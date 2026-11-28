Pubblicazione: 28 novembre alle 12:40

Cinque anni. Tanto è passato da quando la Marvel ha ufficialmente dato il via libera al sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, eppure il progetto sembrava caduto in un limbo inspiegabile. I fan del maestro di arti marziali interpretato da Simu Liu hanno atteso, sperato, protestato sui social. Ora, finalmente, arriva una notizia che spezza il silenzio: la sceneggiatura di Shang-Chi 2 è in fase di sviluppo attivo.





del film originale del 2021, che ha rilasciato dichiarazioni inequivocabili sulla situazione attuale del progetto. "Penso di poter dire, giusto per rispondere a una cosa che hai detto prima, che sto lavorando a un sequel di Shang-Chi," ha rivelato lo scrittore. "Quindi, si spera... siamo nelle fasi iniziali, ma stiamo ottenendo un movimento reale, il che è una notizia. E sono davvero, davvero felice di questo". Ma cosa è successo davvero a questo sequel tanto desiderato? Perché un film che aveva incassato oltre 432 milioni di dollari al botteghino mondiale, nonostante l'uscita durante la pandemia, è rimasto fermo così a lungo?

La risposta arriva direttamente dal regista Destin Daniel Cretton, che non usa mezzi termini per descrivere lo stato dell'industria cinematografica post-Shang-Chi. "Quando guardi davvero a quello che è successo all'industria, almeno dalla mia prospettiva, è stato come se tutto fosse andato a rotoli dopo l'uscita di Shang-Chi" ha spiegato il filmmaker. Una dichiarazione forte, che apre uno squarcio sui meccanismi interni dello studio più potente di Hollywood.



Cretton ha poi aggiunto un dettaglio che fa riflettere sull'universo parallelo che poteva essere: "Ho la sensazione che se la Marvel fosse stata dove era prima, avremmo già avuto forse due sequel. Chi lo sa?" Due sequel. Non uno, ma due. L'affermazione del regista suggerisce che i piani originali per il personaggio di Shang-Chi erano ben più ambiziosi di quanto il pubblico potesse immaginare.





"sviluppando un secondo film" e che "quello che sta succedendo è quello che è successo all'intera industria". Una situazione sistemica, quindi, non legata alla qualità o al successo del primo capitolo. Cretton ha poi chiarito un aspetto cruciale: Shang-Chi "ha avuto successo in un momento in cui stava colpendo una nuova ondata di COVID" un fattore che ha inevitabilmente impattato sulla timeline per realizzare il seguito., in uscita nelle sale il 16 dicembre 2026. Un'occasione per riallacciare i fili con il personaggio e, forse, porre le basi narrative per il tanto atteso sequel.