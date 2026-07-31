Avengers: Doomsday, Ian McKellen scopre sul set il nuovo Captain America e spiazza Anthony Mackie

Pubblicazione: 31 luglio alle 09:30

A volte i momenti più autentici nascono quando le telecamere non stanno riprendendo e sul set di Avengers: Doomsday, il mastodontico crossover che promette di ridefinire i confini del Marvel Cinematic Universe, si è consumato un incontro che ha dell'incredibile: Ian McKellen, leggenda vivente del cinema e interprete storico di Magneto, ha scoperto solo durante le riprese che Anthony Mackie è il nuovo Captain America. E la sua reazione ha commosso l'attore americano.

Ospite di IMDb, Mackie ha raccontato con evidente emozione quel primo scambio di battute con Sir Ian.: reverenza mista a eccitazione. "Mi avvicino a Ian McKellen e lui mi dice: 'Ciao, ragazzo'. Io gli rispondo: 'Sir Ian McKellen, è incredibile. È un onore lavorare con lei'",. A quel punto, con la curiosità genuina di chi entra in un progetto dalle dimensioni epiche, gli ha chiesto quale fosse il suo ruolo nel film.: "Sono Captain America".

Ma ciò che è seguito ha trasformato un normale scambio professionale in un momento che Mackie porterà con sé per sempre. "Lui mi ha detto: 'Meraviglioso... e te lo meriti'. Grazie, Sir Ian. Grazie davvero", ha concluso Mackie, visibilmente toccato dal complimento ricevuto. Per Mackie, che con Captain America: Brave New World ha definitivamente raccolto l'eredità di Steve Rogers lasciata da Chris Evans, quella benedizione rappresenta molto più di un semplice incoraggiamento. L'aneddoto rivela anche qualcosa di affascinante sulla produzione di Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Il livello di segretezza e compartimentazione è talmente elevato che nemmeno gli attori veterani vengono informati preventivamente su tutti i dettagli del cast. McKellen è tornato a vestire i panni di Magneto dopo anni, ma evidentemente non aveva ricevuto un quadro completo di chi avrebbe incontrato sul set. Un dettaglio che testimonia quanto i Marvel Studios tengano stretti i propri segreti, anche tra chi fa parte della famiglia allargata degli X-Men e degli Avengers. E parlando di X-Men, Avengers: Doomsday rappresenta uno degli incroci più ambiziosi mai tentati. Oltre a Ian McKellen nei panni di Magneto, torneranno infatti anche Patrick Stewart come Professor X, James Marsden, Alan Cumming, Kelsey Grammer e Rebecca Romijn.

Un reunion che i fan sognano da anni e che ora, grazie al multiverso, diventa finalmente realtà. Sul fronte del Marvel Cinematic Universe, il cast è altrettanto impressionante. Accanto a Mackie ci sarannoe persinoin un ruolo ancora misterioso. A guidare il cast, però, c'è un nome che nessuno si aspettava di rivedere in un film Marvel:, che questa volta non interpreta Tony Stark ma il temibile Doctor Doom, antagonista principale della storia.

Nei giorni scorsi, sempre Ian McKellen aveva raccontato un altro divertente retroscena legato alle riprese. Durante una scena d'azione particolarmente intensa, i fratelli Russo, che dirigono il film, gli avrebbero chiesto di mostrare ancora più rabbia mentre Magneto scatenava i suoi poteri magnetici. "Mi hanno detto di sembrare come se odiassi davvero quello che stavo distruggendo", ha spiegato l'attore. Per trovare la giusta intensità emotiva, McKellen ha fatto ricorso a un escamotage mentale piuttosto particolare: ha immaginato di distruggere Mar-a-Lago, la residenza in Florida di Donald Trump.

Captain America 4, fonte: Marvel

"Così sono rimasto lì e ho urlato: 'Mar-a-Lago'", ha confessato durante un'apparizione al festival del cinema di Roma. Un metodo di preparazione non ortodosso, forse, ma evidentemente efficace per canalizzare la furia distruttiva di uno dei mutanti più potenti dell'universo Marvel. Diretto dai fratelli Russo, che tornano dietro la macchina da presa dopo il successo planetario di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, il film promette di essere uno degli eventi cinematografici dell'anno. La trama seguirà gli eroi più potenti della Terra mentre si alleano per affrontare la minaccia rappresentata da Doctor Doom, in quello che si preannuncia come uno scontro dalle proporzioni apocalittiche.

L'uscita di Avengers: Doomsday è fissata per il 18 dicembre, proprio in tempo per le festività natalizie. Un posizionamento strategico che punta a replicare il successo commerciale dei precedenti capitoli degli Avengers, trasformando il film in un fenomeno culturale globale, al netto di alcune critiche spuntate in rete dopo la pubblicazione del primo trailer. Per Anthony Mackie, sarà l'occasione definitiva per dimostrare di poter portare sulle spalle il peso dello scudo stellato. E con la benedizione di Ian McKellen, parte già con un vantaggio non da poco.