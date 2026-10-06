Avengers: Doomsday, la prevendita è appena iniziata ma i biglietti sono già online a prezzi folli
La prevendita di Avengers: Doomsday è appena iniziata, ma in Italia alcuni biglietti UCI con il cartellino da collezione sono già comparsi online a prezzi molto più alti.
Non è ancora arrivato nelle sale, ma attorno ad Avengers: Doomsday sembra essere già partita una corsa che va ben oltre la semplice ricerca del posto migliore in sala. A poche ore dall'apertura delle prevendite italiane, avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, alcuni biglietti acquistati per gli spettacoli UCI Cinemas hanno infatti iniziato a comparire sulle piattaforme di rivendita, in alcuni casi a prezzi sensibilmente superiori rispetto a quelli originali.
Il fenomeno arriva praticamente in contemporanea con l'apertura ufficiale delle prevendite. In Italia i biglietti di Avengers: Doomsday sono acquistabili dal 5 ottobre, mentre il film arriverà nelle sale il prossimo 16 dicembre. L'attesa era evidente già nelle prime ore: diversi siti di cinema sono stati messi sotto pressione dal numero di accessi e sono state segnalate lunghe code virtuali per riuscire a completare l'acquisto. In alcuni cinema italiani la corsa era cominciata addirittura allo scoccare della mezzanotte.
Arcadia Cinema, per esempio, aveva annunciato l'apertura delle prevendite alle 00:01 del 5 ottobre, mettendo in vendita anche gli spettacoli della mezzanotte tra il 15 e il 16 dicembre. UCI ha allo stesso modo aperto le vendite per diverse tipologie di sala, comprese le proiezioni in XL e Infinity Vision. Ed è qui che entra in gioco il mercato parallelo, visto che sui siti dedicati alla compravendita tra privati sono già comparsi annunci relativi a biglietti di Avengers: Doomsday acquistati durante la prevendita, con cifre superiori al prezzo pagato originariamente. Non tutti gli annunci raggiungono però valori fuori scala: su Trovaunposto, per esempio, al momento risulta anche un biglietto UCI per una proiezione a Casoria proposto a 16 euro a fronte di un prezzo originale dichiarato di 15 euro.
Non sarebbe nemmeno un fenomeno esclusivamente italiano, poiché il mercato secondario legato ad Avengers: Doomsday aveva già iniziato a muoversi all'estero prima dell'apertura delle prevendite nel nostro Paese: su eBay è comparso, per esempio, un annuncio relativo a un biglietto in prevendita per una proiezione premium indicato a 200 dollari, successivamente terminato dal venditore perché non più disponibile. L'interesse per i gadget legati al film, del resto, era già emerso nelle scorse settimane. In occasione del ritorno nelle sale di Avengers: Endgame Extra, UCI Cinemas aveva distribuito sticker esclusivi agli spettatori che acquistavano online il biglietto per il 24 settembre, affiancando all'iniziativa anche merchandise dedicato come il porta-popcorn a forma di guanto di Iron Man e quello ispirato al Reattore Arc.
Avengers: Doomsday arriverà nei cinema italiani il 16 dicembre, diretto ancora una volta da Anthony e Joe Russo e con un cast che riunirà Avengers, Fantastici Quattro e X-Men, da Robert Downey Jr. a Chris Hemsworth, passando per Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Florence Pugh, Tom Hiddleston, Ian McKellen e Patrick Stewart. Mancano quindi ancora più di due mesi all'uscita del film, ma una cosa sembra già evidente: la febbre per il nuovo Avengers è iniziata molto prima dell'accensione dei proiettori. E se persino il materiale legato alla prevendita è già finito al centro delle rivendite online dopo le prevendite record, sarà interessante capire fino a dove arriveranno i prezzi quando Doomsday sarà davvero a pochi giorni dal debutto.