Deadpool 4, Josh Brolin tornerà nei panni di Cable? Le nuove dichiarazioni cambiano le carte in tavola

Pubblicazione: 12 ottobre alle 17:09

Il futuro di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe potrebbe riservare ancora qualche sorpresa, soprattutto per chi spera di rivedere uno dei personaggi più apprezzati del secondo film. Dopo l'assenza in Deadpool & Wolverine, Josh Brolin potrebbe tornare a interpretare Cable in Deadpool 4, ma le ultime dichiarazioni di Rob Liefeld, co-creatore del Mercenario Chiacchierone e dello stesso Cable, suggeriscono che la situazione sia molto meno definita di quanto i fan vorrebbero.

A riaccendere le discussioni sono state alcune indiscrezioni circolate nel luglio 2026, secondo le qualisarebbe interessato a, insieme ad altri personaggi degli. Nessuno di questi ritorni, tuttavia, è stato confermato ufficialmente, e proprioha deciso di affrontare la questione durante un'intervista concessa a The Direct in occasione del MultiCon 2026. Liefeld ha ammesso di non sapere, nonostante il suo personale desiderio di rivedere il personaggio sul grande schermo.

Il fumettista ha anche scherzato sulla possibilità di telefonare direttamente all'attore per scoprire la verità, prima di spiegare perché il suo coinvolgimento non possa essere considerato scontato. Il punto, secondo Liefeld, riguarda soprattutto la carriera di Brolin, che oggi può permettersi di scegliere liberamente i progetti ai quali partecipare. Dopo aver interpretato Thanos nel Marvel Cinematic Universe e Cable in Deadpool 2, l'attore ha continuato a lavorare con alcuni dei registi più importanti di Hollywood, senza dipendere necessariamente dai cinecomic.

Josh Brolin come Cable in Deadpool, fonte: Marvel

“Josh Brolin non ha bisogno dei film sui supereroi”, ha osservato Liefeld, ricordando come l'attore sia particolarmente richiesto da autori del calibro di Ridley Scott e Denis Villeneuve, oltre ad aver recentemente collaborato con Zach Cregger in Weapons. Una posizione privilegiata che, secondo il creatore di Deadpool, potrebbe rendere meno interessante un ritorno nel franchise Marvel. Eppure, Liefeld non ha nascosto la propria speranza di rivederlo nei panni del mutante capace di viaggiare nel tempo. Il fumettista ha infatti spiegato di aver apprezzato moltissimo l'interpretazione di Brolin, sottolineando come la storia cinematografica di Cable abbia ancora un enorme potenziale da esplorare.

Il personaggio,, era, il giovane mutante destinato a diventare una minaccia. Nel corso del film, però,aveva progressivamente cambiato posizione, arrivando a collaborare con Wade Wilson e contribuendo alla formazione di un'improbabile alleanza. Proprio il finale del secondo capitolo sembrava aver preparato il terreno per nuove avventure, ma, il film del 2024 che ha segnato l'ingresso ufficiale del. Un'assenza che aveva sorpreso molti spettatori, soprattutto considerando il rapporto costruito tra i due protagonisti.

Non si tratta, peraltro, dell'unica occasione mancata. Prima dell'acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney, era infatti in sviluppo un film dedicato alla X-Force, la squadra di mutanti che avrebbe dovuto riunire Deadpool, Cable e Domino. Il progetto, affidato a Drew Goddard, non è mai arrivato nelle sale, ma avrebbe riservato a Brolin un ruolo ancora più importante. Come raccontato in passato dallo stesso Liefeld, l'attore avrebbe dovuto interpretare anche Stryfe, il clone malvagio di Cable e uno dei suoi avversari più pericolosi nei fumetti Marvel. Un'idea che avrebbe permesso a Brolin di confrontarsi con due versioni profondamente diverse dello stesso personaggio, ma che è stata accantonata insieme al progetto cinematografico.

Deadpool e Wolverine, fonte: Marvel

Nel frattempo, il futuro di Deadpool sembra destinato a proseguire. Liefeld si è detto convinto che Ryan Reynolds continuerà a interpretare Wade Wilson ancora a lungo, arrivando a paragonare il rapporto tra l'attore e il personaggio a quello tra Ralph Macchio e Daniel LaRusso nella saga di Karate Kid. Secondo il fumettista, Deadpool potrebbe accompagnare Reynolds per molti altri anni, proprio come Wolverine continua a essere indissolubilmente legato a Hugh Jackman. Non a caso, Liefeld ha scherzato sul fatto che la celebre battuta relativa a Jackman nei panni di Wolverine fino a 90 anni potrebbe applicarsi anche al protagonista della saga.