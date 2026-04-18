Hailee Stenfield torna per Disney: ecco a quale film d'animazione del 2026 collaborerà

Pubblicazione: 18 aprile alle 09:00

Disney ha svelato durante il CinemaCon le prime immagini di Hexed, un film d'animazione originale che segna il ritorno della casa del topo nel territorio della magia adolescenziale. La data da segnare sul calendario è il 25 novembre 2026, quando nelle sale arriverà questa storia diretta da Josie Trinidad e Jason Hand, due nomi che promettono una visione fresca del fantasy animato.



Al centro della narrazione c'è Billie Doe, una ragazza adolescente che vive con una madre particolarmente severa. La routine della loro vita viene sconvolta quando eventi inspiegabili cominciano a manifestarsi attorno a loro. Quello che inizialmente sembra una serie di coincidenze bizzarre si rivela essere qualcosa di molto più profondo: la magia esiste, ed è entrata prepotentemente nelle loro vite.



A dare voce a Billie sarà Hailee Steinfeld, l'attrice che i fan Marvel conoscono bene per aver interpretato Kate Bishop nella serie Hawkeye. Un passaggio significativo per Steinfeld, che dalla tuta dell'arciera passa al mondo dell'animazione in un ruolo che sembra cucito su misura per la sua capacità di mescolare ironia e profondità emotiva. Al suo fianco, nel ruolo della madre, troviamo Rashida Jones, garanzia di intelligenza interpretativa.

Il trailer mostrato in anteprima al CinemaCon offre un assaggio del tono del film. In una scena particolare, Billie si trova a dialogare con un libro senziente e una penna parlante. Il tono dello scambio è rivelatore: la penna chiede senza mezzi termini se l'adolescente abbia mai affrontato persecuzioni, annegamenti o roghi.

, quando confessa che la cosa più vicina a bruciare sul rogo è stata rovinare una bistecca nel microwave. Dopo aver firmato il suo nome sul libro magico, si spalanca davanti a lei un regno nascosto popolato di incantesimi e meraviglie.Con una squadra creativa solida, un cast vocale di primo livello e un concept che mescola coming-of-age e fantasy,. La combinazione tra il conflitto madre-figlia, l'elemento magico e l'umorismo intelligente suggerisceche li accompagnano in sala.