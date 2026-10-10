Daredevil: Rinascita finirà con la terza stagione, ma Charlie Cox riaccende le speranze dei fan sul futuro

Pubblicazione: 10 ottobre alle 09:30

La notizia della conclusione di Daredevil: Rinascita dopo la terza stagione ha inevitabilmente preoccupato i fan Marvel, soprattutto considerando che il personaggio aveva già vissuto una situazione simile ai tempi di Netflix. Ma se la serie Disney+ si prepara davvero a chiudere i battenti nel 2027, questo non significa necessariamente che dovremo dire addio anche a Matt Murdock. A riaccendere le speranze è stato proprio Charlie Cox, che durante il New York Comic Con ha parlato del futuro del Diavolo di Hell's Kitchen nel Marvel Cinematic Universe, lasciando intendere che la sua storia potrebbe essere tutt'altro che conclusa.

“Penso che questa sia l'ultima volta che vedremo Matt? Sinceramente non lo so, preferirei non fare supposizioni, ma non credo. Penso che ci sarà qualcos'altro. Potrebbe volerci molto tempo, ma credo che esistano dei modi per farlo ricomparire, in qualche modo e da qualche parte”. - Matt Murdock

Intervistato da ScreenRant durante la convention newyorkese, l'attore britannico ha affrontato una delle domande che i fan si pongono ormai da settimane:rappresenterà anche la sua ultima apparizione nei panni? Cox non ha voluto sbilanciarsi con annunci o promesse, ma la sua risposta è stata decisamente incoraggiante.

Parole che naturalmente non equivalgono alla conferma di un nuovo progetto, ma che dimostrano come Charlie Cox non consideri la conclusione della serie un addio definitivo a Daredevil. L'attore sembra anzi convinto che ci siano ancora possibilità per riportare il personaggio sullo schermo, anche se al momento non è chiaro quando e soprattutto in quale produzione potrebbe accadere. La questione è diventata particolarmente delicata dopo la notizia, emersa lo scorso settembre, che Daredevil: Rinascita terminerà ufficialmente con la terza stagione.

Jessica Jones e DareDevil, fonte: Disney

I nuovi episodi, già girati e attualmente in post-produzione, arriveranno su Disney+ nel 2027, ma non è prevista una quarta stagione. Una decisione che ha sorpreso molti spettatori, soprattutto perché la serie sembrava aver finalmente restituito al personaggio uno spazio stabile all'interno dell'universo Marvel. La conclusione del progetto coincide inoltre con un importante cambiamento dietro le quinte. Dario Scardapane, showrunner della serie, ha infatti lasciato la produzione dopo il mancato rinnovo del suo contratto. Non è stata comunicata una motivazione ufficiale per la scelta di interrompere Daredevil: Rinascita, anche se la notizia ha inevitabilmente alimentato interrogativi sul futuro delle produzioni televisive Marvel.

Per, del resto, non sarebbe nemmeno la prima volta che il personaggio viene fermato proprio quando sembrava avere ancora molto da raccontare. La serie originale Daredevil,, era stata cancellata nel 2018 dopo tre stagioni, nonostante l'apprezzamento di pubblico e critica. Quella decisione aveva dato vita alla campagna Save Daredevil, attraverso la quale migliaia di appassionati avevano chiesto a gran voce il ritorno del supereroe. Unache, a distanza di anni, aveva contribuito a mantenere viva l'attenzione sul personaggio, prima del suo ingresso ufficiale nel MCU cinematografico.

Cox era infatti tornato a interpretare Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home, mentre successivamente aveva ripreso il ruolo in She-Hulk: Attorney at Law e in Echo, preparando il terreno per la nuova serie Disney+. Proprio durante il New York Comic Con, l'attore ha scherzato sulla possibilità che la storia si ripeta, immaginando una seconda ondata della campagna Save Daredevil. Un riferimento che dimostra quanto Cox sia consapevole del legame tra il personaggio e i suoi fan, ma anche di quanto la conclusione della serie possa essere vissuta come un nuovo addio prematuro.

At #NYCC, #CharlieCox looks back on the day that #LukeCage himself, #MikeColter, accidentally spoiled the return of Luke, #JessicaJones, and #IronFist in #DaredevilBornAgain season 3. 😈 https://t.co/FCcTJfavgX — ScreenRant (@screenrant) October 9, 2026

“Allora, l'unica cosa che dirò è che immagino che la campagna Save Daredevil si stia preparando al secondo round”, ha dichiarato l'attore, aggiungendo scherzosamente che sarebbe meglio non scatenare nuovamente la rabbia dei sostenitori del personaggio. Il New York Comic Con ha però riservato ai fan anche una sorpresa importante, con Marvel che ha mostrato le prime immagini della terza e ultima stagione di Daredevil: Rinascita, confermando che i nuovi episodi porteranno finalmente a compimento una reunion attesa da anni: quella dei Defenders.

Accanto anei panni di, alias Iron Fist. I quattro personaggi avevano già condiviso lo schermo nella miniserie Netflix The Defenders, ma il loro ritorno rappresenta adesso un'occasione per riunire ufficialmente gli eroi all'interno dell'attuale Marvel Cinematic Universe. Durante il panel,, mentre l'assenza di Colter è diventata anche l'occasione per qualche battuta. Il pubblico ha inoltre potuto assistere a un primo teaser della stagione, nel quale i personaggi ricevono dei distintivi della polizia, prima che Jessica Jones faccia notare ironicamente che ne manca uno.

Le immagini hanno anticipato anche una situazione particolarmente complicata per Matt Murdock, che si ritroverà in prigione dopo aver rivelato pubblicamente la propria identità segreta. Il personaggio dovrà quindi affrontare le conseguenze delle proprie decisioni, mentre la presenza di Wilson Fisk e Bullseye lascia intuire che il confronto con i suoi nemici sia tutt'altro che terminato. Nel filmato mostrato alla convention, Daredevil appare anche con una versione improvvisata del proprio costume, pronto ad affrontare alcuni detenuti. Si tratta di sequenze che sembrano richiamare una delle storie più conosciute dei fumetti dedicati al personaggio, The Devil in Cell-Block D, nella quale Matt Murdock è costretto a sopravvivere all'interno di un carcere popolato da criminali che potrebbero riconoscerlo.

The Defenders e Daredevil, fonte: Marvel

Resta naturalmente da capire quale sarà il destino di Daredevil dopo la conclusione della serie. Marvel Studios non ha annunciato nuovi progetti live-action con Charlie Cox, e le parole dell'attore non devono essere interpretate come una conferma ufficiale. L'universo narrativo condiviso, però, offre numerose possibilità per riportarlo in scena, anche attraverso apparizioni in film o serie dedicati ad altri personaggi. Una delle ipotesi più discusse dai fan riguarda inevitabilmente Spider-Man, con il quale Matt Murdock ha già condiviso una scena in Spider-Man: No Way Home.

Il rapporto tra i due personaggi è, ma al momento non esistono conferme di un nuovo incontro cinematografico tra Charlie Cox e Tom Holland. L'eventuale ritorno potrebbe quindi avvenire anche molto tempo dopo la conclusione di, proprio come suggerito dall'attore, e questo è forse l'aspetto più importante delle sue dichiarazioni:non coincide necessariamente, soprattutto in un universo narrativo nel quale gli eroi possono comparire in produzioni differenti.

Per il momento, l'unica certezza è che Daredevil: Rinascita tornerà nel 2027 su Disney+ con la sua terza e ultima stagione, pronta a riunire i Defenders e a chiudere un capitolo importante della storia di Matt Murdock. Ma Charlie Cox, pur senza sbilanciarsi, ha già lasciato uno spiraglio aperto sul futuro. E dopo essere riuscito a tornare una prima volta grazie anche alla passione dei fan, il Diavolo di Hell's Kitchen potrebbe avere ancora qualche storia da raccontare, persino dopo il suo secondo addio televisivo.