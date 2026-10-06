Avengers: Doomsday, la prevendita è appena iniziata ma i biglietti sono già online a prezzi folli

Pubblicazione: 06 ottobre alle 08:45

Non è ancora arrivato nelle sale, ma attorno ad Avengers: Doomsday sembra essere già partita una corsa che va ben oltre la semplice ricerca del posto migliore in sala. A poche ore dall'apertura delle prevendite italiane, avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, alcuni biglietti acquistati per gli spettacoli UCI Cinemas hanno infatti iniziato a comparire sulle piattaforme di rivendita, in alcuni casi a prezzi sensibilmente superiori rispetto a quelli originali.

A rendere particolarmente appetibili alcuni dei tagliandi non sarebbe soltanto l'attesa per il nuovo film dei, malegato alla prevendita e mostrato sui social, con tanto di. È proprio questo dettaglio ad aver contribuito a trasformare rapidamente alcuni acquisti in oggetti da rivendere, con richieste che puntano evidentementeattribuito dai fan al materiale promozionale,

Il fenomeno arriva praticamente in contemporanea con l'apertura ufficiale delle prevendite. In Italia i biglietti di Avengers: Doomsday sono acquistabili dal 5 ottobre, mentre il film arriverà nelle sale il prossimo 16 dicembre. L'attesa era evidente già nelle prime ore: diversi siti di cinema sono stati messi sotto pressione dal numero di accessi e sono state segnalate lunghe code virtuali per riuscire a completare l'acquisto. In alcuni cinema italiani la corsa era cominciata addirittura allo scoccare della mezzanotte.

Arcadia Cinema, per esempio, aveva annunciato l'apertura delle prevendite alle 00:01 del 5 ottobre, mettendo in vendita anche gli spettacoli della mezzanotte tra il 15 e il 16 dicembre. UCI ha allo stesso modo aperto le vendite per diverse tipologie di sala, comprese le proiezioni in XL e Infinity Vision. Ed è qui che entra in gioco il mercato parallelo, visto che sui siti dedicati alla compravendita tra privati sono già comparsi annunci relativi a biglietti di Avengers: Doomsday acquistati durante la prevendita, con cifre superiori al prezzo pagato originariamente. Non tutti gli annunci raggiungono però valori fuori scala: su Trovaunposto, per esempio, al momento risulta anche un biglietto UCI per una proiezione a Casoria proposto a 16 euro a fronte di un prezzo originale dichiarato di 15 euro.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Ben diverso è il discorso quando alla semplice possibilità di entrare in sala viene associato un elemento da collezione. Ed è proprio, mostrato anche nel reel diventato virale su Instagram, ad aver attirato rapidamente l'attenzione di chi prova a monetizzare l'entusiasmo dei fan. Gli annunci segnalati nelle ultime ore mostrano infattirispetto al costo normalmente necessario per assistere al film.

Non sarebbe nemmeno un fenomeno esclusivamente italiano, poiché il mercato secondario legato ad Avengers: Doomsday aveva già iniziato a muoversi all'estero prima dell'apertura delle prevendite nel nostro Paese: su eBay è comparso, per esempio, un annuncio relativo a un biglietto in prevendita per una proiezione premium indicato a 200 dollari, successivamente terminato dal venditore perché non più disponibile. L'interesse per i gadget legati al film, del resto, era già emerso nelle scorse settimane. In occasione del ritorno nelle sale di Avengers: Endgame Extra, UCI Cinemas aveva distribuito sticker esclusivi agli spettatori che acquistavano online il biglietto per il 24 settembre, affiancando all'iniziativa anche merchandise dedicato come il porta-popcorn a forma di guanto di Iron Man e quello ispirato al Reattore Arc.

Avengers: Doomsday arriverà nei cinema italiani il 16 dicembre, diretto ancora una volta da Anthony e Joe Russo e con un cast che riunirà Avengers, Fantastici Quattro e X-Men, da Robert Downey Jr. a Chris Hemsworth, passando per Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Florence Pugh, Tom Hiddleston, Ian McKellen e Patrick Stewart. Mancano quindi ancora più di due mesi all'uscita del film, ma una cosa sembra già evidente: la febbre per il nuovo Avengers è iniziata molto prima dell'accensione dei proiettori. E se persino il materiale legato alla prevendita è già finito al centro delle rivendite online dopo le prevendite record, sarà interessante capire fino a dove arriveranno i prezzi quando Doomsday sarà davvero a pochi giorni dal debutto.