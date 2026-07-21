Avengers: Doomsday, il primo trailer divide i fan Marvel: entusiasmo, dubbi e teorie sul nuovo film

Pubblicazione: 21 luglio alle 16:42

Il momento tanto atteso è arrivato e dopo mesi di speculazioni, leak e teorie che hanno infiammato ogni angolo del web, il trailer di Avengers: Doomsday ha fatto il suo debutto ufficiale. E come ogni grande evento che si rispetti nell'universo Marvel, non è passato inosservato, con le prime reazioni che stanno tracciando un quadro complesso, fatto di entusiasmo ma anche di interrogativi che la community sta già sezionando fotogramma per fotogramma.

rappresenta un capitolo cruciale per il Marvel Cinematic Universe. Dopo il trionfo globale dinel 2019, che ha incassato quasidiventando uno dei film di maggior successo nella storia del cinema, la pressione su questo nuovo capitolo è astronomica. Il franchise degli Avengers non è semplicemente una serie di film: è un fenomeno culturale che affonda le radici nei fumetti Marvel del 1963 e che nel 2012, con l'uscita di The Avengers diretto da Joss Whedon, ha ridefinito

Sessant'anni dopo la prima comparsa a fumetti del team più iconico della Casa delle Idee, Doomsday porta sulle spalle il peso di aspettative altissime. Il trailer rilasciato ha immediatamente scatenato una valanga di reazioni contrastanti sui social media e nelle community specializzate. Da una parte, i fan storici celebrano il ritorno di elementi narrativi che sembrano richiamare l'anima originale del gruppo di supereroi. Dall'altra, emerge una corrente di perplessità legata alle scelte stilistiche e narrative che il trailer sembra suggerire.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Gli appassionati più attenti hanno notato riferimenti visivi che collegano questo nuovo film alle origini fumettistiche, quando nel settembre 1963 Loki manipolò Hulk portando Iron Man, Thor, Ant-Man e Wasp a unirsi per la prima volta. Quella dinamica di minaccia esistenziale che costringe gli eroi a mettere da parte le differenze sembra tornare prepotentemente in Avengers: Doomsday, ma con una scala di devastazione che promette di superare persino lo schiocco di dita di Thanos.

Il trailer, con inquadrature che richiamano i momenti più iconici della saga. C'è chi ha paragonato alcune scene alla battaglia finale di Endgame, quandodimostrando la propria dignità, in quello che resta uno dei momenti più celebrati dell'intera storia dell'MCU. Il martello incantato di Thor, forgiato nel cuore di una stella morente e portatore dell'iscrizione "Chiunque impugni questo martello, se ne sarà degno, possiederà il potere di Thor", è sempre stato più di una semplice arma:

Le reazioni più interessanti provengono dai fan che hanno seguito l'evoluzione dell'MCU sin dall'esordio di Iron Man nel 2008. Quel film, diretto da Jon Favreau con Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark, inaugurò non solo un franchise ma un'intera filosofia di costruzione narrativa. La famosa scena post-credits con Nick Fury che accennava all'Avengers Initiative rappresentò una promessa che si è materializzata in oltre un decennio di storie interconnesse. Ora, con Doomsday, i fan si chiedono se Marvel Studios sia in grado di replicare quella magia o se il peso delle aspettative sia troppo gravoso.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Una delle critiche più ricorrenti nelle prime reazioni riguarda la direzione tematica del film. Dopo l'arco narrativo della Infinity Saga, culminato con il sacrificio di Tony Stark e il passaggio di testimone di Steve Rogers a Sam Wilson come nuovo Captain America, molti si domandano quale possa essere la posta in gioco emotiva di Avengers: Doomsday. Il "Blip", ovvero lo schiocco con cui Thanos cancellò metà della vita nell'universo usando il Guanto dell'Infinito completo, aveva creato una tensione narrativa senza precedenti. Cosa può superare quella catastrofe dal punto di vista emotivo?

Le prime 24 ore dopo la pubblicazione del trailer sono state un susseguirsi di analisi frame-by-frame, teorie e discussioni. Ogni scena è stata esaminata nei minimi dettagli dai fan, alla ricerca di indizi sul futuro del Marvel Cinematic Universe. Tra le ipotesi più diffuse c'è un possibile ritorno di Ultron, mentre altri sono convinti che il film nasconda ancora riferimenti a Kang il Conquistatore o ad altre minacce multiversali che Marvel Studios non ha ancora mostrato.

Al di là delle singole teorie, una cosa appare chiara: Avengers: Doomsday ha un compito enorme, visto che dopo Avengers: Endgame, il nuovo film dovrà dimostrare di poter inaugurare una nuova era per gli Avengers senza vivere soltanto del confronto con il passato. È una sfida che riguarda tanto la spettacolarità quanto la capacità di costruire personaggi e momenti destinati a rimanere nella memoria del pubblico.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Le prime reazioni riflettono proprio questa situazione. C'è chi vede nel trailer il ritorno della Marvel dei tempi migliori e chi, invece, preferisce mantenere un certo scetticismo fino all'uscita del film. Ad ogni modo, il risultato è già evidente: Avengers: Doomsday è tornato al centro della discussione e ha riacceso un entusiasmo che da tempo non si vedeva attorno a un film corale del MCU.

Da qui ai prossimi mesi ogni nuovo spot, poster o intervista verrà analizzato nei minimi dettagli. È quello che succede quando arriva un nuovo film degli Avengers: ogni immagine diventa un indizio, ogni dettaglio alimenta nuove teorie e ogni trailer finisce per trasformarsi in un evento globale. Se queste sono state le reazioni al primo filmato, è facile immaginare che il dibattito sia solo all'inizio.