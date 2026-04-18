Hailee Stenfield torna per Disney: ecco a quale film d'animazione del 2026 collaborerà
Hailee Steinfeld protagonista del nuovo film Disney d'animazione sulla magia. Uscita 25 novembre 2026. Cast, trama e dettagli sul fantasy animato.
Disney ha svelato durante il CinemaCon le prime immagini di Hexed, un film d'animazione originale che segna il ritorno della casa del topo nel territorio della magia adolescenziale. La data da segnare sul calendario è il 25 novembre 2026, quando nelle sale arriverà questa storia diretta da Josie Trinidad e Jason Hand, due nomi che promettono una visione fresca del fantasy animato.
Al centro della narrazione c'è Billie Doe, una ragazza adolescente che vive con una madre particolarmente severa. La routine della loro vita viene sconvolta quando eventi inspiegabili cominciano a manifestarsi attorno a loro. Quello che inizialmente sembra una serie di coincidenze bizzarre si rivela essere qualcosa di molto più profondo: la magia esiste, ed è entrata prepotentemente nelle loro vite.
A dare voce a Billie sarà Hailee Steinfeld, l'attrice che i fan Marvel conoscono bene per aver interpretato Kate Bishop nella serie Hawkeye. Un passaggio significativo per Steinfeld, che dalla tuta dell'arciera passa al mondo dell'animazione in un ruolo che sembra cucito su misura per la sua capacità di mescolare ironia e profondità emotiva. Al suo fianco, nel ruolo della madre, troviamo Rashida Jones, garanzia di intelligenza interpretativa.
Il trailer mostrato in anteprima al CinemaCon offre un assaggio del tono del film. In una scena particolare, Billie si trova a dialogare con un libro senziente e una penna parlante. Il tono dello scambio è rivelatore: la penna chiede senza mezzi termini se l'adolescente abbia mai affrontato persecuzioni, annegamenti o roghi.La risposta di Billie arriva con il giusto equilibrio tra sarcasmo e leggerezza, quando confessa che la cosa più vicina a bruciare sul rogo è stata rovinare una bistecca nel microwave. Dopo aver firmato il suo nome sul libro magico, si spalanca davanti a lei un regno nascosto popolato di incantesimi e meraviglie.
Con una squadra creativa solida, un cast vocale di primo livello e un concept che mescola coming-of-age e fantasy, Hexed si posiziona come uno dei titoli più attesi del 2026. La combinazione tra il conflitto madre-figlia, l'elemento magico e l'umorismo intelligente suggerisce un film capace di parlare tanto agli adolescenti quanto agli adulti che li accompagnano in sala.