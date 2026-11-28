Shang-Chi 2, dopo 5 anni di dubbi arrivano le prime conferme sul sequel con Simu Liu
Dopo 5 anni di attesa, Shang-Chi 2 è in sviluppo attivo. Scopri cosa è andato storto, perché Marvel aveva pianificato due sequel e quando uscirà il film.
Cinque anni. Tanto è passato da quando la Marvel ha ufficialmente dato il via libera al sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, eppure il progetto sembrava caduto in un limbo inspiegabile. I fan del maestro di arti marziali interpretato da Simu Liu hanno atteso, sperato, protestato sui social. Ora, finalmente, arriva una notizia che spezza il silenzio: la sceneggiatura di Shang-Chi 2 è in fase di sviluppo attivo.
La risposta arriva direttamente dal regista Destin Daniel Cretton, che non usa mezzi termini per descrivere lo stato dell'industria cinematografica post-Shang-Chi. "Quando guardi davvero a quello che è successo all'industria, almeno dalla mia prospettiva, è stato come se tutto fosse andato a rotoli dopo l'uscita di Shang-Chi" ha spiegato il filmmaker. Una dichiarazione forte, che apre uno squarcio sui meccanismi interni dello studio più potente di Hollywood.
Cretton ha poi aggiunto un dettaglio che fa riflettere sull'universo parallelo che poteva essere: "Ho la sensazione che se la Marvel fosse stata dove era prima, avremmo già avuto forse due sequel. Chi lo sa?" Due sequel. Non uno, ma due. L'affermazione del regista suggerisce che i piani originali per il personaggio di Shang-Chi erano ben più ambiziosi di quanto il pubblico potesse immaginare.