lodato Bettany, non possiamo non confermare l'ottimo lavoro fatto da James Spader con Ultron. L'attore ruba la scena ogni volta che è inquadrato, e rende finalmente giustizia alla cinica intelligenza artificiale, approfondendone la natura e le capacità dopo ciò che abbiamo visto anni fa nel secondo film degli Avengers.

VisionQuest utilizza Ultron per far evolvere Visione, sia come eroe , sia soprattutto come padre. Il triangolo parentale tra i due sintezoidi e Tommy è al centro della trama, e viene esaltato dall'incredibile chimica tra i tre attori.Ruaridh Mollica non sfigura, anzi, è di ottimo supporto ai due attori più anziani, aiutando le dinamiche tra le diverse generazioni.

La famiglia è sempre al centro della trama, non per forza quella naturale, ma anche quella artificiale o quella che semplicemente ci scegliamo nella vita adulta. VisionQuest è sicuramente tra le serie tv più mature di Marvel Television, sperando che la strada delle future produzioni segua questa ottima via.

Tra Dialoghi e Azione

Terry Matalas dopo 12 Monkeys e la terza stagione di Picard, firma un'altra serie di qualità, sfruttando al meglio gli sceneggiatori Marvel, e portando in scena il prodotto più MCU degli ultimi anni. VisionQuest pesca dall'intera storia del Marvel Cinematic Universe, riportando in scena oggetti e argomenti dati per dimenticati anni fa. Una strizzata d'occhio mai invasiva, che anzi ridona al MCU quella sensazione di coesione che nelle ultime due fasi si è molte volte persa. Questo la eleva a uno dei migliori show Marvel, ritagliandosi un posticino al fianco di WonderMan e Loki.

Un aspetto dove invece VisionQuest mostra il fianco è la minima quantità di scene d'azione. La serie si prende i suoi tempi per approfondire i personaggi, le terminologie e le tecnologie, e l'azione vera e propria da super eroe è spesso messa in secondo piano. Dobbiamo convenire che questo però non è per forza un difetto e anzi, quando la CGI prende il palcoscenico per le poche lotte presenti, è quasi ai livelli cinematografici dello studio. Insomma poche, ma eccellenti, capaci di tenerci incollati allo schermo nonostante non siano le vere protagoniste dell'episodio.

Occupandosi anche della regia, Matalas chiude la storia in modo quasi impeccabile, dando anche il giusto premio allo spettatore che ha investito il suo tempo nello show, arrivando a un finale alla durata finalmente onesta e in linea con quanto bisogna raccontare.





È una conclusione – strana, bellissima, visivamente sorprendente ed emotivamente potente – della trilogia iniziata con WandaVision e proseguita con Agatha All Along. È la dimostrazione lampante che le serie basate sui fumetti possono possedere una carica emotiva capace di eguagliare, se non addirittura superare se stessa. VisionQuest è la fine ma al contempo segna un nuovo inizio per il sintenzoide di Paul Bettany e per chi lo circonda. La trilogia più sperimentale del MCU è finita per essere un'analisi profondamente umana della famiglia, del trauma e dell'identità, celata dietro le vesti di serie di genere.