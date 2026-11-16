Spider-Man: Brand New Day punta agli Oscar come Miglior Film, Sony vuole sfidare Hollywood

Pubblicazione: 16 novembre alle 12:31

Cosa succederebbe se il film con i maggiori incassi nella storia del box office domestico americano decidesse di sfidare le convenzioni e puntare dritto al cuore dell'Academy? Non è fantascienza, è quello che sta accadendo proprio ora. Sony Pictures si prepara a lanciare una campagna Oscar senza precedenti per Spider-Man: Brand New Day, il quarto capitolo dell'era Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe. E non si tratta di una semplice candidatura di facciata nelle categorie tecniche: l'obiettivo è ambizioso, forse temerario, ma dichiarato con cristallina chiarezza. Si punta alla miglior pellicola.

"L'Academy è fatta per riconoscere la grandezza. Quindi, per essere onesto, penso che tutto si riduca alla grandezza, ma anche alla percezione comune di cosa sia la grandezza. Se non ci sono persone che ci pensano, faremo quello che possiamo per far pensare la gente. Credo sia responsabilità degli studi che producono questo tipo di film commerciali di qualità far riflettere le persone. E questa è la domanda che pongo quando giro per Hollywood: mi state dicendo che quest'anno ci sono dieci film migliori di questo?". - Tom Rothman, chairman e CEO di Sony Pictures Motion Picture Group

nella corsa agli Oscar. Eppure i numeri parlano chiaro:, mancando ormai di soli 41 milioni di dollari il traguardo psicologico del miliardo di dollari al box office domestico.

Sarebbe il primo film nella storia a raggiungere questa vetta negli Stati Uniti. Ma non è solo una questione di botteghino. Su Rotten Tomatoes il film viaggia al 90% di gradimento sia tra la critica che tra il pubblico, una percentuale comparabile a quella di presunti contender Oscar come Odissea e Project Hail Mary.

Tom Holland nei panni di Spider-Man in una scena di Spider-Man Brand New Day, fonte: Sony Pictures

"Ci sono cose come Gold Derby che tendono a pensare solo al mondo del cinema d'autore. Guarda, io sono un tipo da cinema d'autore. Ho fatto carriera nel cinema d'arte, sono Mr. Searchlight, giusto? Tutta la mia carriera, amo i film d'autore. Ma sono un tradizionalista, e non sono mai stato favorevole all'espansione delle nomination per la miglior pellicola da cinque a dieci. Ok, mi piaceva il vecchio sistema, ma credo che la ragione stessa per cui si è passati da cinque a dieci fosse proprio per dare all'Academy lo spazio di riconoscere il cinema commerciale di qualità". - Tom Rothman, chairman e CEO di Sony Pictures Motion Picture Group

Degli otto film live-action dedicati all'arrampicamuri usciti dal 2002 a oggi, solo Spider-Man 2 del 2004 ha vinto una statuetta, per i migliori effetti visivi. Le altre nomination hanno riguardato sempre categorie tecniche: effetti, sonoro, nient'altro. Sul fronte animato, Spider-Man: Into the Spider-Verse ha trionfato come miglior film d'animazione nel 2019, e il sequel ha ricevuto una nomination nel 2024. Ma il Miglior Film? Mai nemmeno sfiorata.



