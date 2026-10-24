VisionQuest, Marvel smonta due delle teorie più importanti dei fan: c'entra anche Doctor Doom

Pubblicazione: 24 ottobre alle 08:30

VisionQuest ha già acceso una delle discussioni più interessanti tra i fan del Marvel Cinematic Universe, ma alcune delle teorie più popolari potrebbero essere destinate a scomparire molto prima del previsto. La nuova serie Marvel con Paul Bettany, disponibile su Disney+, ha infatti introdotto un personaggio misterioso che sembra conoscere molto bene Visione e che ha deciso di mettergli alle calcagna un pericoloso mercenario. La sua identità è ancora sconosciuta, ma Terry Matalas, creatore e showrunner della serie, ha deciso di intervenire personalmente, escludendo alcuni nomi particolarmente importanti.

Tra questi c'è anche Doctor Doom, il nuovo grande antagonista dell'MCU interpretato da Robert Downey Jr. La serie rappresenta il terzo capitolo della storia iniziata con. Al centro del racconto troviamo ancora una volta Visione, ma in una versione profondamente diversa rispetto a quella che il pubblico aveva imparato a conoscere. Dopo gli avvenimenti di, infatti, il personaggio interpretato da Bettany deve fare i conti con un'esistenza completamente nuova.possiede i ricordi della propria vita precedente, ma deve ancora comprendere chi sia realmente, mentre nella sua mente convivono diverse personalità artificiali legate al suo passato.

Un percorso che dovrebbe condurlo alla riscoperta della propria identità, ma che viene complicato dall'arrivo di una minaccia inattesa. Attenzione: da questo punto sono presenti anticipazioni sui primi episodi di VisionQuest. Nelle prime puntate viene introdotto Paladin, il mercenario interpretato da Todd Stashwick, incaricato di rintracciare Visione e catturarlo vivo. L'uomo non sembra avere motivazioni personali contro l'ex Avenger, ma sta semplicemente eseguendo un incarico ricevuto da qualcuno che preferisce rimanere nell'ombra.

VisionQuest, fonte: Marvel

È proprio questo misterioso committente, identificato soltanto come il Cliente, ad aver alimentato numerose speculazioni. La domanda che i fan si stanno ponendo è piuttosto semplice: chi potrebbe avere interesse a catturare Visione e, soprattutto, perché lo vuole vivo? Le possibilità non mancano, considerando il passato del personaggio e i numerosi legami che lo collegano ad alcuni dei protagonisti più importanti dell'universo Marvel. Tra i primi sospettati è comparso Billy Maximoff, il figlio di Wanda e Visione interpretato da Joe Locke in Agatha All Along. La sua ricerca del fratello Tommy aveva portato alcuni spettatori a immaginare che potesse essere proprio lui ad aver incaricato Paladin di rintracciare il padre.

Un'ipotesi interessante, soprattutto perché avrebbe permesso alla serie diattraverso una situazione decisamente inaspettata. Tuttavia, Terry Matalas ha confermato che Billy non è il misterioso Cliente. Durante, lo showrunner ha affrontato direttamente la questione, spiegando che il pubblico non dovrebbe concentrarsi eccessivamente sulla ricerca di un personaggio clamoroso.ha infatti ricordato quanto accaduto con WandaVision, quando le teorie sulla possibile apparizione di Mephisto avevano dominato le discussioni online, alimentando aspettative che la serie non aveva intenzione di soddisfare.

Il creatore di VisionQuest ha chiarito che il mistero attuale non è stato costruito per replicare quel tipo di situazione. L'identità del Cliente sarà importante per la storia, ma non bisogna necessariamente aspettarsi una rivelazione capace di sconvolgere l'intero MCU. Ed è proprio qui che entra in gioco un altro nome particolarmente discusso: Doctor Doom. Il personaggio, che Robert Downey Jr. interpreterà in Avengers: Doomsday, rappresenta una delle figure più attese della nuova fase cinematografica Marvel. Il ritorno dell'attore che per oltre un decennio ha dato il volto a Tony Stark ha inevitabilmente alimentato numerose teorie sui possibili collegamenti tra i prossimi progetti.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Visione, del resto, possiede un legame particolarmente importante con l'eredità tecnologica di Iron Man. La sua creazione è stata resa possibile anche attraverso le tecnologie sviluppate da Tony Stark e Bruce Banner, mentre la presenza di Ultron nella sua storia rappresenta uno dei collegamenti più significativi con il passato degli Avengers. L'idea che Doctor Doom potesse voler catturare Visione non appariva quindi del tutto assurda, soprattutto considerando il ruolo che il nuovo antagonista è destinato ad assumere nell'universo cinematografico.

Ma anche questa possibilità è stata esclusa.non è il personaggio che ha commissionato la cattura di Visione, mettendo così fine a una delle teorie più ambiziose nate dopo la pubblicazione dei primi episodi. La dichiarazione non significa necessariamente chesarà completamente scollegata dai futuri eventi cinematografici Marvel. Semplicemente,non rappresenta il collegamento diretto con Doom che alcuni spettatori avevano immaginato. Lo showrunner sembra invece voler mantenere l'attenzione sulla storia personale del protagonista, evitando che ogni elemento della serie venga interpretato esclusivamente come una preparazione al prossimo grande film degli

Resta però un dettaglio particolarmente interessante. Se Billy Maximoff e Doctor Doom sono stati esclusi, chi potrebbe nascondersi dietro l'incarico affidato a Paladin? Uno dei nomi che continua ad attirare l'attenzione è quello di Ultron, tornato nell'MCU con la voce e l'interpretazione di James Spader. Il personaggio ha un rapporto estremamente complicato con Visione, essendo direttamente collegato alla sua origine. Inoltre, nella nuova serie sembra possedere informazioni importanti sugli avvenimenti che coinvolgono il protagonista. Ultron ha contribuito a indirizzare Paladin sulle tracce di Visione, sostenendo però di aver agito per favorire la sua evoluzione personale.

VisionQuest, fonte: Marvel

Una spiegazione che lascia aperti diversi interrogativi. Matalas ha confermato che Ultron è perfettamente capace di mentire, un dettaglio che rende difficile considerare completamente affidabili le sue dichiarazioni. Questo, naturalmente, non dimostra che sia lui il Cliente. Il personaggio ha negato di essere il responsabile della taglia e, almeno per il momento, non esistono conferme che permettano di attribuirgli l'incarico. Tra le altre possibilità discusse dagli appassionati compare anche Sharon Carter, già introdotta nell'MCU e successivamente rivelatasi il Power Broker in The Falcon and the Winter Soldier.

Il personaggio possiede collegamenti con il mondo criminale e con Madripoor, una località che assume un ruolo anche negli eventi di. Un'altra ipotesi riguarda Xu Xialing, la sorella di Shang-Chi, che alla fine del film dedicato al supereroe aveva assunto il controllo dell'organizzazione dei Dieci Anelli. Il collegamento nasce da un dettaglio della serie:avrebbe ottenuto. Una circostanza che potrebbe suggerire un rapporto tra il mercenario e l'organizzazione. Anche in questo caso, però,, senza conferme ufficiali sull'identità del committente.

Un'altra figura da tenere in considerazione è Jocasta, personaggio legato all'intelligenza artificiale e destinato ad avere un ruolo importante nella storia. Le possibilità rimangono quindi numerose, ma le dichiarazioni dello showrunner suggeriscono che la soluzione potrebbe essere più strettamente collegata al percorso di Visione che ai grandi eventi cinematografici in preparazione. D'altra parte, il tema centrale della serie è proprio la ricerca dell'identità. Visione non sta semplicemente cercando di recuperare i propri ricordi: deve capire che cosa significhi essere sé stesso, dopo aver vissuto esperienze che hanno messo in discussione la sua stessa esistenza. Il rapporto con Wanda, i figli Billy e Tommy e l'eredità di Ultron rappresentano elementi fondamentali di questo percorso.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Per questo motivo, il Cliente potrebbe rivelarsi importante non tanto per la sua notorietà, quanto per il significato che la sua identità avrà nella vita del protagonista. Le dichiarazioni di Terry Matalas sembrano voler indirizzare il pubblico proprio verso questa interpretazione. Lo showrunner non ha rivelato quando verrà finalmente svelato il mistero, ma ha lasciato intendere che gli spettatori dovranno attendere ancora prima di ottenere una risposta definitiva. Nel frattempo, VisionQuest continua il proprio percorso su Disney+, con nuovi episodi destinati ad approfondire il passato di Visione e i pericoli che lo attendono.