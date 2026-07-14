Avengers: Doomsday, Marvel apre le prevendite con 5 mesi d'anticipo: svelata la durata del film

Pubblicazione: 14 luglio alle 08:00

Marvel e Disney si preparano a scatenare l'entusiasmo dei fan, visto che il 20 luglio prossimo, con ben cinque mesi di anticipo rispetto all'uscita nelle sale, partiranno le prevendite dei biglietti premium per Avengers: Doomsday, il nuovo attesissimo capitolo della saga che ha ridefinito il cinema dei cinecomic. E insieme all'annuncio della vendita anticipata arriva anche un'informazione che gli appassionati stavano cercando: la durata ufficiale del film.

, ovvero due ore e. Una durata che lo posiziona in un territorio interessante rispetto ai suoi predecessori: più lungo di, che si fermava a, ma più contenuto rispetto al monumentale, che con i suoiaveva accontento i fan più esigenti. Anche se il montaggio finale del film potrebbe tecnicamente non essere ancora definitivo a questa distanza dall'uscita, vendere biglietti con orari prestabiliti significa che eventuali modifiche

La strategia di Disney punta forte sul formato premium Infinity Vision, il nuovo brand creato dallo studio per designare gli schermi in grande formato che ospiteranno le proiezioni speciali di Doomsday. Questa mossa non è casuale o improvvisata: rappresenta la risposta diretta di Disney al fatto che Warner Bros si è assicurata tutti i cinema Imax per due settimane dopo l'uscita contemporanea di Dune Part III, prevista proprio per il 18 dicembre, stesso giorno di Avengers: Doomsday. Una battaglia tra titani che si combatterà sala per sala, schermo per schermo.

Avengers: Doomsday tickets go on sale July 20 - runtime is 2 hours and 46 minutes https://t.co/0OLrpc5fvy pic.twitter.com/5kT5QfcwJj — Wario64 (@Wario64) July 13, 2026

Il lancio anticipato della prevendita permette a Disney di costruire momentum e generare entusiasmo ben prima del Comic-Con di San Diego, che si terrà dal 25 luglio. Durante l'atteso ritorno del Marvel Cinematic Universe nella leggendaria Hall H, ci si aspetta la presentazione del primo trailer completo del film, con probabile diffusione online per massimizzare l'impatto mediatico e cavalcare l'onda delle prevendite appena aperte. Non è la prima volta che uno studio major testa questa strategia: Universal ha recentemente fatto parlare di sé mettendo in vendita alcuni biglietti Imax per Odissea con un anno intero di anticipo.

Ma cinque mesi restano comunque un periodo significativo, segno della fiducia che Disney ripone nel potenziale commerciale di questo film. Fatta questa precisazione, ricordiamo che la trama divede i più potenti eroi della Terra riunirsi ancora una volta per salvare il multiverso da una nuova, terribile minaccia: il, interpretato nientemeno che da, l'attore che per anni ha dato volto e anima a. Il suo ritorno nell'universo Marvel, stavolta nei panni di un villain, rappresenta uno dei colpi di scena più audaci e discussi della recente storia del franchise.

Il cast è una vera e propria assemblea dei volti più amati del MCU e non solo: Chris Hemsworth torna come Thor, Chris Evans riprende il ruolo di Steve Rogers, Paul Rudd sarà ancora Ant-Man, mentre Pedro Pascal interpreterà Mister Fantastic. Ci saranno Anthony Mackie nei panni del nuovo Captain America, Tom Hiddleston come Loki, Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, Sebastian Stan come il Soldato d'Inverno, Vanessa Kirby come la Donna Invisibile, Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi e Letitia Wright come Black Panther.

Robert Downey Jr. presenta Doctor Doom di Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

A impreziosire ulteriormente il roster troviamo leggende come Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto) e Rebecca Romijn (Mystique). Dietro la macchina da presa tornano i fratelli Anthony e Joe Russo, i registi che hanno guidato Infinity War ed Endgame verso trionfi di critica e botteghino. Quest'ultimo, in particolare, resta il secondo film con i maggiori incassi di tutti i tempi con 2,8 miliardi di dollari a livello globale, superato solo da Avatar del 2009.

Non è un caso che Disney abbia scelto proprio questo momento per rilanciare anche Avengers: Endgame. Il 25 settembre arriverà infatti nelle sale Avengers: Endgame Encore, una nuova edizione celebrativa che permetterà ai fan di rivivere il kolossal dei fratelli Russo nel formato Infinity Vision, lo stesso pensato per Avengers: Doomsday. Una mossa che ha il sapore di un banco di prova: da una parte celebrare il film che ha segnato un'epoca, dall'altra testare la risposta del pubblico alle nuove sale premium in vista dell'evento Marvel di dicembre.

L'uscita di Avengers: Doomsday, fissata per il 18 dicembre 2026, lo porterà inoltre a sfidare direttamente Dune: Parte Tre durante le festività natalizie, in quello che si preannuncia come uno degli scontri al botteghino più importanti degli ultimi anni. Tra il ritorno di volti iconici, una storia destinata a cambiare ancora una volta gli equilibri del Marvel Cinematic Universe e un'esperienza pensata per i formati premium di nuova generazione, Avengers: Doomsday ha tutte le carte in regola per trasformarsi nell'evento cinematografico dell'anno. E se Avengers: Endgame Encore servirà davvero come prova generale, il conto alla rovescia verso il prossimo grande appuntamento dei Marvel Studios è già ufficialmente iniziato.