Oceania: Dwayne Johnson (che interpreterà Maui) canta dal vivo You're Welcome al CinemaCon

Pubblicazione: 18 aprile alle 10:00

Al CinemaCon 2026, Dwayne Johnson ha regalato al pubblico uno dei momenti più emozionanti della convention, esibendosi dal vivo con "You're Welcome", il brano iconico che ha reso Maui uno dei personaggi Disney più amati dell'ultimo decennio. Ma dietro la performance in costume completo, con tanto di parrucca e tatuaggi del semidio polinesiano, si nasconde una storia profondamente personale che l'attore ha scelto di condividere proprio in quell'occasione.



Johnson ha mostrato al pubblico una fotografia del nonno, rivelando che è proprio lui la vera ispirazione dietro il personaggio di Maui. "Quando vedrete Oceania e mi vedrete incarnare Maui, pensate che ogni parola, ogni verso che canta, è mio nonno", ha dichiarato l'attore visibilmente commosso. Un tributo che va oltre la semplice interpretazione e che trasforma il live-action in qualcosa di intimamente connesso alla storia familiare della star.

Durante la presentazione al CinemaCon, Johnson ha anche condiviso la sua visione del rapporto tra Maui e Vaiana, offrendo una riflessione sulla mascolinità contemporanea. "Per me lei è un'eroina, una guerriera. Noi uomini dovremmo sostenere le donne e supportarle. Per me, come Maui, questo è ciò che rappresenta la loro relazione", ha spiegato l'attore, evidenziando come il film voglia veicolare messaggi positivi sui rapporti sani e sul rispetto reciproco.



La performance di Johnson al CinemaCon ha dimostrato che l'attore non si è limitato a prestare la voce al personaggio per dieci anni, ma ha costruito un legame profondo con Maui, trasformandolo in un omaggio vivente alla memoria del nonno. Questo livello di dedizione personale potrebbe fare la differenza nel distinguere questo live-action dai numerosi remake prodotti negli ultimi anni, conferendogli un'anima autentica che va oltre la semplice replica in formato reale di un successo animato.