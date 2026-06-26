Avengers: Endgame torna al cinema con scene inedite: sarà il ponte ufficiale verso Doomsday
Disney riporta Avengers: Endgame nelle sale con la versione Encore, che includerà scene inedite, contenuti aggiuntivi e un finale esclusivo disponibile solo in alcuni cinema.
Disney ha annunciato che Avengers: Endgame, il colossal dei fratelli Russo che ha infranto ogni record al box office mondiale nel 2019, tornerà nelle sale cinematografiche il 25 settembre 2026 con un nuovo titolo: Avengers: Endgame Encore. Ma non si tratta di una semplice riproposizione nostalgica del film che ha incassato oltre 2,7 miliardi di dollari, visto che la major di Burbank ha preparato qualcosa di molto più ambizioso.La re-release includerà un'introduzione personalizzata, filmati aggiuntivi mai visti prima e una scena finale esclusiva che sarà disponibile soltanto nelle sale certificate Infinity Vision e nelle sale Imax. Una mossa strategica che punta a trasformare una riproposizione in un evento imperdibile per i fan del Marvel Cinematic Universe, che dovranno tornare al cinema per scoprire contenuti inediti che non arriveranno mai sulle piattaforme streaming.
Le nuove sequenze, inoltre, non saranno semplici contenuti extra. Come spiegato dai fratelli Russo, Avengers: Endgame Encore è stato pensato anche come un ponte verso Avengers: Doomsday: il film includerà infatti nuovi elementi narrativi destinati a preparare il terreno per il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, pur mantenendo ancora segreti i dettagli del collegamento.
Precisiamo prima di tutto che Infinity Vision altri non è che il nuovo standard di proiezione, che Disney sta introducendo per guidare gli spettatori verso le migliori sale cinematografiche disponibili, quelle che non rientrano nei circuiti già consolidati come Imax, Dolby Cinema o 4DX. In pratica, un marchio di qualità che certifica l'esperienza di visione ottimale, mettendo in evidenza sale che finora non avevano un'etichetta premium riconoscibile. I numeri parlano da soli: oltre 7.500 schermi in tutto il mondo hanno fatto richiesta per ottenere la certificazione Infinity Vision.Disney è attualmente impegnata nel processo di verifica di questi schermi prima del lancio di Avengers: Endgame Encore a settembre, in vista poi del grande appuntamento di dicembre con Avengers: Doomsday, il prossimo capitolo della saga che vedrà il ritorno dei fratelli Russo dietro la macchina da presa. I requisiti tecnici per ottenere il bollino Infinity Vision sono precisi e stringenti: lo schermo deve avere una larghezza minima di 45 piedi, circa 13,7 metri. Deve essere dotato di un sistema audio immersivo come Dolby Atmos o almeno 7.1 canali. I livelli di luminosità devono raggiungere almeno 14 footlambert per le proiezioni 2D oppure 6 footlambert per il 3D.
Comunque l'annuncio della riedizione del film è arrivato durante la CineEurope di Barcellona, dove i dirigenti della distribuzione Disney hanno incontrato gli esercenti europei per illustrare nel dettaglio il progetto. In occasione della CineEurope, Disney ha lanciato anche il portale di Infinity Vision, attraverso il quale sarà possibile individuare le sale certificate e acquistare i biglietti per le proiezioni nel nuovo formato.
Comunque l'iniziativa è stata accolta positivamente da diversi operatori del settore, con i vertici di Cinemark, Regal Cineworld e Cinema United che hanno sottolineato come un marchio unico possa aiutare gli spettatori a orientarsi tra le numerose tecnologie premium disponibili, valorizzando l'esperienza in sala. Non sono mancate però alcune critiche: secondo fonti della stampa specializzata, diversi esercenti ritengono che Disney abbia introdotto Infinity Vision senza un adeguato confronto con il settore, rischiando di aggiungere ulteriore confusione in un mercato già ricco di formati come IMAX, Dolby Cinema, 4DX e ScreenX. Ad ogni modo, la scelta di debuttare con Avengers: Endgame Encore non è casuale.
Il film rappresenta uno dei più grandi successi della storia del Marvel Cinematic Universe e sarà il banco di prova ideale per il nuovo standard, anche in vista dell'uscita di Avengers: Doomsday, prevista per il 18 dicembre 2026. Durante CineEurope, Disney ha inoltre mostrato materiali dedicati ad alcuni dei principali film in arrivo, tra cui Star Wars: Starfighter, il live-action di Moana, Ice Age: Boiling Point e Whalefall.
Resta ora da capire se Infinity Vision riuscirà davvero a diventare un nuovo punto di riferimento per il pubblico o se finirà semplicemente per affiancarsi ai tanti formati premium già presenti nelle sale. La risposta arriverà il 25 settembre, quando Avengers: Endgame Encore tornerà al cinema con scene inedite e un finale esclusivo, facendo da collegamento all'atteso Avengers: Doomsday, che secondo i fratelli Russo sarà il capitolo più maturo ed emotivamente complesso mai realizzato nella saga degli Avengers.