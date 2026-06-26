Avengers: Endgame torna al cinema con scene inedite: sarà il ponte ufficiale verso Doomsday

Pubblicazione: 26 giugno alle 08:30

Disney ha annunciato che Avengers: Endgame, il colossal dei fratelli Russo che ha infranto ogni record al box office mondiale nel 2019, tornerà nelle sale cinematografiche il 25 settembre 2026 con un nuovo titolo: Avengers: Endgame Encore. Ma non si tratta di una semplice riproposizione nostalgica del film che ha incassato oltre 2,7 miliardi di dollari, visto che la major di Burbank ha preparato qualcosa di molto più ambizioso.

Lache sarà disponibile soltanto nelle sale certificate. Una mossa strategica che punta a trasformare una riproposizione in un evento imperdibile per i fan del, che dovranno tornare al cinema per scoprire contenuti inediti che non arriveranno mai sulle piattaforme streaming.

Le nuove sequenze, inoltre, non saranno semplici contenuti extra. Come spiegato dai fratelli Russo, Avengers: Endgame Encore è stato pensato anche come un ponte verso Avengers: Doomsday: il film includerà infatti nuovi elementi narrativi destinati a preparare il terreno per il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, pur mantenendo ancora segreti i dettagli del collegamento.

‘Avengers: Endgame Encore’ is the title for the upcoming re-release 🍿



It includes:



• A custom introduction



• Additional new footage



• Special end tag for Infinity Vision and IMAX releases.



In theaters September 25



(via @Deadline) pic.twitter.com/edsAPTEX0d — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) June 25, 2026

Precisiamo prima di tutto che Infinity Vision altri non è che il nuovo standard di proiezione, che Disney sta introducendo per guidare gli spettatori verso le migliori sale cinematografiche disponibili, quelle che non rientrano nei circuiti già consolidati come Imax, Dolby Cinema o 4DX. In pratica, un marchio di qualità che certifica l'esperienza di visione ottimale, mettendo in evidenza sale che finora non avevano un'etichetta premium riconoscibile. I numeri parlano da soli: oltre 7.500 schermi in tutto il mondo hanno fatto richiesta per ottenere la certificazione Infinity Vision.

Disney è attualmente impegnata nel processo di verifica di questi schermi prima del lancio di, in vista poi del grande appuntamento di dicembre con, il prossimo capitolo della saga che vedrà il ritorno dei fratelli Russo dietro la macchina da presa. I requisiti tecnici per ottenere ilsono precisi e stringenti: lo schermo deve avere. Deve essere dotato di un sistema audio immersivo come. I livelli di luminosità devono raggiungere almeno

Comunque l'annuncio della riedizione del film è arrivato durante la CineEurope di Barcellona, dove i dirigenti della distribuzione Disney hanno incontrato gli esercenti europei per illustrare nel dettaglio il progetto. In occasione della CineEurope, Disney ha lanciato anche il portale di Infinity Vision, attraverso il quale sarà possibile individuare le sale certificate e acquistare i biglietti per le proiezioni nel nuovo formato.

Avengers Endgame, fonte: Marvel

Comunque l'iniziativa è stata accolta positivamente da diversi operatori del settore, con i vertici di Cinemark, Regal Cineworld e Cinema United che hanno sottolineato come un marchio unico possa aiutare gli spettatori a orientarsi tra le numerose tecnologie premium disponibili, valorizzando l'esperienza in sala. Non sono mancate però alcune critiche: secondo fonti della stampa specializzata, diversi esercenti ritengono che Disney abbia introdotto Infinity Vision senza un adeguato confronto con il settore, rischiando di aggiungere ulteriore confusione in un mercato già ricco di formati come IMAX, Dolby Cinema, 4DX e ScreenX. Ad ogni modo, la scelta di debuttare con Avengers: Endgame Encore non è casuale.

Il film rappresenta uno dei più grandi successi della storia del Marvel Cinematic Universe e sarà il banco di prova ideale per il nuovo standard, anche in vista dell'uscita di Avengers: Doomsday, prevista per il 18 dicembre 2026. Durante CineEurope, Disney ha inoltre mostrato materiali dedicati ad alcuni dei principali film in arrivo, tra cui Star Wars: Starfighter, il live-action di Moana, Ice Age: Boiling Point e Whalefall.

Resta ora da capire se Infinity Vision riuscirà davvero a diventare un nuovo punto di riferimento per il pubblico o se finirà semplicemente per affiancarsi ai tanti formati premium già presenti nelle sale. La risposta arriverà il 25 settembre, quando Avengers: Endgame Encore tornerà al cinema con scene inedite e un finale esclusivo, facendo da collegamento all'atteso Avengers: Doomsday, che secondo i fratelli Russo sarà il capitolo più maturo ed emotivamente complesso mai realizzato nella saga degli Avengers.