Avengers: Doomsday, Tom Hiddleston stuzzica i fan sul possibile ritorno di Loki (e loda il film)

Pubblicazione: 05 maggio alle 12:00

Il Dio dell'Inganno sta per tornare. Tom Hiddleston riprenderà il ruolo di Loki in Avengers Doomsday, il film diretto dai fratelli Russo che chiuderà la Multiverse Saga del Marvel Cinematic Universe. Un annuncio che ha sorpreso molti, considerando la conclusione apparentemente definitiva che il personaggio aveva raggiunto nella seconda stagione della sua serie Disney Plus.



In una recente intervista con The River, Hiddleston è stato interrogato sulla portata della sua partecipazione al film. La risposta dell'attore britannico è stata intrigante: "Se ve lo dicessi, ci sarebbero conseguenze per me". Una battuta che rispecchia la leggendaria politica di segretezza della Marvel Studios, ma che ha lasciato spazio a una dichiarazione più sostanziosa. "Tutto quello che posso dirvi è che Avengers Doomsday sarà magnifico e defierà tutte le vostre aspettative. Ha defìato le mie quando ho letto la sceneggiatura. Ho pensato: questo sarà straordinario".



La trasformazione di Loki da antagonista principale di The Avengers del 2012 a eroe tragico è stata uno dei percorsi più apprezzati dal pubblico. Il fratello geloso di Thor, quel principe asgardiano respinto che cercava disperatamente riconoscimento, è gradualmente maturato attraverso film e serie televisiva. La sua serie Disney Plus ha rappresentato il culmine di questo arco: Loki ha dovuto fare i conti con le proprie azioni passate per diventare qualcuno di diverso, qualcuno che potesse scrivere un finale diverso alla propria storia.

Hiddleston stesso ha riflettuto su questa evoluzione nell'intervista, spiegando: "Per diventare qualcuno di diverso, la cui storia avesse un finale differente, doveva fare pace con le cose che aveva fatto. Questo gli ha dato il potere di essere autore della propria storia". Una consapevolezza che rende ancora più intrigante capire in che modo Doomsday potrebbe riportare in scena il personaggio senza invalidare quella conclusione così potente.



La reunion tra Loki e Thor aggiunge un ulteriore livello di interesse. Chris Hemsworth, che interpreta il Dio del Tuono, ha commentato l'imminente ritorno della coppia definendo il film "incredibilmente emotivo". L'attore australiano ha dichiarato: "Vi lascerà senza fiato. Non so come facciano i Russo". La dinamica tra i due fratelli asgardiani è sempre stata uno degli elementi più apprezzati del MCU, poiché mescola tensione drammatica, ironia e momenti di genuino affetto fraterno.



Resta da vedere quanto spazio avrà effettivamente Loki nella narrazione complessiva. Le dichiarazioni criptiche di Hiddleston potrebbero suggerire un cameo significativo piuttosto che un ruolo da protagonista, ma la scelta di includerlo nel cast ufficiale e l'enfasi posta sia da lui che da Hemsworth sulla componente emotiva del film lasciano pensare a qualcosa di più sostanzioso di una semplice apparizione.