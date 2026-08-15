Avengers: Doomsday: nuovi dettagli, dal costume di Destino alla presenza di Hugh Jackman e Ryan Reynolds

Pubblicazione: 15 agosto alle 14:57

La lunga attesa è finita. Doctor Doom, uno dei villain più iconici dell'universo Marvel, fa finalmente la sua apparizione in grande stile nel nuovo trailer di Avengers: Doomsday, disponibile al pubblico dopo la presentazione esclusiva al D23 di venerdì sera. Il filmato, lo stesso mostrato al San Diego Comic-Con del mese scorso, mette finalmente al centro della scena il personaggio interpretato da Robert Downey Jr., segnando il ritorno clamoroso dell'attore nel Marvel Cinematic Universe dopo la sua uscita di scena in Avengers: Endgame.

Il ritorno dirappresenta uno dei colpi di scena più audaci nella storia recente della Marvel. L'attore che per oltre un decennio ha incarnato, l'eroe che ha sacrificato tutto per salvare l'universo, torna ora nei panni del principale antagonista. Una scelta che ha diviso i fan e alimentato speculazioni infinite: si tratterà di una versione alternativa diproveniente da un altro universo, osarà un personaggio completamente distinto? Il trailer mantiene il mistero, ma la presenza fisica di Downey Jr. dietro la maschera d'argento promette una performance che ridefinirà il concetto stesso di villain nell'MCU.

Durante la presentazione al D23, il panel ha riservato un'altra sorpresa ai presenti. Hugh Jackman è apparso in un video preregistrato, con Deadpool che gli sussurrava suggerimenti fuori campo in una scena comica che ha strappato risate al pubblico. I due hanno simulato un battibecco prima che Jackman dichiarasse: "Mi piacerebbe unirmi e potrei essere in grado di convincere Ryan a comparire in Avengers: Doomsday". Un momento che riecheggia l'apparizione a sorpresa di Ryan Reynolds al Comic-Con, quando l'attore si è presentato in costume da Deadpool per "intrufolarsi" nel panel dedicato a Doomsday e manifestare platealmente il desiderio di entrare nel cast.

Ma la gag potrebbe aver nascosto una sorpresa ben più importante. Il segmento mostrato al D23 avrebbe infatti confermato il coinvolgimento di Hugh Jackman e Ryan Reynolds in Avengers: Doomsday, con Wolverine e Deadpool pronti quindi a tornare insieme dopo Deadpool & Wolverine. Marvel Studios, tuttavia, non ha ancora inserito ufficialmente i due attori nell'elenco del cast diffuso dopo l'evento, probabilmente per far crescere l'hype dei fan in attesa dell'annuncio con un trailer dedicato.

Il film diretto dai fratelli Russo vanta un cast che definire "stellare" sarebbe riduttivo. Si tratta di un'operazione di dimensioni senza precedenti che riunisce generazioni diverse di eroi Marvel. Dai veterani della prima trilogia degli X-Men come, passando per gli Avengers originali, fino agli interpreti del Black Panther. Non mancano le new entry dell'MCU come Simu Liu di Shang-Chi e l'intero quartetto dei Fantastici Quattro provenienti da First Steps:

La lista prosegue con Anthony Mackie nel ruolo di Captain America e Paul Rudd come Ant-Man, oltre ai protagonisti di Thunderbolts: Sebastian Stan, Florence Pugh, Wyatt Russell e David Harbour. Un ensemble che rappresenta l'evoluzione dell'MCU attraverso fasi narrative distinte, ora convergenti in un'unica, monumentale narrazione. La sfida per i Russo sarà orchestrare questo coro di voci e personalità in una storia coerente che renda giustizia a ciascun personaggio senza sacrificare il ritmo narrativo.

Marvel ha adottato una strategia di marketing graduale per Doomsday. Tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, lo studio ha rilasciato una serie di teaser incentrati sui singoli personaggi, costruendo l'hype un mattoncino alla volta. A luglio è arrivato il primo trailer completo, che ha offerto uno sguardo d'insieme sulla portata epica del progetto. Ora, con questo nuovo filmato che mette Doctor Doom (Dottor Destino) in primo piano, la narrazione promozionale entra nella fase decisiva, a pochi mesi dall'uscita prevista per il 18 dicembre.

L'attesa per Avengers: Doomsday rappresenta molto più di un semplice countdown verso un blockbuster estivo. È il culmine di anni di costruzione narrativa, di universi che si intrecciano e di promesse fatte ai fan durante eventi come il Comic-Con. Con Doctor Doom finalmente svelato e un cast che sembra progettato per far impazzire ogni tipo di appassionato Marvel, il film si preannuncia come uno degli eventi cinematografici più significativi del decennio. La domanda ora non è più se il film sarà all'altezza delle aspettative, ma quanto lontano spingerà i confini di ciò che un cinecomic può rappresentare.

E il D23 ha aggiunto un altro tassello importante al futuro dell'MCU. Marvel ha infatti approfittato dell'evento per svelare nuove importanti novità sugli X-Men, a partire dal cast che porterà sul grande schermo la nuova generazione di mutanti. Un progetto che, insieme a Doomsday, lascia intravedere sempre più chiaramente la direzione che prenderà l'universo Marvel nei prossimi anni.