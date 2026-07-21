Avengers: Doomsday, il trailer svela Dottor Destino, le Incursioni e l'epico scontro Avengers vs X-Men

Pubblicazione: 21 luglio alle 08:30

Dopo mesi di attesa febbrile, Marvel Studios ha finalmente svelato al pubblico il primo trailer ufficiale completo di Avengers: Doomsday. Ovviamente chi ha partecipato al CinemaCon di quest'anno aveva già assaporato alcune delle rivelazioni più esplosive, ma vederle in alta qualità, con tutti i dettagli visivi e sonori al loro posto, è tutta un'altra storia. E per chi non c'era, beh, preparatevi: questo filmato aggiunge nuovi tasselli a un puzzle che si fa sempre più complesso e affascinante.

Il trailer non si limita a espandererilasciati all'inizio dell'anno. Va oltre, definendo con maggiore chiarezza la posta in gioco: stakes cosmiche, incursioni multiversali, e soprattutto il nostro primo sguardo davvero sostanzioso a. Sì, avete letto bene. L'uomo che ha incarnato Tony Stark per oltre un decennio ora veste i panni del più iconico villain dei Fantastici Quattro, e il risultato promette di essere uno dei momenti più audaci nella storia del

Ma andiamo con ordine. Il filmato si apre con una scena che toglie il fiato: il Professor Charles Xavier, interpretato ancora una volta da Sir Patrick Stewart, osserva dalla finestra della sua dimora una devastazione di proporzioni apocalittiche. I dettagli sono volutamente oscurati, ma l'immagine parla da sola: un intero pianeta sembra sul punto di collidere con quello su cui si trova Xavier. È un'incursione multiversale, esattamente come quelle descritte nei fumetti originali, dove universi paralleli entrano in collisione catastrofica.

Questa sequenza si ricollega direttamente al teaser incentrato sugli X-Men diffuso in precedenza, nel quale Xavier e Magneto si preparavano insieme alla fine. Due vecchi amici, due eterni rivali, uniti di fronte all'estinzione. C'è qualcosa di profondamente poetico e straziante in questa immagine, e il trailer lo sa bene. Poi arriva lui: Robert Downey Jr. come Victor von Doom. La maschera metallica, l'armatura imponente, il cappuccio e le vesti verdi iconiche: tutto c'è, fedele alla tradizione fumettistica. Ma è la voce di RDJ a fare davvero la differenza. Con un tono grave, quasi profetico, Doom avverte gli eroi che qualcosa di inarrestabile sta per abbattersi su di loro, e che presto dovranno prendere una decisione impensabile.

Questo dialogo supporta una teoria che sta già circolando tra i fan:, ma come un alleato ambiguo. Un salvatore con un piano. Forse offrirà ai vari team di eroi provenienti da realtà differenti un modo per salvare il proprio universo, ma a un prezzo terribile: il sacrificio degli altri. È il classico dilemma morale che i migliori film Marvel sanno orchestrare, e che

Il trailer poi ci porta nella Watchtower dei Nuovi Vendicatori, dove Chris Hemsworth nei panni di Thor si rivolge a un gruppo impressionante di eroi: i Nuovi Vendicatori, i Fantastici Quattro, Sam Wilson come Captain America e Scott Lang alias Ant-Man. È un'assemblea formidabile, eppure Thor confessa qualcosa di inaspettato e inquietante: ciò che sta per arrivare lo spaventa più di qualsiasi minaccia affrontata in passato. E stiamo parlando di un dio che ha combattuto Thanos, Hela e Surtur.

December 18th is Doomsday.



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Il filmato ci porta poi in Africa, dove Shuri nei panni di Black Panther, Re M'Baku e i guerrieri del Wakanda si confrontano con Namor e le forze del suo regno sottomarino di Talokan. Il contesto suggerisce che il Wakanda stia cercando un'alleanza con Talokan per fronteggiare le minacce in arrivo, ma l'incontro iniziale sembra tutt'altro che pacifico. Non è una sorpresa, considerando la tregua fragile stabilita alla fine di Black Panther: Wakanda Forever. La tensione tra queste due nazioni è palpabile, e sarà interessante vedere come evolverà.

Uno dei momenti più esaltanti del trailer è senza dubbio lo scontro tra Channing Tatum nei panni di Gambit e Shang-Chi con i suoi potenti Dieci Anelli. È il primo vero faccia a faccia Avengers contro X-Men mostrato nel filmato, e solo da questi pochi fotogrammi si capisce che sarà una delle sequenze più spettacolari del film. I poteri cinetici di Gambit contro la maestria marziale e mistica di Shang-Chi: un duello che promette coreografie spettacolari. E per chi ama i dettagli, c'è anche un veloce ma potentissimo scorcio di James Marsden nei panni di Ciclope, pronto a scatenare i suoi raggi ottici.

Avengers: Doomsday, fonte: Disney

E poi c'è Loki. Tom Hiddleston appare nel trailer, ma non con la corona e le nuove vesti verdi viste nel finale della seconda stagione della sua serie Disney Plus. Non è seduto sul trono multiversale, a tenere insieme le varie realtà come un nuovo dio. Questo solleva domande importanti: in che momento della timeline si colloca Avengers: Doomsday rispetto agli eventi di Loki. Il dio dell'inganno ha temporaneamente abbandonato il suo ruolo. Oppure si tratta di una versione alternativa. Le risposte arriveranno solo al cinema, ma intanto la speculazione è parte del divertimento.

Marvel ha accompagnato il trailer anche con un poster di Dottor Destino che sta già facendo il giro del web. L'immagine cattura perfettamente l'aura minacciosa e regale del personaggio, un villain che nei fumetti è sempre stato molto più di un semplice cattivo: è un sovrano, uno scienziato geniale, un mago potente, e soprattutto un uomo convinto di essere l'unico in grado di salvare il mondo, anche a costo di dominarlo.

Avengers: Doomsday si profila come uno dei film più ambiziosi e stratificati del MCU, con una trama matura. Il ritorno di volti amati, l'introduzione di nuovi personaggi, scontri epici tra fazioni iconiche e una trama che intreccia multiverso, incursioni e dilemmi morali: è tutto ciò che i fan potevano sperare, e forse anche di più. Il conto alla rovescia per il 18 dicembre 2026 è ufficialmente iniziato, e l'hype non è mai stato così alto.