Wolverine, chi raccoglierà l'eredità di Hugh Jackman? Un nuovo nome accende le voci sul futuro Marvel

Pubblicazione: 06 novembre alle 09:15

Il futuro di Wolverine nel Marvel Cinematic Universe potrebbe riservare una sorpresa decisamente importante, visto che dopo oltre venticinque anni trascorsi nei panni del celebre mutante, Hugh Jackman potrebbe essere affiancato o sostituito da un nuovo interprete. Infatti nelle ultime ore è emerso un nome che sta già facendo discutere gli appassionati e si tratta di Jeremy Allen White, attore conosciuto soprattutto per il successo di The Bear, che secondo una nuova indiscrezione avrebbe incontrato Marvel Studios per discutere della propria partecipazione al reboot degli X-Men. Una possibilità ancora tutta da verificare, ma che potrebbe aprire scenari interessanti per il futuro della saga.

A riportare la notizia è stato Jeff Sneider, giornalista e insider cinematografico, attraverso la sua newsletter The InSneider. Secondo le informazioni raccolte,per valutare un ruolo relativamente piccolo nel nuovo film dedicato ai mutanti, destinato però ad acquisire un'importanza decisamente maggiore nei progetti successivi. L'indiscrezione ha immediatamente alimentato l'ipotesi che, uno dei personaggi più attesi nel futuro dell'universo cinematografico Marvel.

Esiste però una precisazione fondamentale: Sneider non ha confermato che il personaggio discusso durante il presunto incontro fosse Logan. Anzi, dopo che alcune testate avevano interpretato le sue parole come la conferma di trattative già avviate per Wolverine, il giornalista ha preso le distanze da questa ricostruzione, chiarendo di non aver annunciato un casting. Al momento, dunque, non esistono comunicazioni ufficiali da parte di Marvel Studios, né dichiarazioni dell'attore che confermino un suo coinvolgimento nel progetto.

Jeremy Allen White in The Bear, fonte: FX Productions

Perché proprio Jeremy Allen White? Il protagonista di The Bear possiede alcune caratteristiche che potrebbero renderlo interessante per una nuova interpretazione del mutante. Innanzitutto, negli ultimi anni ha dimostrato una notevole versatilità, passando dalla televisione al cinema e affrontando ruoli caratterizzati da una forte intensità emotiva. Il suo personaggio di Carmen Berzatto in The Bear, per esempio, è un uomo tormentato, impulsivo e spesso incapace di gestire le proprie emozioni. Caratteristiche che, almeno in parte, potrebbero adattarsi anche alla personalità di Wolverine, un eroe segnato da un passato traumatico e da una rabbia difficile da controllare.

C'è poi un dettaglio fisico che ha attirato particolarmente l'attenzione dei fan.è alto circa 170 centimetri, una statura decisamente più vicina a quella del, generalmente rappresentato come un uomo di circa 160 centimetri., al contrario,e ha contribuito a costruire un'immagine cinematografica del personaggio molto diversa da quella delle tavole disegnate. Naturalmente, l'altezza non rappresenta un requisito indispensabile, ma potrebbe contribuire a distinguere un'eventuale nuova versione da quella diventata celebre al cinema.

La carriera di Jeremy Allen White, inoltre, ha già incrociato il mondo dei grandi franchise, anche se il suo rapporto con i cinecomic non è sempre stato particolarmente semplice. Nel 2023, durante un'intervista a GQ, l'attore aveva raccontato di aver partecipato a un incontro per un progetto cinematografico simile a quelli Marvel, ammettendo di aver affrontato l'occasione con un atteggiamento poco diplomatico. White aveva spiegato di aver chiesto ai responsabili del progetto perché avrebbe dovuto accettare di partecipare al loro film, suscitando una reazione tutt'altro che positiva.

Logan, fonte: 20th Century Fox

All'epoca aveva anche espresso alcune perplessità sulla tendenza a considerare i grandi blockbuster supereroistici come il principale traguardo nella carriera di un attore. Da allora, tuttavia, White ha ampliato ulteriormente il proprio percorso professionale, interpretando Bruce Springsteen nel film Springsteen – Liberami dal nulla e partecipando anche all'universo di Star Wars attraverso The Mandalorian and Grogu, nel quale presta la voce a Rotta, il figlio di Jabba the Hutt. Un eventuale ingresso nell'MCU rappresenterebbe quindi un ulteriore passo verso produzioni cinematografiche di grande richiamo internazionale. La questione più delicata, però, riguarda proprio Hugh Jackman e il futuro del suo Wolverine.

L'attore australiano ha interpretato il mutante per la prima volta nel, trasformandolo progressivamente in uno dei personaggi più riconoscibili dell'intero panorama supereroistico. Dopo aver salutato apparentemente Logan con il film del 2017, Jackman è tornato nel 2024 grazie a, affiancandoin un'avventura che ha riscosso un enorme successo commerciale. Il ritorno ha dimostrato quanto il pubblico sia ancora legato alla sua interpretazione, ma ha anche sollevato nuovi interrogativi sulla possibilità di introdurre un Wolverine più giovane, destinato ad accompagnare gli X-Men per molti anni.sta infatti preparando un nuovo film dedicato alla squadra di mutanti, affidato alla regia di Jake Schreier, già dietro la macchina da presa di

Il progetto dovrebbe rappresentare un passaggio fondamentale nell'integrazione degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, aprendo una nuova fase narrativa dopo gli eventi della saga del Multiverso. Proprio per questo, l'eventuale introduzione di Wolverine attraverso un'apparizione inizialmente limitata potrebbe essere una soluzione per preparare il pubblico a un nuovo interprete senza rinunciare immediatamente alla versione di Jackman. Per il momento, però, l'ipotesi Jeremy Allen White rimane soltanto un'indiscrezione, e non è possibile stabilire se l'attore abbia realmente discusso del personaggio oppure di un ruolo completamente differente. La possibilità di vedere il protagonista di The Bear nei panni di Logan ha comunque già riacceso una delle discussioni più importanti tra i fan Marvel: chi potrebbe davvero raccogliere l'eredità di Hugh Jackman e diventare il nuovo Wolverine?