Rivoluzione Disney+: in arrivo un'unica app per film, parchi e crociere

Pubblicazione: 09 maggio alle 19:00

Il nome che circola internamente nei corridoi di Disney è "super app", e già questa scelta di vocabolario dice qualcosa sull'ambizione del progetto. Secondo un report di Bloomberg, i vertici dell'azienda stanno esplorando la possibilità di unificare Disney+ con altre applicazioni del gruppo, in particolare la app di Disneyland Resort e il Disney Cruise Line Navigator, lo strumento che i passeggeri delle crociere usano per gestire prenotazioni, attività e servizi a bordo. Le discussioni sono ancora in fase iniziale, e nessuna decisione definitiva è stata annunciata, ma la direzione è chiara: un'unica interfaccia per accedere a tutto l'universo Disney, dallo streaming ai parchi ai viaggi in mare.

Cosa cambierebbe con la super app: streaming, parchi e crociere in un solo posto

La spinta viene direttamente dall'alto., il nuovo CEO di Disney che ha preso il posto diall'inizio del, ha chiarito la propria visione durante la conference call sui risultati trimestrali del gruppo: "Disney+ diventa la relazione primaria tra Disney e i suoi fan, il luogo dove tutto si unisce." Non è una dichiarazione di principio vaga: è la descrizione di un progetto che ha già un nome di lavoro, una direzione strategica e, evidentemente, un team che ci sta lavorando.

L'idea di base è quella che nel mondo tech viene chiamata aggregazione verticale: invece di tenere separate le esperienze digitali di prodotti e servizi diversi, si crea un unico punto di accesso che le raggruppa tutte. In pratica, chi oggi usa Disney+ per guardare i film Marvel o le serie Pixar, usa un'app separata per pianificare la visita a Disneyland e un'altra ancora per gestire la crociera Disney, si ritroverebbe a fare tutto dallo stesso schermo.

Josh D'Amaro, nuovo CEO di Disney dal 2026. ©Disney

Il modello WeChat e il parallelo con X

I vantaggi per Disney sono evidenti: più tempo trascorso nell'app significa più dati sul comportamento degli utenti, più opportunità di cross-selling tra i diversi servizi e una riduzione dell'attrito per chi già frequenta l'ecosistema Disney in modo intensivo. Un abbonato che guarda un film di Frozen su Disney+ potrebbe vedere suggerimenti per il parco a tema con il personaggio, offerte per la crociera tematica o merchandise correlato, tutto senza uscire dall'applicazione.

Il concetto di super app non è nuovo nel panorama tecnologico globale: il riferimento obbligato è WeChat, l'applicazione cinese di Tencent che combina messaggistica, pagamenti, shopping, prenotazioni e decine di altri servizi in un'unica piattaforma usata da oltre un miliardo di persone. In Occidente, Elon Musk ha più volte dichiarato di voler trasformare X nell'equivalente americano di WeChat, con l'aggiunta di pagamenti e servizi finanziari, ma con risultati finora limitati: la piattaforma ha appena lanciato XChat come app separata di messaggistica, una mossa che va paradossalmente nella direzione opposta all'aggregazione.

L'ambizione di Disney è più circoscritta e più credibile proprio per questa ragione. Non si tratta di creare un'app universale che copra ogni aspetto della vita quotidiana, ma di raccogliere sotto un'unica interfaccia servizi che già condividono lo stesso pubblico di riferimento: i fan dell'universo Disney, che per definizione hanno interesse sia nei contenuti streaming sia nelle esperienze fisiche dei parchi e delle crociere. Il perimetro è definito, la coerenza tematica è garantita, e la tecnologia necessaria esiste già in forma separata.

I rischi: abbonati e visitatori non sono la stessa persona

Il progetto non è privo di complessità. TechCrunch ha già sollevato un punto critico: gli abbonati di Disney+ e i visitatori dei parchi o dei crocieristi non sono necessariamente le stesse persone. Un abbonato che vive in Italia e usa Disney+ principalmente per i contenuti Marvel difficilmente è anche un cliente frequente di Disneyland Resort in California o di Disney Cruise Line. Se l'app di streaming venisse riempita di promozioni per crociere e pacchetti parchi, il rischio è di peggiorare l'esperienza per la maggioranza degli utenti che in quei servizi non hanno interesse, creando rumore al posto di valore.

C'è poi una questione di posizionamento: Disney+ è un servizio premium a pagamento che compete con Netflix, Max e Apple TV+ in un mercato già saturo. Aggiungere contenuti commerciali legati ai parchi rischia di abbassare la percezione qualitativa della piattaforma, esattamente nel momento in cui la guerra dello streaming richiede di differenziarsi verso l'alto, non verso il basso.

La strategia di D'Amaro e il nuovo corso Disney

Questo progetto si inserisce in una strategia più ampia che D'Amaro sta delineando da quando ha assunto la guida dell'azienda. L'ex presidente di Disney Parks, Experiences and Products, il settore che gestisce i parchi tematici, le crociere e il merchandising, conosce dall'interno quella parte del business che Iger aveva a volte tenuto separata dalla riflessione sulla piattaforma digitale. D'Amaro vuole che le due metà dell'impero Disney, quella digitale e quella fisica, si parlino in modo più integrato, e la super app è la manifestazione tecnologica di questa visione.

Il tempismo non è casuale: Disney+ ha chiuso il 2025 con circa 130 milioni di abbonati globali, meno di Netflix che ne conta oltre 300, ma con una base di fan profondamente affezionata al brand. La sfida non è crescere nel numero grezzo di abbonati a qualsiasi costo, ma aumentare il valore che ogni abbonato porta nel tempo. Un utente che usa Disney+ per pianificare, prenotare e vivere anche l'esperienza fisica del parco o della crociera vale statisticamente molto di più di uno che usa solo la piattaforma streaming. Se la super app riuscirà a costruire quel ponte senza appesantire l'esperienza di chi non è interessato ai parchi, Disney potrebbe avere tra le mani uno strumento di fidelizzazione senza equivalenti nel panorama dello streaming globale.