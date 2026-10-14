VisionQuest: aspettative, dubbi e certezze sulla nuova serie Marvel Television

Pubblicazione: 14 ottobre alle 17:02

Arriva su Disney+ VisionQuest, nuova serie Marvel Television e ultimo tassello della trilogia inaugurata ormai cinque anni fa da WandaVision e proseguita successivamente con Agatha all Along. I primi due episodi sono disponibili da oggi e mettono sulla scacchiera diversi pezzi, ricollegandosi a quanto visto in precedenza non solo nelle altre serie tv, ma anche nei film dedicati agli Avengers. VisionQuest, inoltre, riporta in scena l'Ultron di James Spader, confermando una delle teorie più popolari sul finale di Avengers: Age of Ultron.

Visione troverà se stesso?

Ma cosa possiamo aspettarci dai prossimi sei episodi? Parliamo didi quello che potrebbe succedere in VisionQuest, con alle spalle sia i trailer dello show che gli episodi pubblicati questa mattina. Ovviamente, se non avete ancora cominciato la serie tv non proseguite nella lettura, salvate l'articolo e tornate a dirci la vostra una volta concluso l'episodio due.

In questi primi due episodi viene esplicitato come Visione Bianco stia cercando di capire meglio il vero Visione, di comprenderne i sentimenti e di imparare a vivere in mezzo agli uomini. Per farlo, il sintenzoide si affida anche alle altre IA di Tony Stark, tra cui Jarvis (James D'Arcy). Ogni IA ha il suo compito, e supponiamo che in futuro possano essere sviluppate per dare maggior risalto e tridimensionalità al protagonista. Fondamentale anche il rapporto con Ultron, rinchiuso in soffitta ma perennemente presente nelle diatribe della mente di Visione. Lo show conferma fin dai primi minuti la popolare teoria dei fan riguardante il finale di Avengers: Age of Ultron.

Il sintezoide scarlatto non ha distrutto suo “padre” ma lo ha bensì assorbito, facendo il back-up di una versione apparentemente innocua. Una volta che Visione Bianco ha raccolto i ricordi del suo predecessore, ha sbloccato anche Ultron e le altre IA. Lo scopo finale di VisionQuest deve essere far maturare Visione e fargli accettare di essere un eroe, un Avenger e un padre. E se per farlo useranno Ultron e, ovviamente, Tommy, come abbiamo visto in questi primi due episodi, avremo davanti uno dei personaggi con la migliore evoluzione del Marvel Cinematic Universe.

Dal flashback del secondo episodio, abbiamo visto che Tommy si è risvegliato nel corpo di un orfano londinese esattamente come successo a Billy in Agatha all Along. Solo che è stato proprio il fratello a dargli questo nuovo corpo. Abbiamo anche scoperto che sono passati sei mesi dagli eventi di Agatha All Along e che ora Tommy vive alla giornata con la sua “amica” Lisa. Di Lisa Molinari (Lauren Morais) e della sua controparte fumettistica potremmo già parlarvene, ma per chi non l'ha intravista nel trailer finale dello show possiamo dire che la vedremo più avanti in veste più tecnologica.

La performance di Ruaridh Mollica come Tommy invece non sfigura, soprattutto mentre racconta i ricordi di Westview che non sente come suoi. Ora, alla fine dell'episodio 2, si è riunito con Visione, il suo “qualcosa”, e nelle prossime puntate dovrà fare i conti proprio con questa definizione. Inoltre, abbiamo avuto un assaggio della sua super velocità, quindi ci auguriamo di vederlo all'opera in qualcosa di più di scassinare dei lucchetti (ma anche qui, nei trailer c'è più di un momento dedicato ai poteri del ragazzo).

Ultron è davvero cambiato?

Vero mattatore di questi due episodi, James Spader non dà più solo la voce a Ultron, ma gli presta anche il volto e il fisico. Cinico come ce lo ricordavamo, il malvagio robot ha però trovato una ragion d'esistere, e crede di poter imparare qualcosa dagli umani, dato che lo hanno sconfitto. Il suo punzecchiarsi continuamente con Visione speriamo sia al centro di ogni puntata futura, così come il continuo accennare alla duplice possibilità di aiutare o tradire i buoni.

Chi è il datore di lavoro di Paladino?

Parlando di tecnologia, si menzionano le probabilità, le infinite possibilità e le simulazioni della realtà. Ma già in questi due episodi, ma allo stesso tempo gli dà un consiglio fondamentale per il suo futuro. Sappiamo che in VisionQuest debutterà Jocasta, colei che nei fumetti è l'interesse amoroso proprio di Ultron. Che sia lei il sintezoide che cambierà il cattivone? O si rivelerà un'alleata per il piano malvagio di rivalsa dell'intelligenza artificiale?

In questi due episodi Ultron ha svelato a Visione che qualcuno ha messo una taglia sulla sua testa. Non si sa per quale motivo, ma questa eminenza grigia ha assoldato diversi cacciatori di taglie tra cui Paladino (Todd Stashwick). Quest'ultimo riesce ad attirare il nostro protagonista in una trappola rapendo Tommy e e riesce perfino a ferirlo gravemente con dei proiettili di Adamantio. Ma chi ha messo la taglia sulla testa del nostro sintezoide? Sappiamo che utilizza crittografia SWORD quando comunica con Paladino, e che è un personaggio molto ricco.

Che sia un altro dei nemici di Tony Stark? Una vecchia conoscenza come Justin Hammer? Oppure visto il quadro nella casa di Visione, che ritrae il primo sintezoide Jim Hammond (nei fumetti l'originale Torcia Umana), qualcuno di legato a lui? E se invece fosse tutto un inganno di Ultron? L'importante è che non si riveli una mezza delusione come l'ingegnere di WandaVision o la vera natura di Sharon Carter in The Falcon and Winter Soldier, il nostro povero cuore non potrebbe reggere.

VisionQuest ha diversi pesi sulle spalle: è innanzitutto la serie che precede Avengers: Doomsday, e al momento non sappiamo ancora se Visione ci sarà o meno. Jarvis ha menzionato Bruce Banner e Clint Barton, ma l'androide ha detto di non disturbarli e che nessun Avenger lo ha cercato in questi anni dopo la morte di Tony. Allo stesso modo, tutte le IA dentro il sintezoide sono legate proprio a Tony Stark, quindi il personaggio è importantissimo quanto meno per gli Avengers originali, quindi chissà se magari uno dei due eroi menzionati farà capolino prima del finale.

L'altro peso sulle spalle dello show è essere l'ultimo capitolo della trilogia inaugurata con WandaVision e che, fin dal primo episodio, continua a nominare Wanda per un motivo o per l'altro.

Ora, il web ha sperato per otto settimane che Scarlet Witch apparisse in Agatha all Along, rimanendo poi deluso. Chissà se ha senso sperare o desiderare di rivedere Wanda in VisionQuest, nonostante Visione, Tommy e Billy meritino un lieto fine. Se il futuro dei Young Avengers/ Champions è adattare La crociata dei Bambini però, è più probabile che rivedremo la strega in quell'occasione, mentre per questa serie dovremo accontentarci dei flashback. Un personaggio che però potrebbe apparire è il Billy di Joe Locke, così che possa finalmente riabbracciare suo fratello in questo nuovo corpo, e sarebbe anche un altro tassello verso i già menzionati Giovani Vendicatori.

Insomma, le aspettative sono alte e le domande molteplici: scopriremo settimana dopo settimana se VisionQuest le soddisferà o se sarà un altro buco nell'acqua. L'appuntamento è con la recensione completa dello show il prossimo 11 novembre mentre (è proprio il caso di dirlo) vi auguriamo una buona Visione.