Moon Knight: Oscar Isaac apre al ritorno di Marc Spector e del suo alter ego (in un progetto ben preciso)

Pubblicazione: 22 aprile alle 09:00

Dopo anni di speculazioni e voci di corridoio, Oscar Isaac ha finalmente deciso di aprire il vaso di Pandora su uno dei progetti Marvel più attesi dai fan: Midnight Sons. Durante una conversazione nel podcast Happy, Sad, Confused, l'attore che ha dato vita a Moon Knight nella serie Disney+ ha rivelato dettagli inediti su discussioni concrete riguardo al team di supereroi soprannaturali, lasciando intendere che il progetto potrebbe essere più vicino alla realizzazione di quanto si pensasse.



La dichiarazione di Isaac arriva in un momento particolare per il Marvel Cinematic Universe, mentre la seconda stagione di Moon Knight resta in sospeso e Marvel Studios sta riorganizzando completamente la propria strategia televisiva. L'attore non ha usato mezzi termini nel descrivere il tono che un eventuale film dei Midnight Sons dovrebbe avere, sottolineando come la serie originale abbia affrontato tematiche reali e delicate come il disturbo dissociativo dell'identità con serietà e rispetto.



"C'è stata una conversazione interessante sui Midnight Sons", ha rivelato Isaac. "È qualcosa di tonalmente molto importante perché stiamo giocando con cose reali nella serie. Stiamo esprimendo qualcosa di molto reale, complesso e difficile, quindi per me ho molto rispetto per questo. Sento che se lo fai, devi prenderlo davvero sul serio, anche se è un fumetto pazzesco. È quello che cerca di fare. Sta facendo entrambe le cose contemporaneamente".

Questa precisazione dell'attore rivela molto sulla sua visione del personaggio e sull'approccio che pretende da Marvel Studios. Moon Knight non è un supereroe qualunque: è un vigilante tormentato che convive con il disturbo dissociativo dell'identità, e la serie Disney+ ha ricevuto elogi proprio per aver trattato questa condizione psichiatrica con una sensibilità rara nel genere cinecomic. Isaac sembra determinato a non tradire quella integrità artistica per un blockbuster d'azione generico.



Ma la vera bomba è arrivata quando gli è stato chiesto un commento sul fan-casting più discusso degli ultimi mesi: Ryan Gosling come Ghost Rider. La reazione di Isaac è stata lapidaria e inequivocabile: "Fate in modo che accada, ragazzi". Un endorsement che suona come un invito diretto a Kevin Feige e ai produttori Marvel, e che aggiunge peso alle voci secondo cui Gosling sarebbe davvero in trattative per interpretare il personaggio.



Il team dei Midnight Sons nei fumetti Marvel è composto da personaggi legati al soprannaturale e all'oscurità: oltre a Moon Knight e Ghost Rider, ne fanno parte Blade, Doctor Strange, Elsa Bloodstone, Man-Thing e altri eroi che si muovono nei confini più tenebrosi del multiverso Marvel. Un film su questa squadra risolverebbe diversi problemi che attualmente affliggono lo studio.

La timeline suggerita da Isaac stesso colloca i Midnight Sons dopo Avengers: Secret Wars, previsto per il 2027. Questa sarebbe effettivamente la collocazione ideale: con il Multiverso Saga concluso e un possibile reset della continuità Marvel, la Fase 7 potrebbe inaugurare una nuova era in cui il soprannaturale diventa centrale, proprio come gli eroi cosmici lo sono stati nella Fase 3 e il multiverso nella Fase 4 e 5.



Un film sui Midnight Sons rappresenterebbe l'occasione perfetta per riportare Moon Knight sul grande schermo senza necessariamente impegnarsi in una seconda stagione televisiva. Il formato cinematografico permetterebbe anche di esplorare le dinamiche di squadra e di inserire il personaggio in un contesto più ampio, espandendone il ruolo oltre i confini della serie solista.



I Midnight Sons potrebbero inoltre introdurre nel MCU una tonalità diversa, più oscura e horror-oriented, un territorio che Marvel ha solo sfiorato con Doctor Strange in the Multiverse of Madness e occasionalmente con WandaVision. Un film che riunisce i personaggi più dark della scuderia Marvel sarebbe l'occasione per sperimentare con il genere horror supereroistico, qualcosa che i fan chiedono da anni e che potrebbe differenziare ulteriormente l'offerta Marvel in un mercato sempre più affollato.