Avengers: Doomsday, il primo concept art ufficiale svela nuovi dettagli su Dottor Destino e gli X-Men

Pubblicazione: 12 luglio alle 10:30

Avengers Doomsday, uno dei film più attesi del 2026, ha un volto: quello di Victor Von Doom, il villain interpretato da Robert Downey Jr. in una trasformazione che ha già fatto tremare i pilastri del Marvel Cinematic Universe. Le prime immagini ufficiali del quinto capitolo degli Avengers sono state svelate da Kevin Feige durante un evento esclusivo al BilibiliWorld di Shanghai, in Cina, e quello che hanno mostrato va ben oltre le aspettative dei fan.

Il concept art ufficiale offre la visione più nitida, un capolavoro di design che fonde fedeltà fumettistica e reinvenzione cinematografica. Ma non è tutto, visto che sotto il volto minaccioso di, emerge una figura altrettanto iconica:, ritratto nel suo nuovo ruolo di custode del tempo, come visto nel finale della serie Disney Plus dedicata al dio dell'inganno.

Precisiamo che Avengers Doomsday rappresenta il primo capitolo di un evento finale in due parti che culminerà con Avengers Secret Wars. La posta in gioco non potrebbe essere più alta: gli Eroi più Potenti della Terra si troveranno faccia a faccia con un nemico che, a differenza di Thanos, non cerca semplicemente di distruggere, ma di dominare e plasmare la realtà stessa. E la scelta di affidare questo ruolo a Robert Downey Jr., l'attore che ha dato vita a Tony Stark e ha lanciato l'intero MCU nel 2008, è una mossa che va letta come una dichiarazione d'intenti: niente sarà come prima.

Kevin Feige says the character roster in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ is about “putting these characters together that should never really be together.”



“It's assembling heroes that might not get along and forcing them to do whats best for the world.



Seeing the X-Men, and the… pic.twitter.com/FWvhapcrnC — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 11, 2026

Il poster rivela molto più di quanto sembri a prima vista, con la composizione che divide strategicamente i personaggi in gruppi distinti, suggerendo alleanze, tensioni e probabilmente conflitti interni. Su un lato troviamo i Nuovi Vendicatori: Ant-Man di Paul Rudd, Thor di Chris Hemsworth e, sorpresa delle sorprese, Steve Rogers interpretato nuovamente da Chris Evans. Dall'altro lato si schierano Captain America nella sua nuova incarnazione con Anthony Mackie, i Fantastici Quattro, Shang-Chi di Simu Liu e Black Panther interpretato da Letitia Wright, che evidentemente erediterà il mantello dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman. Il concept art offre anche alcuni indizi finora inediti sulla struttura del film.

Oltre a mostrare per la prima volta il look completo di, conferma la presenza di Loki nel suo ruolo di Custode del Tempo e suggerisce che gli eroi saranno divisi in schieramenti ben distinti, un dettaglio che potrebbe anticipare le dinamiche e i conflitti al centro di Avengers: Doomsday. Ma l'elemento che ha fatto esplodere i social network e acceso il dibattito tra i fan è la presenza, al centro della composizione,. Per la prima volta nell'MCU, i mutanti fanno la loro comparsa ufficiale e lo fanno indossando costumi che i lettori di fumetti riconosceranno immediatamente: fedeltà quasi assoluta alle incarnazioni cartacee più iconiche. Dopo anni di adattamenti cinematografici che avevano optato per divise in pelle nera o versioni "realistiche" dei costumi, la Marvel sembra aver ascoltato il grido dei puristi.: i colori classici tornano a dominare la scena.

La tempistica dell'uscita di Avengers Doomsday ha generato un'altra ondata di discussioni. Il film arriverà nelle sale esattamente lo stesso giorno di Dune: Parte Tre, creando uno scontro titanico al box office che non si vedeva dai tempi del fenomeno Barbenheimer, quando Barbie e Oppenheimer conquistarono simultaneamente il pubblico mondiale nell'estate del 2023. Due universi cinematografici colossali, due visioni radicalmente diverse del cinema spettacolare: da una parte il deserto di Arrakis e le profezie di Paul Atreides, dall'altra il multiverso Marvel e la minaccia di Dottor Destino (Doctor Doom). Sarà interessante vedere se il pubblico sceglierà di vivere questa doppietta epica o se uno dei due colossi prevarrà sull'altro.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

La maschera di Dottor Destino mostrata nel concept art merita un'analisi a parte, visto che rispetto alle precedenti incarnazioni cinematografiche del personaggio, tutte universalmente criticate dai fan, questa versione sembra attingere direttamente dalle pagine dei fumetti di Jack Kirby e Stan Lee. Il metallo, le proporzioni, persino l'espressione gelida che traspare dal volto coperto: tutto comunica potere, intelligenza e una pericolosità che va oltre la forza bruta. Victor Von Doom non è un villain qualunque. È un genio, un sovrano, un maestro delle arti mistiche e della tecnologia avanzata. E Robert Downey Jr., con la sua capacità di incarnare personaggi complessi e sfaccettati, potrebbe finalmente rendere giustizia a uno dei cattivi più stratificati dell'universo Marvel.

L'integrazione degli X-Men nell'MCU era attesa da anni, da quando Disney ha acquisito la 20th Century Fox nel 2019. Dopo decenni di film separati, spesso di qualità altalenante, vedere Wolverine, Ciclope, Tempesta e gli altri mutanti finalmente parte dello stesso universo condiviso degli Avengers è un sogno che si avvera per generazioni di lettori. E il fatto che Marvel Studios abbia scelto di presentarli in un evento di questa portata, piuttosto che in un film dedicato, dimostra quanto siano centrali nella nuova fase narrativa del MCU.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

La presenza di Steve Rogers accanto a Sam Wilson ha subito attirato le attenzioni dei fan, poiché Chris Evans aveva chiuso il suo arco narrativo in Avengers Endgame, passando simbolicamente lo scudo a Sam Wilson. Rivederlo in azione solleva interrogativi: si tratta di una variante multiversale? È lo Steve Rogers invecchiato tornato in qualche modo alla sua forma giovane? Oppure la narrazione giocherà con le linee temporali in modi ancora più complessi di quanto visto finora?

Le immagini mostrate a Shanghai sono solo un assaggio di quello che Marvel Studios ha in serbo per i prossimi mesi. Tra trailer, poster e nuovi materiali promozionali, l'attesa per Avengers: Doomsday è destinata a crescere ancora. Del resto, i fratelli Russo hanno già promesso che sarà il film più maturo mai realizzato nel Marvel Cinematic Universe, un capitolo pensato per alzare l'asticella sia sul piano narrativo che su quello emotivo. Se queste prime immagini sono un'indicazione della direzione intrapresa, il ritorno dei Vendicatori potrebbe davvero segnare l'inizio di una nuova fase per i Marvel Studios.