Avengers: Doomsday, i Russo sul Dottor Destino di Robert Downey Jr.: “Tutto avrà senso”

Pubblicazione: 16 luglio alle 08:30

Quando Marvel Studios ha annunciato il ritorno di Robert Downey Jr. nell'MCU, ma non nei panni di Iron Man bensì come Dottor Destino, il villain principale di Avengers Doomsday, la reazione del pubblico è stata tutt'altro che unanime. Da un lato, l'entusiasmo per il comeback di uno degli attori più iconici della saga, quello che ha letteralmente dato il via al Marvel Cinematic Universe con il primo Iron Man nel 2008. Dall'altro, lo scetticismo di chi ha visto in questa mossa un tentativo disperato di riportare in auge i fasti della Saga dell'Infinito ormai conclusa con Endgame nel 2019.

Ma c'è una domanda che brucia più di tutte le altre:? È solo una scelta di casting dettata dal box office, o c'è una ragione narrativa più profonda? I, che torneranno dietro la macchina da presa per questo nuovo capitolo culminante, hanno finalmente rotto il silenzio.

In una recente intervista rilasciata a Soundsphere, Joe e Anthony Russo hanno confermato ciò che molti fan speravano: Avengers Doomsday includerà una scena specifica che spiega perché il nuovo villain condivide i lineamenti del defunto eroe della Terra. Pur mantenendo il massimo riserbo sui dettagli, i registi hanno assicurato che la decisione di riportare Downey Jr. in un ruolo completamente nuovo è narrativamente giustificata e non rappresenta un mero esercizio di nostalgia commerciale.

Robert Downey Jr. come Doctor Doom di Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

"Non esiste attore migliore al mondo di Robert Downey Jr.", ha dichiarato Joe Russo.

"Non svelerò nulla. Tutto avrà senso quando vedrete i film. Quello che amiamo nel raccontare queste storie è che sono serializzate. Questo è un esperimento gigante. Nessuno ha mai fatto nulla del genere prima. Marvel è unica. Stai prendendo tutti questi diversi franchise e li combini in storie omnicomprensive". - Joe Russo

Il riferimento ai "film" al plurale non è casuale:, previsto per il, sarà seguito a stretto giro da, chiudendo quella che viene definita la. La struttura narrativa serializzata di cui parla Russo suggerisce che la spiegazione del volto di Doom potrebbe estendersi oltre il singolo film, intrecciandosi con il tema del multiverso che ha caratterizzato la Fase Quattro e Cinque dell'MCU.

Anthony Russo ha rincarato la dose, sottolineando la natura trasformativa della performance di Downey Jr.:

"Sapete che incredibile performer è Robert, e questo è un personaggio completamente nuovo che non potete nemmeno immaginare". - Anthony Russo

Iron Man, fonte: Marvel Studios

Le parole di Anthony Russo sembrano escludere qualsiasi collegamento diretto con Tony Stark. Secondo il regista, infatti, quello interpretato da Robert Downey Jr. sarà un personaggio completamente nuovo, pensato per sorprendere anche chi segue l'MCU fin dagli esordi. Un altro passaggio interessante dell'intervista riguarda la volontà dei fratelli Russo di inaugurare una sorta di "fase zero".

Nonostante il Marvel Cinematic Universe sia ormai arrivato al suo quindicesimo anno di vita, i due registi parlano di un nuovo inizio, di una storia che non vivrà soltanto di richiami al passato ma che proverà ad aprire una direzione completamente diversa per il franchise. Si tratta di un obiettivo ambizioso, visto che negli ultimi anni l'MCU ha attraversato una fase altalenante, tra risultati al botteghino meno convincenti, critiche alla quantità di produzioni distribuite tra cinema e Disney+ e un crescente dibattito sulla gestione della Saga del Multiverso.

In questo contesto, Avengers: Doomsday avrà il compito di rilanciare il franchise e preparare il terreno per Avengers: Secret Wars. Però i Russo sembrano avere grande fiducia nel progetto, d'altronde sono gli stessi registi che hanno firmato Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, i due capitoli che hanno concluso la Infinity Saga e che, insieme, hanno incassato oltre 4 miliardi di dollari al box office mondiale.

Iron Man, fonte: Marvel Studios

A rendere ancora più atteso il film contribuisce anche il cast. Oltre al ritorno di Robert Downey Jr., rivedremo Chris Hemsworth nei panni di Thor, mentre faranno il loro debutto nella saga condivisa anche i Fantastici Quattro interpretati da Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach. Resta invece aperto il mistero più grande: perché Dottor Destino ha il volto di Tony Stark? Le teorie dei fan continuano a moltiplicarsi, da una variante multiversale di Stark a spiegazioni completamente inedite legate al personaggio di Victor Von Doom. Per il momento, però, i Russo preferiscono non sbilanciarsi.

Una cosa è certa: Marvel Studios sa che questa scelta dovrà essere spiegata in modo convincente. Il primo concept art mostrata di recente ha già suscitato reazioni molto positive tra gli addetti ai lavori, ma sarà il film a dover dimostrare che il ritorno di Robert Downey Jr. non è soltanto un colpo di scena, bensì un tassello fondamentale della nuova storia dell'MCU.